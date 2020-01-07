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    Qualcomm 2023 yılında araçlarda da olacak

    Snapdragon Ride adı verilen yeni platform mevcut araçların akıllı güvenlik sistemlerinden en gelişmiş robot arabalara kadar her segmente hitap etmeyi amaçlıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Qualcomm 2023 yılında araçlarda da olacak
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    Sürücüsüz araçlar başta olmak üzere yarı otonom veya akıllı güvenlik sistemleri gibi özellikler barındıran araçlarda artık özel donanımlar bir zorunluluk haline geldi. Nvidia ve Intel MobilEye gibi firmalar uzun süredir bu alanda rekabet ediyor. Yakın zamanda Qualcomm da rekabete katılacak.

    Snapdragon Ride neler sunacak?

    Daha çok mobil yonga ve iletişim yongası alanlarında dünya lideri olarak gördüğümüz Qualcomm; otomotiv sektörü için de özel bir yonga tasarımı hazırlıyor. Snapdragon Ride adındaki yeni platform her seviyede otonom araç teknolojilerine katkı sağlayacak.

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    Snapdragon Ride için henüz teknik detaylar açıklanmadı ancak çok çekirdekli işlemciler, yapay zeka hızlandırıcıları ve grafik birimlerinden oluşuyor. Hitap ettiği sektöre göre bu birimler daha güçlü veya maliyet odaklı olacak. En düşük segmenlerde 30 TOPS işlem performansı sunacakken en üst seviyede ise 130W TDP değeri üzerinden 700 TOPS sınırına çıkabilecek. Ayrıca ek bir sıvı soğutma sistemi de gerekmeyecek.

    Qualcomm'un hedefinde ana akım olarak gösterilen ve mevcut otomobillerde kullanılan şerit takibi veya trafik işareti takibi gibi akıllı güvenlik özelliklerinden Seviye 4 olarak gösterilen robot taksi gibi tamamen otonom araçlara kadar tüm seviyeler yer alıyor.

    Qualcomm yeni platformu ile sadece bir alanda kısıtlı kalmak istemiyor. Zaten mobil tarafta önemli tecrübeler edinmişti. Bunları otomotiv sektörüne aktarmanın büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyor.

    Snapdragon Ride platformu otomotiv üreticileri ve Seviye 1 sistem geliştiren üreticiler için yaza doğru örneklemeye başlayacak ancak ilk araçların 2023 yılında yollarda olması bekleniyor.



    https://techcrunch.com/2020/01/06/qualcomm-unveils-its-snapdragon-ride-platform-for-all-levels-of-automated-driving/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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