Radeon RX 6300 iddiaları başladı

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AMD ve Nvidia arasında daha da giriş seviyesine doğru giden bir rekabet başladı. AMD tarafından Radeon RX 6400 hamlesi geldikten sonra Nvidia da GTX 1630 silahını çekmişti. AMD resti gördü ve Radeon RX 6300 ekran kartını hazırlıyor.

AMD Radeon RX 6300 neler sunacak?

Phoronix tarafından Linux çekirdeği güncellemesinde tespit edilen yeni tanımlamalar yeni bir ekran kartına işaret ediyor. Tanımlamalar RX 6400 ekran kartına benzer bir Navi 24 birimine gönderme yapsa da model numarası piyasada yer almıyor.

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Kaynaklar Radeon RX 6400 ile aynı tasarımı temel alan ancak biraz daha düşük performanslı bir ekran kartı tahmininde bulunuyor. Radeon RX 6300 ismini alması muhtemel ekran kartı RX 6300M mobil versiyondan da bir tık daha iyi olacak.

Böylece RDNA 2 mimarisinin en düşük ekran kartı ortaya çıkmış oluyor. Güç tüketimi de azaltılırsa bir hızlandırma cihazı veya kompakt kasalarda çoklu monitör yapıları için uygun hale gelebilir. Diğer taraftan Intel’in giriş seviyesi ekran kartlarına da alternatif olabilir.

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