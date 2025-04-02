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    Once Upon a Time in Hollywood 2 geliyor; David Fincher yönetecek

    Quentin Tarantino imzalı Once Upon a Time in Hollywood'un devam filmi geliyor. Brad Pitt'in Cliff Booth rolüyle geri döneceği filmi ünlü yönetmen David Fincher yönetecek.
    Once Upon a Time in Hollywood 2 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta gelen haberler, David Fincher'ın Netflix çatısı altında yeni bir film hazırladığını ve bu filmde Brad Pitt ile yeniden bir araya geleceğini ortaya çıkardı. İşin ilginci bunun Fincher'ın olmayan bir filmin devamı olacağı söyleniyordu. Doğal olarak akıllara World War Z 2 geldi. Ama günün sonunda perdenin arkasından çok daha sürpriz bir proje çıktı. Çünkü David Fincher'ın yöneteceği bu devam filmi Once Upon a Time in Hollywood 2 olacak!

    Once Upon a Time in Hollywood 2, Brad Pitt'in Karakterine Odaklanacak

    Bu kez Quentin Tarantino yerine David Finchem'ın yöneteceği film, 2019 yapımı Once Upon a Time in Hollywood'un sonrasında geçecek ve Brad Pitt'in hayat verdiği Cliff Booth karakterine odaklanacak. Hatırlarsanız ilk film 1969'da geçiyordu ve Hollywood'da tutunmaya çalışan Rick Dalton ile dublörü Cliff Booth'un yaşadıklarını anlatıyordu. İlk filmin ana karakteri olan Rick Dalton'ın bu filmde de kısaca görünmesi bekleniyor. Nitekim Brad Pitt'in yanı sıra Leonardo DiCaprio'nun da filmde rol alması için görüşmeler sürüyor.

    Once Upon a Time in Hollywood'un devam filminde yönetmen koltuğunu David Fincher devralıyor ama bu Quentin Tarantino'nun projede yer almayacağı anlamına gelmiyor. Aksine filmin senaryosunda Tarantino'nun imzası bulunuyor. Son bir film çektikten sonra emekli olacağını yıllar önce açıklayan Tarantino, belli ki o son film hakkını başka bir projede kullanmak istiyor. Bu yüzden de senaryosunu David Fincher'a emanet etmiş.

    David Fincher'ın yöneteceği Once Upon a Time in Hollywood 2, Netflix çatısı altında hazırlanıyor. Zaten Fincher son yıllarda Netflix ile birlikte çalışıyor. Yönetmen daha önce yine bir Netflix yapımı olan Mank'te de Hollywood'u konu alan bir filme imza atmıştı.

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    S
    swordoftemple 2 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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