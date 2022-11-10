Radeon RX 6000 ekran kartlarında oyun hediyesi

Dead island 2 ve The Callisto Protocol
AMD tarafından yapılan açıklamaya göre Radeon RX 6600, RX 6600 XT, RX 6650 XT, RX 6700, RX 6700 XT, RX 6750 XT, RX 6800, RX 6800 XT, RX 6900 XT ve RX 6950 XT ekran kartlarını satın alanlara Dead island 2 ve The Callisto Protocol oyunu hediye edilecek.
Radeon RX 6500 XT ve RX 6400 ekran kartı satın alanlara ise sadece Dead Island 2 oyunu hediye ediliyor. The Callisto Protocol oyunu Steam üzerinden, Dead Island 2 ise Epic Games üzerinden talep edilecek. Kampanya 4 Şubat 2023 tarihine kadar devam ederken kuponların da 4 Mart 2023 tarihine kadar kullanılması gerekiyor. Görüldüğü kadarıyla kampanyaya ülkemiz dahil edilmemiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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