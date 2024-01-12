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    Anlık Bildirim

    AI cep asistanı Rabbit R1 rekor kırdı: Ön siparişler tükendi

    Rabbit AI tarafından tanıtılan cep asistanı Rabbit R1, beklenmedik bir ilgiyle karşılaştı. Üretken yapay zeka yetenekleri ile öne çıkan cihazın siparişleri bir günde tükendi.
    AI cep asistanı Rabbit R1 rekor kırdı: Ön siparişler tükendi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi ChatGPT'nin ardından AI tabanlı ürünler yavaş yavaş piyasada yerini almaya başladı. Bunlar arasından Rabbit AI tarafından geliştirilen Rabbit R1 ise, uygun fiyatı ve AI yetenekleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi de ilk kez CES 2024'te görücüye çıkan cep asistanı, 20.000 adetlik ön siparişi geride bıraktı.

    Rabbit R1 ön siparişleri tükendi

    Aktarıldığı kadarıyla Rabbit R1, tanıtıldığından bu yana beklenmedik bir talep görüyor. Öyle ki ilk gününde 10.000 adet, ikinci partide ise yine benzer bir ön sipariş rakamına ulaşan cihazın stokları hızlı bir şekilde tükendi. Tabi ki bu başarının arkasında 199 dolarlık fiyat etiketinin bulunduğunu belirtelim. Zira rakibi olarak görülen Humanı AI PIN699 dolardan başlıyor ve Rabbit R1'i çok daha bütçe dostu bir seçenek haline getiriyor.

    Cep asistanı neler sunuyor?

    Kaçıranlar için normal bir akıllı telefonun yarısı boyutlarında olan Rabbit R1, kompakt bir tasarıma sahip. Kırmızı-turuncu bir kasayla çevrelenen cihaz, gücünü MediaTek'in Helio P35 yonga setinden alıyor ve 4GB RAM, 128GB depolama alanı ve 2,88 inçlik küçük bir dokunmatik ekranla geliyor. Bağlantı ve multimedya bölümünde ise, Rabbit R1'e Wi-Fi, entegre kamera, mikrofon ve hoparlör eşlik ediyor. Ayrıca isteğe bağlı bir SIM kart yuvasına da sahip.

    AI cep asistanı Rabbit R1 rekor kırdı: Ön siparişler tükendi Tam Boyutta Gör
    Rabbit R1, doğal dil tanımanın ötesinde kendi başına kısıtlı yeteneklere sahip. Bunun yerine, ChatGPT gibi üretken yapay zeka hizmetleri, üçüncü taraf uygulama ve web uygulaması API'lerine bağlanan bir "Büyük Eylem Modeli" (LAM) kullanıyor.

    Böylece tek bir tuşa basarak navigasyondan yemek tariflerine, mesajlarınıza, evinizde bulunan akıllı cihazlara ve görsel oluşturma gibi üretken yapay zeka işlevlerine ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca cihaza güç veren Rabbit OS, yeni hizmetler ve uygulamalar kullanıma sunuldukça genişlemeye devam edecek. Rabbit R1'in bahar aylarında piyasaya çıkması bekleniyor. Cihazın Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise şu an için belirsiz. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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