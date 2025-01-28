Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Quentin Tarantino yeni filmi için aldığı kararla hayranlarını üzebilir

    10. ve son filmini çekerek sinema kariyerini noktalayacak olan Quentin Tarantino, The Movie Critic'i çekmekten vazgeçtikten sonra, hayranlarını hayal kırıklığına uğratabilecek yeni bir projeye geçti.
    Quentin Tarantino Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar (kendi hesaplamasına göre) dokuz film çeken Quentin Tarantino, 10. filminden sonra film çekmeyi bırakacağını yıllar önce açıklamıştı. Bu yüzden yönetmenin son filminin ne olacağı merak konusu. Başarılı yönetmen bir ara son filmi olarak The Movie Critic'i seçmiş, hatta bu film için prodüksiyon tarihi bile belirlemişti ama sonra bu projeden vazgeçti. O günden beri son projesini belirlemesini beklediğimiz Tarantino, bu konuda hayranlarını hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor. Zira yönetmenin yakın zamanda yeni film çekmek gibi bir niyeti yok.

    Quentin Tarantino: Sete dönme konusunda bir acelem yok

    Bu hafta Sundance Film Festivali'nde bir panele katılan Quentin Tarantino, son filmini çekmek için bir acelesi olmadığını, şu anda ailesine ve bir süredir üzerinde çalıştığı tiyatro oyununa odaklandığını ifade etti.

    Birkaç yıldır eşinin ailesiyle birlikte İsrail'de yaşayan Tarantino, İsrail'de olduğu sırada çocuklarıyl ilgilendiğini, sadece Amerika'dayken çalıştığını söylüyor. Yönetmenin şu anda üzerinde çalıştığı tek proje ise yakında sahneleyeceği tiyatro oyunu. Kariyerinin bu dönemini tiyatroya ayıran usta yönetmen "Sete dönmek için bir acelem yok. Zaten son 30 yıldır onu yapıyordum." diyor.

    Quentin Tarantino'nun üzerinde çalıştığı bu oyun hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak yönetmen daha önce verdiği bir demeçte, eğer bu oyun sahnede çok başarılı olursa son filmine de dönüşebileceğini söylemişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eurasia garantili ne demek honda jazz yorum ü ile eşya cipro 500 mg diş iltihabı için kullanılır mi oyuncak araba kumandası kayboldu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M3 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum