Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen ID.7 elektrikli sedan, dijital kamuflajıyla CES 2023'te tanıtıldı

    Elektrikli ID. ailesindeki diğer üyeler gibi MEB platformu üzerine inşa edilen ve WLTP'ye göre 700 kilometreye yakın menzil sunması hedeflenen yeni Volkswagen ID.7, 2024'te Türkiye'de satışa sunulacak
    1
    Volkswagen ID.7 elektrikli sedan, dijital kamuflajıyla tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen'in CES 2023'e katılımıyla ilgili tahminler doğru çıktı. Alman üretici, daha önce ID. Aero kod adıyla konsept olarak gördüğümüz elektrikli sedan modelinin son halini ve ismini duyurdu. Kısa süre önce dijital bir etkinlikle duyurulan yeni Volkswagen ID.7, Las Vegas’ta 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES Fuarı’nda sergilenecek.

    Las Vegas’ta 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES Fuarı’nda, henüz üzerindeki dijital kamuflajdan kurtulabilmiş değil. Ancak, markanın geçtiğimiz Haziran ayında Çin'de tanıttığı ID. Aero konsepti sayesinde zaten yeni Volkswagen ID.7'nin dış tasarımıyla ilgili birçok detay görmüştük. Kamuflajlı fotoğaflardan görebildiğimiz kadarıyla üretim modelindeki tamponlar biraz daha farklı. Buna ek olarak stopların grafikleri de farklı görünüyor.

    Volkswagen ID.7, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Volkswagen ID.7 elektrikli sedan, dijital kamuflajıyla tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    CES 2023 kapsamındaki tanıtımda, yeni Volkswagen ID.7'nin yaşam alanını da görme şansı yakalıyoruz. ID.7’de standart olarak sunulan yeni ekran konseptinde, Head-up display, 15 inç ekran, bilgi ve eğlence sistemine entegre yeni klima kumandaları ve aydınlatmalı “touch slider” gibi bir dizi yenilik bulunuyor. Akıllı hava çıkışlarına sahip yeni klima konsepti, çok sayıda fonksiyon sunuyor. Örneğin ID.7, sürücünün yaklaştığını anahtarından algılayabiliyor ve daha sürücü araca binmeden sıcak yaz günlerinde iç mekânı soğutmaya, soğuk kış günlerinde ise ısıtmaya başlıyor.

    Yeni tasarlanan “Akıllı Hava Çıkışları” içerideki hava akımını kontrol ediyor ve havayı mümkün olan en kısa sürede geniş alanlara dağıtmak için dinamik olarak hareket ediyor. Bu fonksiyonlar yeni büyük ekranda görüntülenebiliyor ve her kullanıcı için ayrı ayrı etkinleştirilip kaydedilebiliyor. Özel istekler, sesli komutlar kullanılarak etkinleştirilebiliyor. Örneğin, sürücü “Merhaba Volkswagen, ellerim üşüyor” dediğinde, ID.7 direksiyon simidi ısıtma fonksiyonunu başlatarak yanıt veriyor. Aynı zamanda sıcak hava akımı, ellere doğru yönlendiriliyor.

    Volkswagen ID.7 elektrikli sedan, dijital kamuflajıyla tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni Volkswagen ID.7, tamamen elektrikli ID. model ailesinin tasarım dilini takip ediyor. Sedanın kendine has özellikleri arasında, hem enerji tüketimini azaltmaya hem de menzili artırmaya yardımcı olan aerodinamik ön bölüm ve tavan tasarımı yer alıyor. Ön tarafta bulunan hava girişleri, havayı aracın yanlarından arkaya doğru yönlendiriyor. Böylece aracın yan taraflarında hava akışını azaltan bir hava perdesi oluşturuyor. Arkaya doğru eğimli tavan tasarımı sayesinde oldukça iyi bir sürtünme katsayısına sahip ID.7, yaklaşık 700 kilometreye (WLTP) kadar menzile ulaşabiliyor.

    ID. ailesindeki diğer tüm modeller gibi ID.7 de Volkswagen Grubu’nun MEB modelini temel alıyor. Model, uzun aks mesafesi (2,97 metre) sayesinde iç mekânda avantaj sağlıyor ve özellikle ferah bir his veren lüks bir sedan karakterine sahip oluyor. ID.3, ID.4, ID.5 ve sadece Çin pazarında sunulan ID.6 modelleri ile yeni ID. Buzz’un ardından ID.7, ailenin altıncı ve ID.4’ten sonra MEB temelli ikinci global modeli ünvanını taşıyor.

    Elektrikli sedanın üç büyük pazar olan Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika’da satışa sunulması planlanıyor. Avrupa pazarına sunulacak ID.7, Volkswagen Emden fabrikasında üretilecek. 2023 yılı ikinci çeyreğinde dünya prömiyeri gerçekleşecek seri üretim versiyonunun, 2024 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız