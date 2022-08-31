Dragalia Lost kepenk kapatıyor

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Bu yıl Japon temalı rol yapma oyunlarında işler pek iyi gitmiyor. Brave Frontier oyununun ardından Nintendo’nun en çok kazandıran mobil oyunları arasında olmasına rağmen Dragalia Lost kendisini bekleyen sondan kurtulamadı.

Dragalia Lost kapanıyor

Bugüne kadar 170 milyon dolara yakın bir gelir bırakan Dragalia Lost oyunu yaklaşık 4 yıldır piyasadaydı. En son Temmuz ayında son sezon güncellemesini alan oyunun hikâyesinin tamamlandığı ve bir daha güncelleme gelmeyeceği bildirilmişti.

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30 Kasım 2022 tarihi itibariyle oyunun tüm sunucularının kapatılacağı duyuruldu. Bu tarihten sonra oyuna girenler hizmetin sona erdiğini gösteren bir notla karşılaşacak ve daha ileriye geçemeyecek.

Bu haftadan itibaren oyunun para birimi olan Diamantium satışları sona erdi. Ayrıca mağazada satılan yükseltme paketleri de 30 Ekim tarihinden sonra satın alınamayacak. Nintendo’nun kaynaklarını mevcut ve yeni mobil projelere odaklayacağı tahmin ediliyor.

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Dragalia Lost oynayanların dikkatine!