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    Quantic Dream Çin yolcusu

    Bir süredir Çinli NetEase firmasının Quantic Dream’i satın alacağı dedikoduları bu hafta gerçeğe dönüştü. Uzun dönem ortakları artık tek çatı altına giriyor.    
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    Quantic Dream
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    Oyun dünyasında öne çıkan isimler genelde ABD kaynaklı gibi görünse de Çinli Tencent yaptığı arka plan yatırımları ile en büyük kazanç sağlayan firmalardan birisi haline gelmişti. Çinli markaların oyun dünyasındaki hamleleri devam ediyor.

    Quantic Dream’den beklenen haber

    Fahrenheit, Detroit: Become Human ve Beyond: Two Souls gibi ses getiren yapımların geliştiricisi Fransız Quantic Dream, uzun süredir iş birliği içerisinde olduğu Çinli dev NetEase tarafından satın alındı. NetEase hali hazırda küçük hissedar durumundaydı.

    Star Wars: Eclipse yapımı üzerinde çalışan Quantic Dreams, zaten çok iyi tanıdıkları NetEase stüdyosu çatısı altına girmenin sonraki 25 yıl için çok önemli bir adım olduğunu belirtiyor. NetEase sonraki projeleri daha da ileri götürmeyi amaçlıyor.

    Sony ve Microsoft’un son dönemde oyun dünyasında adeta bir satın alma yarışına girmesine Çin seyirci kalmayacak gibi görünüyor. Bungie firmasına 100 milyon dolar yatırım yapan NetEase ayrıca Behaviour Interactive stüdyosuna da yatırım yapmıştı.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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