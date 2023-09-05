BMW ve Mercedes’in yeni araçları Qualcomm’a emanet

Qualcomm, bir süredir araçlardaki bilgi-eğlence sistemlerinden gelişmiş sürücü destek sistemlerine kadar çeşitli işlevlere güç sağlamak için otomobil üreticileriyle birlikte çalışıyor. Firma çözümlerinin başarısı sayesinde son çeyrekte otomotiv gelirlerini de yüzde 13 artırmıştı.
BMW ve Mercedes'in yüksek teknolojilerinde Qualcomm imzası
Mercedes tarafında da benzer şeyler bulunuyor. Snapdragon Cockpit ve Auto Connectivity platformları, Mercedes-Benz User Experience (MBUX) multimedya sisteminin bir parçası olarak dijital olarak gelişmiş özellikler sunmaya yardımcı olacak. Snapdragon Digital Chassis çözümleri, üstün multimedya özellikleri, güvenlik, kişiselleştirme ve sezgisel kontroller için son derece sezgisel yapay zeka (AI) ve ultra hızlı, kesintisiz bağlantı için 5G dahil olmak üzere kapsamlı araç içi kullanıcı deneyimleri sağlamaya yardımcı olacak. Mercedes-Benz E-Class'taki Snapdragon Digital Chassis çözümlerinin 2024'ten itibaren sunulması bekleniyor.Kaynakça https://www.qualcomm.com/news/releases/2023/09/bmw-group-and-qualcomm-demonstrate-continued-momentum-to-redefin https://www.qualcomm.com/news/releases/2023/09/qualcomm-continues-technology-collaboration-with-leading-luxury- Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.