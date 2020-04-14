Nintendo Switch’e oyunları SD karta taşıma taşıma desteği geldi

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Japonyalı Nintendo’nun çıkarılabilir kontrolcüsüyle gelen el konsolu Nintendo Switch firma için yüz güldürücü sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Yayınlanan yamam kullanıcıların işini kolaylaştıracak.

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Oyunlar SD karta taşınabilecek

10.0.0 sürümlü güncelleştirmeyle halihazırda kurulu oyunları veya DLC’leri dahili depolama alanından SD karta ya da tam tersi yönde taşımak artık mümkün. Böylelikle oyunlar SD’ye aktarılmak istendiğinde tekrardan indirmek gerekmeyecek. Bunun için ayarlardan veri yönetimi kısmından depolama birimleri arasında veri aktarımını seçmeniz gerekecek.

Bununla birlikte bazı istisnalar da mevcut. Bazı verileri ve oyun kayıt dosyalarını hariç tutan yamanın getirdiği bir başka geliştirme ise butonların yeniden haritalanabilmesi olmuş.

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Xbox One’a birkaç yıl önce gelen seçenekle kullanıcılar her kontrolcü için 5’e kadar konfigürasyona gidebilecek. Son olarak Animal Crossing temalı profil ikonu ve yer imi özelliği de getiren güncelleştirme otomatik olarak yükleneceği gibi elle de tetiklenebiliyor.

https://www.engadget.com/nintendo-switch-10-0-0-022116600.html

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