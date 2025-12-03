Giriş
    Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi 20 filmini seçti; Zirvede sürpriz bir film var

    Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, son 25 yılın en iyi filmlerini seçti. 20 filmlik listesinde pek çok tuhaf tercihe yer veren Tarantino, listesinin ilk sırasına da beklenmedik bir filmi koydu.

    Quentin Tarantino Tam Boyutta Gör
    Kendi döneminin en başarılı yönetmenlerinden biri olmasının yanı sıra sıkı bir sinema tutkunu da olan Quentin Tarantino, son dönemde daha çok bu yönüyle gündeme geliyor. Sinemaya dair kitaplar yazıp demeçler vermeye devam eden Tarantino, bu kez de 21. yüzyılın en iyi filmlerini seçmeye karar verdi. Bir podcast'e katılıp listesini paylaşan yönetmen, ortaya sürpriz tercihlerle dolu bir liste çıkardı.

    Quentin Tarantino'ya Göre Son 25 Yılın En İyi Filmi Black Hawk Down

    Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi filmi olarak 2001 yapımı Black Hawk Down'ı (Kara Şahin Düştü) seçti. Ridley Scott'ın yönettiği bu savaş filmi genel olarak beğeni kazanan bir yapım olsa da bu tarz listelerde üst sıralarda görmeye alışık olduğumuz bir film değil. Bu yüzden Tarantino'nun bu tercihi hem şaşırttı hem de sosyal medyada ses getirdi.

    Zaten Tarantino'nun listesi genel olarak tuhaf tercihlerle dolu. Unstoppable, Jackass the Movie, The Devil’s Rejects gibi bu tarz listelerde görmeye alışık olmadığımız pek çok film Tarantino'nun listesinde kendisine yer buldu.

    İşte Quentin Tarantino'ya göre son 25 yılda çekilmiş en iyi 20 film:

    Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi 20 filmini seçti Tam Boyutta Gör

    1️⃣ Black Hawk Down
    2️⃣ Toy Story 3
    3️⃣ Lost in Translation
    4️⃣ Dunkirk
    5️⃣ There Will Be Blood
    6️⃣ Zodiac
    7️⃣ Unstoppable
    8️⃣ Mad Max: Fury Road
    9️⃣ Shaun of the Dead
    🔟 Midnight in Paris
    11. Battle Royale
    12. Big Bad Wolves
    13. Jackass the Movie
    14. School of Rock
    15. The Passion of the Christ
    16. The Devil’s Rejects
    17. Chocolate
    18. Moneyball
    19. Cabin Fever
    20. West Side Story

