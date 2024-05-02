AI cep asistanı Rabbit R1 telefonlara kurulabiliyor, firma sert çıktı

Rabbit R1 fiyasko mu?
199$ fiyat etiketi olan Rabbit R1 duyurulduğunda bir uygulamaya bu kadar çok para vermenin gereksiz olduğu yorumları yapılmıştı. Cihazla ilgili yapılan kullanıcı testleri de aslında buna işaret ediyor.
Bazı kullanıcılar Rabbit R1 cihazının modifiye Android yazılımını Pixel 8a akıllı telefonuna port etmeyi başarmış. Video internette viral olunca firma bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Piyasada Rabbit R1 emülatör veya modifiye yazılımının mevcut olabileceğini ancak bu portların üretken yapay zekâ sunucularına erişiminin olmadığını belirtti.
Rabbit R1 orijinal yazılımı firmanın bulut üzerinde çalışan geniş aksiyon modeline erişiyor ve verilen komutlar burada işlenerek aksiyona dönüşüyor. Ayrıca üçüncü taraf uygulamalara da erişim izni verilmiyor. Firma kesinlikle bu tür emülatörlerin kullanılmamasını ve zararlı yazılım barındırabileceğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.