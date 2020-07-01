WhatsApp platformunda karekod ile arkadaş ekleme dönemi

İnternet dünyasının en çok kullanılan ve kullanıcı sayısına sahip olan iletişim uygulaması WhatsApp, kısa süre içerisinde başlayacak güncelleme ile arkadaş ekleme çilesini sona erdiriyor.

WhatsApp kod ile arkadaş ekleme

WhatsApp uygulamasına bir kişiyi ekleyebilmek için rehberinizde olması gerekiyor veya rehbere kayıt etmeniz gerekiyor. Bu da hızlı erişim gereken durumlarda zaman kaybına yol açıyor. Yeni güncellemede artık arkadaş ekleme kolaylaşıyor.

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Gelen bilgilere göre bir süredir test sürecinde olan QR kod yani karekod ile arkadaş ekleme özelliği nihayet kullanıma sunuluyor. Kullanıcılar arkadaşının QR kodunu tarattıktan sonra hızlı bir şekilde listesine ekleyebilecek.

Diğer taraftan video sohbetlerinde bir katılımcının penceresi üzerine basılı tuttuğunuzda tam ekrana geçmesini sağlıyorsunuz. Grup sohbetlerinde yer alan video ikonu ile de hızlı bir şekilde görüntülü konferans başlatılabiliyor. Bu ikon sadece 8 kişi veya daha altındaki sayıda katılımcı olan grup sohbetlerinde görünecek.

Son olarak klavyeye yeni animasyonlu etiketler, WhatsApp web ve masa üstü sürümlerine karanlık mod ve KaiOS kullanıcılarının 24 saat sonra kaybolan durum güncellemelerini paylaşabilmeleri şeklinde iyileştirmeler de olacak. Yeni güncellemenin birkaç hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

https://www.engadget.com/whatsapp-feature-update-qr-code-contacts-152951474.html

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