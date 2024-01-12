AI cep asistanı Rabbit R1 rekor kırdı: Ön siparişler tükendi

Rabbit R1 ön siparişleri tükendi
Aktarıldığı kadarıyla Rabbit R1, tanıtıldığından bu yana beklenmedik bir talep görüyor. Öyle ki ilk gününde 10.000 adet, ikinci partide ise yine benzer bir ön sipariş rakamına ulaşan cihazın stokları hızlı bir şekilde tükendi. Tabi ki bu başarının arkasında 199 dolarlık fiyat etiketinin bulunduğunu belirtelim. Zira rakibi olarak görülen Humanı AI PIN, 699 dolardan başlıyor ve Rabbit R1'i çok daha bütçe dostu bir seçenek haline getiriyor.
Cep asistanı neler sunuyor?
Kaçıranlar için normal bir akıllı telefonun yarısı boyutlarında olan Rabbit R1, kompakt bir tasarıma sahip. Kırmızı-turuncu bir kasayla çevrelenen cihaz, gücünü MediaTek'in Helio P35 yonga setinden alıyor ve 4GB RAM, 128GB depolama alanı ve 2,88 inçlik küçük bir dokunmatik ekranla geliyor. Bağlantı ve multimedya bölümünde ise, Rabbit R1'e Wi-Fi, entegre kamera, mikrofon ve hoparlör eşlik ediyor. Ayrıca isteğe bağlı bir SIM kart yuvasına da sahip.
Böylece tek bir tuşa basarak navigasyondan yemek tariflerine, mesajlarınıza, evinizde bulunan akıllı cihazlara ve görsel oluşturma gibi üretken yapay zeka işlevlerine ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca cihaza güç veren Rabbit OS, yeni hizmetler ve uygulamalar kullanıma sunuldukça genişlemeye devam edecek. Rabbit R1'in bahar aylarında piyasaya çıkması bekleniyor. Cihazın Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise şu an için belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.