Volkswagen ID.7 elektrikli sedan, dijital kamuflajıyla CES 2023'te tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Volkswagen'in CES 2023'e katılımıyla ilgili tahminler doğru çıktı. Alman üretici, daha önce ID. Aero kod adıyla konsept olarak gördüğümüz elektrikli sedan modelinin son halini ve ismini duyurdu. Kısa süre önce dijital bir etkinlikle duyurulan yeni Volkswagen ID.7, Las Vegas’ta 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES Fuarı’nda sergilenecek.

Las Vegas’ta 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES Fuarı’nda, henüz üzerindeki dijital kamuflajdan kurtulabilmiş değil. Ancak, markanın geçtiğimiz Haziran ayında Çin'de tanıttığı ID. Aero konsepti sayesinde zaten yeni Volkswagen ID.7'nin dış tasarımıyla ilgili birçok detay görmüştük. Kamuflajlı fotoğaflardan görebildiğimiz kadarıyla üretim modelindeki tamponlar biraz daha farklı. Buna ek olarak stopların grafikleri de farklı görünüyor.

Volkswagen ID.7, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör CES 2023 kapsamındaki tanıtımda, yeni Volkswagen ID.7'nin yaşam alanını da görme şansı yakalıyoruz. ID.7’de standart olarak sunulan yeni ekran konseptinde, Head-up display, 15 inç ekran, bilgi ve eğlence sistemine entegre yeni klima kumandaları ve aydınlatmalı “touch slider” gibi bir dizi yenilik bulunuyor. Akıllı hava çıkışlarına sahip yeni klima konsepti, çok sayıda fonksiyon sunuyor. Örneğin ID.7, sürücünün yaklaştığını anahtarından algılayabiliyor ve daha sürücü araca binmeden sıcak yaz günlerinde iç mekânı soğutmaya, soğuk kış günlerinde ise ısıtmaya başlıyor.

Yeni tasarlanan “Akıllı Hava Çıkışları” içerideki hava akımını kontrol ediyor ve havayı mümkün olan en kısa sürede geniş alanlara dağıtmak için dinamik olarak hareket ediyor. Bu fonksiyonlar yeni büyük ekranda görüntülenebiliyor ve her kullanıcı için ayrı ayrı etkinleştirilip kaydedilebiliyor. Özel istekler, sesli komutlar kullanılarak etkinleştirilebiliyor. Örneğin, sürücü “Merhaba Volkswagen, ellerim üşüyor” dediğinde, ID.7 direksiyon simidi ısıtma fonksiyonunu başlatarak yanıt veriyor. Aynı zamanda sıcak hava akımı, ellere doğru yönlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Volkswagen ID.7, tamamen elektrikli ID. model ailesinin tasarım dilini takip ediyor. Sedanın kendine has özellikleri arasında, hem enerji tüketimini azaltmaya hem de menzili artırmaya yardımcı olan aerodinamik ön bölüm ve tavan tasarımı yer alıyor. Ön tarafta bulunan hava girişleri, havayı aracın yanlarından arkaya doğru yönlendiriyor. Böylece aracın yan taraflarında hava akışını azaltan bir hava perdesi oluşturuyor. Arkaya doğru eğimli tavan tasarımı sayesinde oldukça iyi bir sürtünme katsayısına sahip ID.7, yaklaşık 700 kilometreye (WLTP) kadar menzile ulaşabiliyor.

ID. ailesindeki diğer tüm modeller gibi ID.7 de Volkswagen Grubu’nun MEB modelini temel alıyor. Model, uzun aks mesafesi (2,97 metre) sayesinde iç mekânda avantaj sağlıyor ve özellikle ferah bir his veren lüks bir sedan karakterine sahip oluyor. ID.3, ID.4, ID.5 ve sadece Çin pazarında sunulan ID.6 modelleri ile yeni ID. Buzz’un ardından ID.7, ailenin altıncı ve ID.4’ten sonra MEB temelli ikinci global modeli ünvanını taşıyor.

Elektrikli sedanın üç büyük pazar olan Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika’da satışa sunulması planlanıyor. Avrupa pazarına sunulacak ID.7, Volkswagen Emden fabrikasında üretilecek. 2023 yılı ikinci çeyreğinde dünya prömiyeri gerçekleşecek seri üretim versiyonunun, 2024 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

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Volkswagen ID.7 elektrikli sedan, dijital kamuflajıyla tanıtıldı