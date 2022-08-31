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    Anlık Bildirim

    Dragalia Lost kepenk kapatıyor

    Nintendo’nun bugüne kadar önemli gelirler elde eden mobil oyunu Dragalia Lost kapanıyor. Kasım sonu itibariyle Dragalia Lost oyun dünyasına ebediyen veda ediyor. 
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    Dragalia Lost
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    Bu yıl Japon temalı rol yapma oyunlarında işler pek iyi gitmiyor. Brave Frontier oyununun ardından Nintendo’nun en çok kazandıran mobil oyunları arasında olmasına rağmen Dragalia Lost kendisini bekleyen sondan kurtulamadı.

    Dragalia Lost kapanıyor

    Bugüne kadar 170 milyon dolara yakın bir gelir bırakan Dragalia Lost oyunu yaklaşık 4 yıldır piyasadaydı. En son Temmuz ayında son sezon güncellemesini alan oyunun hikâyesinin tamamlandığı ve bir daha güncelleme gelmeyeceği bildirilmişti.

    30 Kasım 2022 tarihi itibariyle oyunun tüm sunucularının kapatılacağı duyuruldu. Bu tarihten sonra oyuna girenler hizmetin sona erdiğini gösteren bir notla karşılaşacak ve daha ileriye geçemeyecek.

    Bu haftadan itibaren oyunun para birimi olan Diamantium satışları sona erdi. Ayrıca mağazada satılan yükseltme paketleri de 30 Ekim tarihinden sonra satın alınamayacak. Nintendo’nun kaynaklarını mevcut ve yeni mobil projelere odaklayacağı tahmin ediliyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 21 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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