Qualcomm, telefonların GPU sürücüsünü güncellemeyi planlıyor

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Son zamanlarda revaçta olan mobil oyunculuk Qualcomm’un yeni hamlesiyle daha iyi bir noktaya taşınabilir. Firma sürücü güncelleştirmeleri yayınlamayı düşünüyor.

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Google ile birlikte ortak çalışma sonucu Android GPU Inspector’u geliştiren Qualcomm böylelikle Google Pixel 4, Pixel 4 Xl, Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy S10’a güncellenebilir GPU sürücülerini eklemeyi amaçlıyor.

Bu önümüzdeki dönemde daha fazla cihazı kapsayarak Adreno GPU’lu telefonların oyunlara özel yamaları, performans iyileştirmelerini ve hata düzeltmelerini almasını sağlayacak.

Bu da Adreno GPU’larının zamanla daha da performanslı hale gelmesini sağlayabileceği gibi batarya ömründen de tasarruf sağlama potansiyeli taşıyor. Süreç, güncelleştirme işleminin kullanıcı dostu hale gelmesi için normal bir uygulama üzerinden yönetilecek.

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Son olarak geçtiğimiz dönemde bir oyun yapımcısıyla sıkı işbirliği yapan Qualcomm oyunda boşa giden %40’lık GPU kullanımının önüne geçerek hem cihazın batarya ömrünü uzatmış hem de daha akıcı bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlamıştı. Eğer proje pratikte uygulanabilirse, Qualcomm Android cihazlara GPU sürücüsü sunan ilk üretici ünvanının sahibi olacak.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/qualcomm_s_working_on_gpu_drivers_and_optimisations_tools_for_android_because_winning_matters/1

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