Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi 20 filmini seçti; Zirvede sürpriz bir film var

Quentin Tarantino'ya Göre Son 25 Yılın En İyi Filmi Black Hawk Down
Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi filmi olarak 2001 yapımı Black Hawk Down'ı (Kara Şahin Düştü) seçti. Ridley Scott'ın yönettiği bu savaş filmi genel olarak beğeni kazanan bir yapım olsa da bu tarz listelerde üst sıralarda görmeye alışık olduğumuz bir film değil. Bu yüzden Tarantino'nun bu tercihi hem şaşırttı hem de sosyal medyada ses getirdi.
Zaten Tarantino'nun listesi genel olarak tuhaf tercihlerle dolu. Unstoppable, Jackass the Movie, The Devil’s Rejects gibi bu tarz listelerde görmeye alışık olmadığımız pek çok film Tarantino'nun listesinde kendisine yer buldu.
İşte Quentin Tarantino'ya göre son 25 yılda çekilmiş en iyi 20 film:
1️⃣ Black Hawk Down
2️⃣ Toy Story 3
3️⃣ Lost in Translation
4️⃣ Dunkirk
5️⃣ There Will Be Blood
6️⃣ Zodiac
7️⃣ Unstoppable
8️⃣ Mad Max: Fury Road
9️⃣ Shaun of the Dead
🔟 Midnight in Paris
11. Battle Royale
12. Big Bad Wolves
13. Jackass the Movie
14. School of Rock
15. The Passion of the Christ
16. The Devil’s Rejects
17. Chocolate
18. Moneyball
19. Cabin Fever
20. West Side Story