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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp platformunda karekod ile arkadaş ekleme dönemi

    WhatsApp uygulmasında yakın zamanda QR kod taratarak yeni arkadaş ekleyebileceksiniz. Ayrıca basılı tutarak görüntülü görüşmelerde tam ekrana geçiş gibi yenilikler de var.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp platformunda karekod ile arkadaş ekleme dönemi

    İnternet dünyasının en çok kullanılan ve kullanıcı sayısına sahip olan iletişim uygulaması WhatsApp, kısa süre içerisinde başlayacak güncelleme ile arkadaş ekleme çilesini sona erdiriyor.

    WhatsApp kod ile arkadaş ekleme

    WhatsApp uygulamasına bir kişiyi ekleyebilmek için rehberinizde olması gerekiyor veya rehbere kayıt etmeniz gerekiyor. Bu da hızlı erişim gereken durumlarda zaman kaybına yol açıyor. Yeni güncellemede artık arkadaş ekleme kolaylaşıyor.

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    Gelen bilgilere göre bir süredir test sürecinde olan QR kod yani karekod ile arkadaş ekleme özelliği nihayet kullanıma sunuluyor. Kullanıcılar arkadaşının QR kodunu tarattıktan sonra hızlı bir şekilde listesine ekleyebilecek.

    Diğer taraftan video sohbetlerinde bir katılımcının penceresi üzerine basılı tuttuğunuzda tam ekrana geçmesini sağlıyorsunuz. Grup sohbetlerinde yer alan video ikonu ile de hızlı bir şekilde görüntülü konferans başlatılabiliyor. Bu ikon sadece 8 kişi veya daha altındaki sayıda katılımcı olan grup sohbetlerinde görünecek.

    Son olarak klavyeye yeni animasyonlu etiketler, WhatsApp web ve masa üstü sürümlerine karanlık mod ve KaiOS kullanıcılarının 24 saat sonra kaybolan durum güncellemelerini paylaşabilmeleri şeklinde iyileştirmeler de olacak. Yeni güncellemenin birkaç hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

     



    https://www.engadget.com/whatsapp-feature-update-qr-code-contacts-152951474.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    SergeantMajorT 1 hf. en beğenilen
    Barkod yerine karekod yazsak başlık olarak, metnede yazdığı gibi?
    Sanki milleti satın alacam
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 2 gün
    karekod ile uğraşıcaklarına görüntülü sohbetlerdeki kaliteyi arttırsınlar
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    AL3lMA (Akın ) 2 gün
    Görüntülü görüşmeler çamur gibi, karşılıklı internet hızı yüksek olsa da değişen birşey yok önce onun çaresine baksınlar. Google duo ya neden mesajlaşma gelmiyor anlamıyorum oda gelse tam olur
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    jackwiseman 1 hf. yeni yorumcu
    Kısa süre aralarla yeni güncellemeler gelen WhatsApp uygulamasında yeni dönem başlıyor.
    Buna göre kullanıcılar, QR kod taratarak yeni arkadaş ekleyebilecekler.
    Kendisini sürekli olarak yenileyen <a href="https://trsondakika.com/haberler/whatsapp-uygulamasinda-yeni-donem/" target="_blank">WhatsApp</a> uygulamasında yeni bir dönem başlıyor. WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre, uygulama kullanıcıları kısa bir süre sonra QR kod taratarak yeni arkadaş ekleyebilecek. Bu özellikle birlikte basılı tutarak görüntülü görüşmelerde tam ekrana geçiş gibi yeniliklerin de geleceği ifade edildi.
    Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, yakın zamanda başlayacak yeni güncelleme ile arkadaş eklemede yaşanan sıkıntıları sona erdirecek.

    QR Kod ile Arkadaş Ekleme Dönemi

    Yeni güncelleme sayesinde WhatsApp uygulamasına eklenecek kişinin numarasının rehberde ya da rehbere yeni kayıt edilmesi gerekmiyor. Hızlı erişim sağlanması gereken acil durumlarda zaman kaybına neden olmaması açısından kullanıcılar, QR kod taratarak hızlı bir şekilde arkadaş ekleyebilecek.
    Elde edilen bilgilere göre, bir süredir test aşamasında olan QR kod (karekod) ile arkadaş ekleme özelliği, kullanıcıların hizmetine nihayet sunulacak. Buna göre kullanıcılar, hızlı erişim sağlanması gereken durumlar karşısında QR kod ile hızlı bir şekilde arkadaş ekleyebilecek.
    Bununla birlikte yeni güncelleme ile gelecek bir yeni özellik ile görüntülü sohbetlerde bir katılımcının penceresi üzerine basılı tutulması durumunda tam ekrana geçilebilecek. Grup <a href="https://trsondakika.com/dunya/whatsapp-goruntulu-sohbete-katilan-kisi-sayisini-2-katina-cikardi/" target="_blank">sohbetlerinde</a> bulunan video ikonu ile de hızlı bir şekilde görüntülü konferans başlatılabilecek. Bu ikon yalnızca 8 kişi veya daha az kişi ile yapılan grup sohbetlerinde görünecek.
    Son olarak da klavyeye yeni animasyonlu etiketler, <a href="https://www.whatsapp.com" target="_blank">WhatsApp web</a> ve masa üstü sürümlerine karanlık mod ve KaiOS kullanıcılarının 24 saatin ardından kaybolan durum güncellemelerini paylaşabilmeleri için yeni özellik gelecek. Birçok düzenlemeyi barındıran yeni güncellemenin birkaç hafta içerisinde tamamlanması öngörülüyor.
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    WoXeD (Seçkin ) 1 hf.
    qr kod ile eklendiğinde telefon numarası eklenecekse şenlik çıkar.whatsappın bian önce telegram gibi kullanıcı adı formatına dönmesi gerekiyor.Çıkış amacına ters,evet. ama uyduruk bi qr kod ile whatsapp gibi bi ortamda numara paylaşımı....neyse kullanan düşünsün :)
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    astegon (astegon CF) 1 hf. WoXeD
    Aman hocam olmasın, telegram daha TR de çok bilinmezken adımı içeren kullanıcı kodunu aldım. Of of of neler çektiğimi anlatamam size.

    Escort grupları ayrı, bitcoin grupları ayrı, kazakistan, türkmenistan, özbekistan'dan mesaj atanlar ayrı.

    Bıktım resmen.

    Geçen gün kullanıcı adımı 5 dk'lığına isteyen dolandırıcılar musallat oldu. Aynı anda 10 kişi. Farklı isimlerde.

    Sat dediler.

    Tehdit ettiler.

    Telegram'ın kullanıcı adı ile olması tuhaf oldu.
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    SergeantMajorT 1 hf. en beğenilen
    Barkod yerine karekod yazsak başlık olarak, metnede yazdığı gibi?
    Sanki milleti satın alacam
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