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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nintendo Switch’e oyunları SD karta taşıma taşıma desteği geldi

    Taşınabilir oyun konsolu tarafında başarılı satış rakamlarına imza atan Nintendo’nun çözümü için önemli bir güncelleme yayınlandı.
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    Oyun Konsolları
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nintendo Switch’e oyunları SD karta taşıma taşıma desteği geldi
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    Japonyalı Nintendo’nun çıkarılabilir kontrolcüsüyle gelen el konsolu Nintendo Switch firma için yüz güldürücü sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Yayınlanan yamam kullanıcıların işini kolaylaştıracak.

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    Oyunlar SD karta taşınabilecek

    10.0.0 sürümlü güncelleştirmeyle halihazırda kurulu oyunları veya DLC’leri dahili depolama alanından SD karta ya da tam tersi yönde taşımak artık mümkün. Böylelikle oyunlar SD’ye aktarılmak istendiğinde tekrardan indirmek gerekmeyecek. Bunun için ayarlardan veri yönetimi kısmından depolama birimleri arasında veri aktarımını seçmeniz gerekecek.

    Bununla birlikte bazı istisnalar da mevcut. Bazı verileri ve oyun kayıt dosyalarını hariç tutan yamanın getirdiği bir başka geliştirme ise butonların yeniden haritalanabilmesi olmuş.

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    Xbox One’a birkaç yıl önce gelen seçenekle kullanıcılar her kontrolcü için 5’e kadar konfigürasyona gidebilecek. Son olarak Animal Crossing temalı profil ikonu ve yer imi özelliği de getiren güncelleştirme otomatik olarak yükleneceği gibi elle de tetiklenebiliyor.



    https://www.engadget.com/nintendo-switch-10-0-0-022116600.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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