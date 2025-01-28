Quentin Tarantino yeni filmi için aldığı kararla hayranlarını üzebilir

Quentin Tarantino: Sete dönme konusunda bir acelem yok
Bu hafta Sundance Film Festivali'nde bir panele katılan Quentin Tarantino, son filmini çekmek için bir acelesi olmadığını, şu anda ailesine ve bir süredir üzerinde çalıştığı tiyatro oyununa odaklandığını ifade etti.
Birkaç yıldır eşinin ailesiyle birlikte İsrail'de yaşayan Tarantino, İsrail'de olduğu sırada çocuklarıyl ilgilendiğini, sadece Amerika'dayken çalıştığını söylüyor. Yönetmenin şu anda üzerinde çalıştığı tek proje ise yakında sahneleyeceği tiyatro oyunu. Kariyerinin bu dönemini tiyatroya ayıran usta yönetmen "Sete dönmek için bir acelem yok. Zaten son 30 yıldır onu yapıyordum." diyor.
Quentin Tarantino'nun üzerinde çalıştığı bu oyun hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak yönetmen daha önce verdiği bir demeçte, eğer bu oyun sahnede çok başarılı olursa son filmine de dönüşebileceğini söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)