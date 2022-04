Ubisoft'un popüler serisi Rainbow Six'in mobil oyunu duyuruldu: Rainbow Six Mobile

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Ubisoft Montreal'in yaptığı Rainbow Six Mobile geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.

Rainbow Six Mobile Duyuruldu

Rainbow Six Mobile, taktiksel oyunun hızlı aksiyonla buluştuğu gerçek bir Tom Clancy's Rainbow Six Siege deneyimi sunmayı planlıyor. Oyuncular, ana oyun modu olan 5'e 5 (PvP) Saldıranlara Karşı Savunanlar maçlarında karşı karşıya gelecekler. Saldıranlar istihbarat elde etmek ve yıkılabilir duvarlar, zeminler ve tavanlardan stratejik olarak geçmek için gözlem dronları yerleştirecek, savunanlar ise tüm giriş noktalarına barikat kuracak ve konumlarını güvence altına almak için casus kameralar veya tuzaklar kullanacak. Stratejiyi ekip çalışmasıyla harmanlayan oyuncular, kazanmak için saldırı ve savunma arasında gidip gelirken yoğun bir yakın çatışmanın heyecanını yaşayacaklar.

Oyuncular, Rainbow Six evreninden, her biri kendi benzersiz beceri seti, silahları ve cihazlarıyla donatılmış, tamamen özelleştirilebilir, yüksek eğitimli operatörlerden oluşan bir takım oluşturacaklar. Oyun ayrıca Banka ve Hudut dâhil olmak üzere Rainbow Six Siege'in ikonik haritalarını yeniden sunacak ve de Bölge Kontrolü ile Bomba gibi PvP oyun modlarını içerecek. Yüksek risk ve yalnızca bir can ile, oyuncuların çevrelerine hızla uyum sağlamaları ve takımlarını zafere götürmek için koruma alanlarını güçlendirme ve düşman bölgesine baskın düzenleme sanatında ustalaşmaları gerekecek.

Rainbow Six Mobile, oyuncuların hareket halindeyken oynama rahatlığına uyacak şekilde özel modlar ve özelleştirilebilir kontrollerle mobil platformlar için geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.

Oyuncular şimdi buradaki sayfadan yayımlanacak testlere katılma şansı için kaydolabilirler. Oyunun çıkış tarihi belli değil ancak App Store ve Google Play'de iOS ve Android cihazlar için çıkış yapacak.

