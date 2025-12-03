Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi 20 filmini seçti; Zirvede sürpriz bir film var

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Kendi döneminin en başarılı yönetmenlerinden biri olmasının yanı sıra sıkı bir sinema tutkunu da olan Quentin Tarantino, son dönemde daha çok bu yönüyle gündeme geliyor. Sinemaya dair kitaplar yazıp demeçler vermeye devam eden Tarantino, bu kez de 21. yüzyılın en iyi filmlerini seçmeye karar verdi. Bir podcast'e katılıp listesini paylaşan yönetmen, ortaya sürpriz tercihlerle dolu bir liste çıkardı.

Quentin Tarantino'ya Göre Son 25 Yılın En İyi Filmi Black Hawk Down

Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi filmi olarak 2001 yapımı Black Hawk Down'ı (Kara Şahin Düştü) seçti. Ridley Scott'ın yönettiği bu savaş filmi genel olarak beğeni kazanan bir yapım olsa da bu tarz listelerde üst sıralarda görmeye alışık olduğumuz bir film değil. Bu yüzden Tarantino'nun bu tercihi hem şaşırttı hem de sosyal medyada ses getirdi.

Aralık ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 6 gün önce eklendi

Zaten Tarantino'nun listesi genel olarak tuhaf tercihlerle dolu. Unstoppable, Jackass the Movie, The Devil’s Rejects gibi bu tarz listelerde görmeye alışık olmadığımız pek çok film Tarantino'nun listesinde kendisine yer buldu.

İşte Quentin Tarantino'ya göre son 25 yılda çekilmiş en iyi 20 film:

Tam Boyutta Gör

1️⃣ Black Hawk Down

2️⃣ Toy Story 3

3️⃣ Lost in Translation

4️⃣ Dunkirk

5️⃣ There Will Be Blood

6️⃣ Zodiac

7️⃣ Unstoppable

8️⃣ Mad Max: Fury Road

9️⃣ Shaun of the Dead

🔟 Midnight in Paris

11. Battle Royale

12. Big Bad Wolves

13. Jackass the Movie

14. School of Rock

15. The Passion of the Christ

16. The Devil’s Rejects

17. Chocolate

18. Moneyball

19. Cabin Fever

20. West Side Story

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi 20 filmini seçti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: