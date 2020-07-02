Qualcomm, akıllı saatler için Snapdragon Wear 4100 platformunu duyurdu

Akıllı saatler için 2 yıldır Snapdragon Wear 3100'ü paketleyen Qualcomm artık yeni bir platforma sahip. Şirket, Snapdragon Wear 4100 serisini tanıtarak daha performanslı ve daha işlevsel akıllı saatlerin üretiminin önünü açmış oldu. Platform, Snapdragon Wear 4100 ve Snapdragon Wear 4100+ modellerinden oluşuyor.
Wear 4100+, ortam modu deneyimini geliştirmeyi amaçlayan ek bir yardımcı işlemciye sahip olmasıyla Wear 4100'den farklıdır. Bu yardımcı işlemciyle, çipi kullanan akıllı saatler artık daha fazla renk görüntüleyebilecek (64k'ya kadar) ve ortam modunda sürekli kalp atış hızı izleme, alarmlar, dokunsal geri bildirim ve adım izleme gibi özellikleri destekleyebilecek.İlginizi Çekebilir Qualcomm, bilgisayarlar için Snapdragon 8c ve 7c'yi tanıttı
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Qualcomm'a göre yeni platform, Snapdragon Wear 3100 platformuna kıyasla %85'e kadar daha hızlı performans ve %25'e kadar daha az güç tüketimi sunuyor. Qualcomm ayrıca imoo Z6 Ultra ve Mobvoi Tic Watch Pro'nun bu yıl piyasaya sürülecek olan Snapdragon Wear 4100 platformuna dayanan ilk iki akıllı saat olacağını duyurdu.
Wear 4100 platformu, 12nm hattı üzerine inşa edilmiş ve 1,7 GHz dört çekirdekli Cortex-A53 CPU, Adreno 504 GPU, 750 MHz LPDDR3 bellek ve eMMC 4.5 depolama desteğinin yanı sıra 16 MP sensör destekli çift ISP'ye sahip.
Qualcomm'un "optimum iş yükü bölümleme, dinamik saat ve voltaj ölçeklendirme desteği, Qualcomm Sensör Destekli Konumlandırma PDR Wearables 2.0, düşük güçte konum izleme desteği ve gelişmiş Bluetooth 5.0 mimarisi" için belirttiği ikili DSP'ler mevcut.
Kaynakça https://www.qualcomm.com/news/releases/2020/06/30/qualcomm-snapdragon-wear-4100-platforms-enable-new-and-enhanced-user https://www.theverge.com/2020/6/30/21307368/qualcomm-snapdragon-4100-google-wear-os-smartwatch-wearables-faster-battery-life Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Beklentim : 5 nm cast/ dokum lu islemci gpu vs pakediydi ama olmamis.
Elbette hic yoktan iyi bir gelisme var lakin ideallerde emsallerinden baya baya gerisinde :/ .
Günümüz batarya teknolojisiyle 10 takla atsan nafile.