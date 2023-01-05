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    Qualcomm, CES 2023'te "Snapdragon Digital Chassis" konsept aracını sergiliyor

    Qualcomm teknolojilerinin araçlara nasıl entegre edileceğini göstermek için tasarlanan konsept araçta şirketin gelecek yıl üretmeye başlayacağı Snapdragon Ride Flex SoC bulunuyor.
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    Qualcomm, CES 2023'te yeni otomobil teknolojilerini sergiliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon ve tablet dünyasında adını sıkça duyduğumuz Qualcomm, yeni teknolojilerini otomobillere entegre etmeye hazırlanıyor. Şirket bu kapsamda, katılım gösterdiği CES 2023'te "Snapdragon Digital Chassis" konseptini görücüye çıkardı.

    Qualcomm'un sergilediği coupe-crossover karışımı konsept, parlak jantları, geriye doğru açılan arka kapıları ve dört bir yanı kaplayan ışık şeritleriyle büyük bir oyuncak gibi görünüyor ancak burada önemli olan kabuk değil onun altında barındırdığı teknolojiler. Zaten şirketin kendisi de bu konseptin ileride üretim girmek için değil, Qualcomm teknolojilerinin otomobillere nasıl entegre edilebileceğini göstermek için tasarlandığını açıkça ifade ediyor.

    Asıl önem arz eden tarafa yani iç mekâna geçtiğimizde ise bizleri konsol boyunca uzanan 55 inçlik geniş bir panel karşılıyor. Bu panel birden çok bölüme ayrılmış. Sürücünün önündeki kısımda araç ve yolculukla ilgili bilgilerin sunulduğu bir gösterge ekranı bulunuyor. Merkezde bir multimedya ekranı yer alırken, ön yolcu da kendi önündeki ekran ile çevrimici medya ve oyun deneyiminin keyfini çıkarıyor. 

    Elbette bu panel, buz dağının sadece görünen kısmı. Konsept aracın pek çok yerinde yolcuları algılayabilen ve aracın fonksiyonlarını onların tercihlerine göre otomatik ayarlayabilen kameralar bulunuyor. Bahsi geçen bu fonksiyonlara koltuk pozisyonunu ayarlama, kişiye göre sık kullanılan uygulamaların ve tercih edilen içeriklerin mevcut ekranlarda öne çıkarılması gibi özellikler dahil.

    Qualcomm, CES 2023'te yeni otomobil teknolojilerini sergiliyor Tam Boyutta Gör
    Bunun dışında her yolcu, aktif gürültü ve eko engelleme fonksiyonlarından yararlanarak kendi ses bölgesini kişiselleştirebiliyor. Ayrıca Qualcomm'un konseptinde bölgesel arama teknolojisi de bulunuyor. Bu özellik, herhangi bir telefon görüşmesi sırasında aracın diğer bölgelerinden gelen gürültünün azaltılmasını sağlıyor.

    Snapdragon Digital Chassis konseptinin diğer öne çıkan özellikleri arasında doğal dil anlama özelliğine sahip sanal asistan ve yolculuk esnasında ürün veya hizmet satın alımı yapabilmek için yüz tanıma ve biyometrik doğrulama gibi teknolojiler bulunuyor. Bu ödemelere konseptin kendisi için sunulan özellikler, içerikler ve servisler dahil olduğu gibi park ücreti veya alışveriş gibi daha günlük işler de dahil.

    Son olarak, bir kaza gerçekleşmesi durumunda aracın etrafında olup bitenler kameralar tarafından kaydedilip bulutta depolanabiliyor. Bu özelliğin, sürücüler, kolluk kuvvetleri ve sigorta şirketleri için kaza sonrası inceleme ve çözüm sürecini basitleştireceği ifade ediliyor.

    Qualcomm, CES 2023'te gelecek yıl üretime girmesi planlanan Snapdragon Ride Flex SoC'i de tanıttı. Bu sistemin dijital kokpit, gelişmiş sürücü destek sistemleri ve otomatik sürüş işlevlerinin tek bir SoC'de bir arada bulunmasına izin verecek şekilde tasarlandığı, böylece otomotiv üreticilerinin isteklerini daha düşük maliyetle karşılayabileceği ifade ediliyor.

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