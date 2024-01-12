AI cep asistanı Rabbit R1 rekor kırdı: Ön siparişler tükendi

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi ChatGPT'nin ardından AI tabanlı ürünler yavaş yavaş piyasada yerini almaya başladı. Bunlar arasından Rabbit AI tarafından geliştirilen Rabbit R1 ise, uygun fiyatı ve AI yetenekleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi de ilk kez CES 2024'te görücüye çıkan cep asistanı, 20.000 adetlik ön siparişi geride bıraktı.

Rabbit R1 ön siparişleri tükendi

Aktarıldığı kadarıyla Rabbit R1, tanıtıldığından bu yana beklenmedik bir talep görüyor. Öyle ki ilk gününde 10.000 adet, ikinci partide ise yine benzer bir ön sipariş rakamına ulaşan cihazın stokları hızlı bir şekilde tükendi. Tabi ki bu başarının arkasında 199 dolarlık fiyat etiketinin bulunduğunu belirtelim. Zira rakibi olarak görülen Humanı AI PIN, 699 dolardan başlıyor ve Rabbit R1'i çok daha bütçe dostu bir seçenek haline getiriyor.

Cep asistanı neler sunuyor?

Kaçıranlar için normal bir akıllı telefonun yarısı boyutlarında olan Rabbit R1, kompakt bir tasarıma sahip. Kırmızı-turuncu bir kasayla çevrelenen cihaz, gücünü MediaTek'in Helio P35 yonga setinden alıyor ve 4GB RAM, 128GB depolama alanı ve 2,88 inçlik küçük bir dokunmatik ekranla geliyor. Bağlantı ve multimedya bölümünde ise, Rabbit R1'e Wi-Fi, entegre kamera, mikrofon ve hoparlör eşlik ediyor. Ayrıca isteğe bağlı bir SIM kart yuvasına da sahip.

Tam Boyutta Gör Rabbit R1, doğal dil tanımanın ötesinde kendi başına kısıtlı yeteneklere sahip. Bunun yerine, ChatGPT gibi üretken yapay zeka hizmetleri, üçüncü taraf uygulama ve web uygulaması API'lerine bağlanan bir "Büyük Eylem Modeli" (LAM) kullanıyor.

Rabbit R1 dijital tavşan cebinize giriyor 1 gün önce eklendi

Böylece tek bir tuşa basarak navigasyondan yemek tariflerine, mesajlarınıza, evinizde bulunan akıllı cihazlara ve görsel oluşturma gibi üretken yapay zeka işlevlerine ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca cihaza güç veren Rabbit OS, yeni hizmetler ve uygulamalar kullanıma sunuldukça genişlemeye devam edecek. Rabbit R1'in bahar aylarında piyasaya çıkması bekleniyor. Cihazın Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise şu an için belirsiz.

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AI cep asistanı Rabbit R1 rekor kırdı: Ön siparişler tükendi