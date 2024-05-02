AI cep asistanı Rabbit R1 telefonlara kurulabiliyor, firma sert çıktı

Tam Boyutta Gör Yılın başında gerçekleşen CES 2024 fuarının en dikkat çeken ürünlerinden birisi üretken yapay zekâ odaklı Rabbit R1 cihazı olmuştu. Sadece bir ekran üzerinden kullanıcı ile etkileşime giren ancak tüm fonksiyonlarını arka planda kullanıcı adına kendisi halleden Rabbit R1 ön sipariş rekoru kırmıştı.

Rabbit R1 fiyasko mu?

199$ fiyat etiketi olan Rabbit R1 duyurulduğunda bir uygulamaya bu kadar çok para vermenin gereksiz olduğu yorumları yapılmıştı. Cihazla ilgili yapılan kullanıcı testleri de aslında buna işaret ediyor.

AI cep asistanı Rabbit R1 rekor kırdı: Ön siparişler tükendi 3 ay önce eklendi

Bazı kullanıcılar Rabbit R1 cihazının modifiye Android yazılımını Pixel 8a akıllı telefonuna port etmeyi başarmış. Video internette viral olunca firma bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Piyasada Rabbit R1 emülatör veya modifiye yazılımının mevcut olabileceğini ancak bu portların üretken yapay zekâ sunucularına erişiminin olmadığını belirtti.

Rabbit R1 orijinal yazılımı firmanın bulut üzerinde çalışan geniş aksiyon modeline erişiyor ve verilen komutlar burada işlenerek aksiyona dönüşüyor. Ayrıca üçüncü taraf uygulamalara da erişim izni verilmiyor. Firma kesinlikle bu tür emülatörlerin kullanılmamasını ve zararlı yazılım barındırabileceğini belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.