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    Anlık Bildirim

    AI cep asistanı Rabbit R1 telefonlara kurulabiliyor, firma sert çıktı

    Rabbit R1 adıyla duyurulan ve büyük ilgi gören yapay zekâ cep asistanı yavaş yavaş ilk müşterilere ulaşmaya başladı. Yazılımı inceleyenler ise ilginç bir şeyle karşılaştı. 
    Rabbit R1 Tam Boyutta Gör
    Yılın başında gerçekleşen CES 2024 fuarının en dikkat çeken ürünlerinden birisi üretken yapay zekâ odaklı Rabbit R1 cihazı olmuştu. Sadece bir ekran üzerinden kullanıcı ile etkileşime giren ancak tüm fonksiyonlarını arka planda kullanıcı adına kendisi halleden Rabbit R1 ön sipariş rekoru kırmıştı.

    Rabbit R1 fiyasko mu?

    199$ fiyat etiketi olan Rabbit R1 duyurulduğunda bir uygulamaya bu kadar çok para vermenin gereksiz olduğu yorumları yapılmıştı. Cihazla ilgili yapılan kullanıcı testleri de aslında buna işaret ediyor.

    Bazı kullanıcılar Rabbit R1 cihazının modifiye Android yazılımını Pixel 8a akıllı telefonuna port etmeyi başarmış. Video internette viral olunca firma bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Piyasada Rabbit R1 emülatör veya modifiye yazılımının mevcut olabileceğini ancak bu portların üretken yapay zekâ sunucularına erişiminin olmadığını belirtti.

    Rabbit R1 orijinal yazılımı firmanın bulut üzerinde çalışan geniş aksiyon modeline erişiyor ve verilen komutlar burada işlenerek aksiyona dönüşüyor. Ayrıca üçüncü taraf uygulamalara da erişim izni verilmiyor. Firma kesinlikle bu tür emülatörlerin kullanılmamasını ve zararlı yazılım barındırabileceğini belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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