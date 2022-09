Quantic Dream Çin yolcusu

Tam Boyutta Gör

Oyun dünyasında öne çıkan isimler genelde ABD kaynaklı gibi görünse de Çinli Tencent yaptığı arka plan yatırımları ile en büyük kazanç sağlayan firmalardan birisi haline gelmişti. Çinli markaların oyun dünyasındaki hamleleri devam ediyor.

Quantic Dream’den beklenen haber

Fahrenheit, Detroit: Become Human ve Beyond: Two Souls gibi ses getiren yapımların geliştiricisi Fransız Quantic Dream, uzun süredir iş birliği içerisinde olduğu Çinli dev NetEase tarafından satın alındı. NetEase hali hazırda küçük hissedar durumundaydı.

Star Wars: Eclipse yapımı üzerinde çalışan Quantic Dreams, zaten çok iyi tanıdıkları NetEase stüdyosu çatısı altına girmenin sonraki 25 yıl için çok önemli bir adım olduğunu belirtiyor. NetEase sonraki projeleri daha da ileri götürmeyi amaçlıyor.

Sony ve Microsoft’un son dönemde oyun dünyasında adeta bir satın alma yarışına girmesine Çin seyirci kalmayacak gibi görünüyor. Bungie firmasına 100 milyon dolar yatırım yapan NetEase ayrıca Behaviour Interactive stüdyosuna da yatırım yapmıştı.

Quantic Dream satıldı