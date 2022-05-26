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    AMD bellek hız aşırtma yazılımı ortaya çıktı

    Ryzen işlemcilerde bellek hızlarını aşırtmaya izin verecek AMD EXPO adındaki yeni yazılım ortaya çıktı. AMD henüz sır vermek istemiyor ancak ortakların çalışmaları başladı. 
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    AMD
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    Sadece yonga tasarımı tarafında değil yazılım tarafında da rekabetin gerisinde kalmamaya çalışan AMD, rakiplerinin teknolojilerine alternatif pek çok özelliği kullanıcılara sunmaya başladı. Sıra bellek hız aşırtmaya geldi.

    AMD EXPO nedir?

    Daha önce AMD RAMP (Ryzen Accelerated Memory Profile) kod adıyla sızdırılan bellek hız aşırtma teknolojisi Computex 2022 fuarında AMD EXPO (EXtended Profiles for Overclocking) olarak revize edildi. AMD tarafından bir açıklama yapılmadı ve sadece MSI’ın bir sunumunda kısa bir şekilde karşımıza çıktı.

    Ryzen 7000 ve Ryzen 5000 işlemcilerin karşılaştırmasında AMD EXPO teknolojisinin avantajından bahsediliyor. Intel XMP 3.0 yazılımına alternatif olacak AMD EXPO çözümü uygun DDR5 belleklerin hızlarının kolay bir şekilde aşırtılmasını sağlayacak.

    Henüz bu özellik geliştirme aşamasında gibi görünüyor zira AMD kaynak sitelerden sunum görselinin kaldırılmasını istemiş. Normalde açıklanan 24 PCIe Gen 5 iş hattının sunumda 28 olarak görünmesi bazı bilgilerin yanlış olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan AMD EXPO ile ilgili AMD bir açıklama yapana kadar net veriler göremeyeceğiz.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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