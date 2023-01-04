Volkswagen ID.7 elektrikli sedan, dijital kamuflajıyla CES 2023'te tanıtıldı

Las Vegas’ta 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES Fuarı’nda, henüz üzerindeki dijital kamuflajdan kurtulabilmiş değil. Ancak, markanın geçtiğimiz Haziran ayında Çin'de tanıttığı ID. Aero konsepti sayesinde zaten yeni Volkswagen ID.7'nin dış tasarımıyla ilgili birçok detay görmüştük. Kamuflajlı fotoğaflardan görebildiğimiz kadarıyla üretim modelindeki tamponlar biraz daha farklı. Buna ek olarak stopların grafikleri de farklı görünüyor.
Volkswagen ID.7, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni tasarlanan “Akıllı Hava Çıkışları” içerideki hava akımını kontrol ediyor ve havayı mümkün olan en kısa sürede geniş alanlara dağıtmak için dinamik olarak hareket ediyor. Bu fonksiyonlar yeni büyük ekranda görüntülenebiliyor ve her kullanıcı için ayrı ayrı etkinleştirilip kaydedilebiliyor. Özel istekler, sesli komutlar kullanılarak etkinleştirilebiliyor. Örneğin, sürücü “Merhaba Volkswagen, ellerim üşüyor” dediğinde, ID.7 direksiyon simidi ısıtma fonksiyonunu başlatarak yanıt veriyor. Aynı zamanda sıcak hava akımı, ellere doğru yönlendiriliyor.
ID. ailesindeki diğer tüm modeller gibi ID.7 de Volkswagen Grubu’nun MEB modelini temel alıyor. Model, uzun aks mesafesi (2,97 metre) sayesinde iç mekânda avantaj sağlıyor ve özellikle ferah bir his veren lüks bir sedan karakterine sahip oluyor. ID.3, ID.4, ID.5 ve sadece Çin pazarında sunulan ID.6 modelleri ile yeni ID. Buzz’un ardından ID.7, ailenin altıncı ve ID.4’ten sonra MEB temelli ikinci global modeli ünvanını taşıyor.
Elektrikli sedanın üç büyük pazar olan Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika’da satışa sunulması planlanıyor. Avrupa pazarına sunulacak ID.7, Volkswagen Emden fabrikasında üretilecek. 2023 yılı ikinci çeyreğinde dünya prömiyeri gerçekleşecek seri üretim versiyonunun, 2024 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.
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