Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm, telefonların GPU sürücüsünü güncellemeyi planlıyor

    Akıllı cihaz pazarının önemli isimlerinden Qualcomm yaptığı duyuruyla ürettiği SoC’leri içeren telefonlara sürücü güncelleştirmesi yayınlamayı planladığını açıkladı.
    1 sa.
    541
    33
    4
    Mobil Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Qualcomm, telefonların GPU sürücüsünü güncellemeyi planlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Son zamanlarda revaçta olan mobil oyunculuk Qualcomm’un yeni hamlesiyle daha iyi bir noktaya taşınabilir. Firma sürücü güncelleştirmeleri yayınlamayı düşünüyor.

     

    İlginizi Çekebilir Avatar MediaTek yongasetli telefonlar teste girdiğinde olağan üstü performans gösteriyor: MediaTek’ten kızdıran açıklama

    Google ile birlikte ortak çalışma sonucu Android GPU Inspector’u geliştiren Qualcomm böylelikle Google Pixel 4, Pixel 4 Xl, Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy S10’a güncellenebilir GPU sürücülerini eklemeyi amaçlıyor.

    Bu önümüzdeki dönemde daha fazla cihazı kapsayarak Adreno GPU’lu telefonların oyunlara özel yamaları, performans iyileştirmelerini ve hata düzeltmelerini almasını sağlayacak.

    Bu da Adreno GPU’larının zamanla daha da performanslı hale gelmesini sağlayabileceği gibi batarya ömründen de tasarruf sağlama potansiyeli taşıyor. Süreç, güncelleştirme işleminin kullanıcı dostu hale gelmesi için normal bir uygulama üzerinden yönetilecek.

    Ayrıca Bkz. "Nintendo Switch’e oyunları SD karta taşıma taşıma desteği geldi"

    Son olarak geçtiğimiz dönemde bir oyun yapımcısıyla sıkı işbirliği yapan Qualcomm oyunda boşa giden %40’lık GPU kullanımının önüne geçerek hem cihazın batarya ömrünü uzatmış hem de daha akıcı bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlamıştı. Eğer proje pratikte uygulanabilirse, Qualcomm Android cihazlara GPU sürücüsü sunan ilk üretici ünvanının sahibi olacak.



    https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/qualcomm_s_working_on_gpu_drivers_and_optimisations_tools_for_android_because_winning_matters/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 (Hakan ) 33 dk.
    Google pazar payını arttırmak, Youtube , Google Drive gibi ek ürünlerden daha fazla para kaldırmak istiyorsa sistemi canlı tutmalı. Qualcomm bu konuda öncü davranarak biz tüketicileri üreticilerin tutumundan kurtarmış, aynı şeyi Google'ında işletim sistemi için yapması lazım. Yüz binlerce farklı model Androidli cihaz mevcut, üreticilerin inisiyatifine kalmak istemiyoruz.

    Windows gibi bir ortak çekirdek yapı gelmeli, cihaz kaldırabildiği sürece sürümleri güncelleyebilmeliyiz.

    Üreticilerde yine kendi ufak tefek launcher, kamera uygulamalarını bu çekirdeğe adapte etmeli, bu şekilde Dünya'yı hunharca sömürme de bir nebze olsa azalır.

    Misal babama verdiğim eski Galaxy Wonder telefon ona fazlasıyla yetiyordu ama banka programının son güncellemesi Android 4.0 istediği için o cihazı çöpe atıp Galaxy M20 aldık.

    İlk etapta üreticilerin ayağına sıkıyormuş gibi olabilir ancak bilgisayarlarda da öyle değil mi, bir zaman sonra metal yorgunluğu baş gösteriyor yani yine değişim olacak ve bu şekilde olursa Apple kullanıcılarında da bir çok kişi Android'e geçecektir. Kim eşiyle, dostuyla BT ile tamamen ücretsiz tam kalitesinde fotoğrafını paylaşmak istemez ya da 1TB SD kartına milyonlarca çevrimdışı film, müzik yüklemek istemez ki ya da hafızam dolar endişesi olmadan 108 MP fotoğraflar vs :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 sa.
    855 içeren telefonlara mı yoksa sadece belli başlı modellere mi verecekler?



    S10’da 855 var başka 855 kullanan telefonlar ne olacak ki?
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Jwwjshdudhdhd 42 dk. yeni yorumcu dr20mouse
    Sadece belli modellere de olsa bu diğer telefonlara portlanabilir gibime geliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 24 dk. dr20mouse
    Habeirn kaynagi yeni yayinlamis olsa da bu haber aslinda cok eski gecen yila ait bir haber. Sorunuza gelecek olursa : Snapdragon 855 dahildir Elbette 855 Plus ve 865 lerde otomatikman dahil oluyor...


    Geriye donuk islemcilerinde de sanirim yokmus bu ozellik. Teknik olarak Qualcomm bu imkani sunabilirdi ama anlasilan bu karari aldigi yilda zaten Snapdragon 855 vardi onunla baslanacak denilmisti yani eski islemcileri doilayli planli eskitmek istemis olabilir Qualcomm sirketi !


    Belki de bu yuzden de 2021 yillarinda cikacak cihazlarinin islemcilerini kendisi tasarlayip SAmsung dokum/ cast leri ile uretmeyi planliyor olabilir. Boylece Samsung hem referans cihazlarinin imkanlarina da sahip olacak gibi ...


    Sanki bu tur haberler kurumlar arasi cekismelerde Qualcomm in ismarlama ama eski haberleri tekrar isitilip pisirilmesi gibi durmasi ....

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 26 dk. Yeni geliştirilen güneş hücresi, %47’lik verimlilik oranıyla dünya rekoru kırdı 56 dk. Instagram Story’e şarkı ekleme özelliği Türkiye’ye geldi 1 sa. OnePlus Bullets Wireless Z kablosuz kulaklık hızlı şarjda çığır açıyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm, telefonların GPU sürücüsünü güncellemeyi planlıyor Sonraki Sony Xperia 1 II'nin Avrupa çıkış tarihi netleşti 2 sa. Lise öğrencileri uzaktan eğitimle "uluslararası bilişim teknolojileri" sertifikalarına sahip olabilecek 3 sa. 500 binden fazla Zoom hesabı dark web ve hacker forumları üzerinden satılıyor 4 sa. GitHub artık ekipler için ücretsiz 13 sa. Merkür'e gönderilen BepiColombo'nun uzaydan çektiği inanılmaz Dünya videoları 13 sa. ADATA 4800 MHz frekansta çalışan D50 RGB RAM kitlerini lanse etti 14 sa. Samsung 2022’de 3 nm’ye geçiyor 14 sa. Galaxy S20 Ultra'da otomatik odaklama, ısınma ve pil sorunları ortaya çıktı 15 sa. Antibakteriyel bakır plaka üretildi 15 sa. Core i9-10900F daha az izleğe sahip dizüstü Ryzen 9 4900HS işlemcisinin gerisinde 16 sa. AMD, yüksek frekanslı 3 EPYC işlemci duyurdu: Performansları gibi fiyatları da yüksek 16 sa. Sony, tüm PS4 sahiplerine Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Journey hediye ediyor 17 sa. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bir günde 107 kişi hayatını kaybetti 17 sa. Raspberry Pi solunum cihazlarının kalbine girdi 17 sa. Asus TUF Gaming serisine yeni bir monitör eklendi 18 sa. Covid-19 enfeksiyonu geçiren tüm hastalar bağışıklık kazanmıyor 18 sa. Dune filminden ilk fotoğraflar ve detaylar yayınlandı 18 sa. Realme Buds Air kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı belli oldu 18 sa. OnePlus 8 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 18 sa. In Win yine ezber bozacak bir kasa tasarımı hazırladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Resident Evil 4 remake için hazırlıklar başladı: 2022'de geleb...
    DonanımHaber
    Elon Musk, Robotaxi projesi ile ilgili konuştu: “Yasal süreci ...
    DonanımHaber
    Nokia 8 Sirocco ve Nokia 5.1 Plus için Android 10 betası sızdı...
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    AF YASASI ONAYLANDI,ÇİFTLİK BAK DOLANDIRICISI TOSUNCUK AFFEDİL...
    DH Forum
    Babam vefat etti ambulans gelmedi
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim