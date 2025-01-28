Quentin Tarantino yeni filmi için aldığı kararla hayranlarını üzebilir

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Tam Boyutta Gör Bugüne kadar (kendi hesaplamasına göre) dokuz film çeken Quentin Tarantino, 10. filminden sonra film çekmeyi bırakacağını yıllar önce açıklamıştı. Bu yüzden yönetmenin son filminin ne olacağı merak konusu. Başarılı yönetmen bir ara son filmi olarak The Movie Critic'i seçmiş, hatta bu film için prodüksiyon tarihi bile belirlemişti ama sonra bu projeden vazgeçti. O günden beri son projesini belirlemesini beklediğimiz Tarantino, bu konuda hayranlarını hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor. Zira yönetmenin yakın zamanda yeni film çekmek gibi bir niyeti yok.

Quentin Tarantino: Sete dönme konusunda bir acelem yok

Bu hafta Sundance Film Festivali'nde bir panele katılan Quentin Tarantino, son filmini çekmek için bir acelesi olmadığını, şu anda ailesine ve bir süredir üzerinde çalıştığı tiyatro oyununa odaklandığını ifade etti.

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Birkaç yıldır eşinin ailesiyle birlikte İsrail'de yaşayan Tarantino, İsrail'de olduğu sırada çocuklarıyl ilgilendiğini, sadece Amerika'dayken çalıştığını söylüyor. Yönetmenin şu anda üzerinde çalıştığı tek proje ise yakında sahneleyeceği tiyatro oyunu. Kariyerinin bu dönemini tiyatroya ayıran usta yönetmen "Sete dönmek için bir acelem yok. Zaten son 30 yıldır onu yapıyordum." diyor.

Quentin Tarantino'nun üzerinde çalıştığı bu oyun hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak yönetmen daha önce verdiği bir demeçte, eğer bu oyun sahnede çok başarılı olursa son filmine de dönüşebileceğini söylemişti.

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Quentin Tarantino yeni filmini ikinci plana attı