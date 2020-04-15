Qualcomm, telefonların GPU sürücüsünü güncellemeyi planlıyor

Son zamanlarda revaçta olan mobil oyunculuk Qualcomm’un yeni hamlesiyle daha iyi bir noktaya taşınabilir. Firma sürücü güncelleştirmeleri yayınlamayı düşünüyor.
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Google ile birlikte ortak çalışma sonucu Android GPU Inspector’u geliştiren Qualcomm böylelikle Google Pixel 4, Pixel 4 Xl, Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy S10’a güncellenebilir GPU sürücülerini eklemeyi amaçlıyor.
Bu önümüzdeki dönemde daha fazla cihazı kapsayarak Adreno GPU’lu telefonların oyunlara özel yamaları, performans iyileştirmelerini ve hata düzeltmelerini almasını sağlayacak.
Bu da Adreno GPU’larının zamanla daha da performanslı hale gelmesini sağlayabileceği gibi batarya ömründen de tasarruf sağlama potansiyeli taşıyor. Süreç, güncelleştirme işleminin kullanıcı dostu hale gelmesi için normal bir uygulama üzerinden yönetilecek.
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Son olarak geçtiğimiz dönemde bir oyun yapımcısıyla sıkı işbirliği yapan Qualcomm oyunda boşa giden %40’lık GPU kullanımının önüne geçerek hem cihazın batarya ömrünü uzatmış hem de daha akıcı bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlamıştı. Eğer proje pratikte uygulanabilirse, Qualcomm Android cihazlara GPU sürücüsü sunan ilk üretici ünvanının sahibi olacak.
https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/qualcomm_s_working_on_gpu_drivers_and_optimisations_tools_for_android_because_winning_matters/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Windows gibi bir ortak çekirdek yapı gelmeli, cihaz kaldırabildiği sürece sürümleri güncelleyebilmeliyiz.
Üreticilerde yine kendi ufak tefek launcher, kamera uygulamalarını bu çekirdeğe adapte etmeli, bu şekilde Dünya'yı hunharca sömürme de bir nebze olsa azalır.
Misal babama verdiğim eski Galaxy Wonder telefon ona fazlasıyla yetiyordu ama banka programının son güncellemesi Android 4.0 istediği için o cihazı çöpe atıp Galaxy M20 aldık.
İlk etapta üreticilerin ayağına sıkıyormuş gibi olabilir ancak bilgisayarlarda da öyle değil mi, bir zaman sonra metal yorgunluğu baş gösteriyor yani yine değişim olacak ve bu şekilde olursa Apple kullanıcılarında da bir çok kişi Android'e geçecektir. Kim eşiyle, dostuyla BT ile tamamen ücretsiz tam kalitesinde fotoğrafını paylaşmak istemez ya da 1TB SD kartına milyonlarca çevrimdışı film, müzik yüklemek istemez ki ya da hafızam dolar endişesi olmadan 108 MP fotoğraflar vs :)
S10’da 855 var başka 855 kullanan telefonlar ne olacak ki?
Geriye donuk islemcilerinde de sanirim yokmus bu ozellik. Teknik olarak Qualcomm bu imkani sunabilirdi ama anlasilan bu karari aldigi yilda zaten Snapdragon 855 vardi onunla baslanacak denilmisti yani eski islemcileri doilayli planli eskitmek istemis olabilir Qualcomm sirketi !
Belki de bu yuzden de 2021 yillarinda cikacak cihazlarinin islemcilerini kendisi tasarlayip SAmsung dokum/ cast leri ile uretmeyi planliyor olabilir. Boylece Samsung hem referans cihazlarinin imkanlarina da sahip olacak gibi ...
Sanki bu tur haberler kurumlar arasi cekismelerde Qualcomm in ismarlama ama eski haberleri tekrar isitilip pisirilmesi gibi durmasi ....