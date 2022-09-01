Quantic Dream Çin yolcusu

Oyun dünyasında öne çıkan isimler genelde ABD kaynaklı gibi görünse de Çinli Tencent yaptığı arka plan yatırımları ile en büyük kazanç sağlayan firmalardan birisi haline gelmişti. Çinli markaların oyun dünyasındaki hamleleri devam ediyor.
Quantic Dream’den beklenen haber
Fahrenheit, Detroit: Become Human ve Beyond: Two Souls gibi ses getiren yapımların geliştiricisi Fransız Quantic Dream, uzun süredir iş birliği içerisinde olduğu Çinli dev NetEase tarafından satın alındı. NetEase hali hazırda küçük hissedar durumundaydı.
Star Wars: Eclipse yapımı üzerinde çalışan Quantic Dreams, zaten çok iyi tanıdıkları NetEase stüdyosu çatısı altına girmenin sonraki 25 yıl için çok önemli bir adım olduğunu belirtiyor. NetEase sonraki projeleri daha da ileri götürmeyi amaçlıyor.
Sony ve Microsoft’un son dönemde oyun dünyasında adeta bir satın alma yarışına girmesine Çin seyirci kalmayacak gibi görünüyor. Bungie firmasına 100 milyon dolar yatırım yapan NetEase ayrıca Behaviour Interactive stüdyosuna da yatırım yapmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: