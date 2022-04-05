Nisan ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: 7 yeni oyun

Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.
Nisan 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
5 Nisan
- Cricket 22 - (Konsol)
- MLB The Show 22 - (Konsol)
7 Nisan
- Chinatown Detective Agency - (Konsol, PC)
12 Nisan
- Life Is Strange: True Colors - (Konsol, PC)
- Panzer Corps 2 - (PC)
- The Dungeon of Naheulbeuk - (PC)
14 Nisan
- Lost In Random - (Konsol, PC)
Kaldırılacak Oyunlar
15 Nisan
- MLB The Show 21 - (Konsol)
- Rain On Your Parade - (Konsol, PC)
- The Long Dark - (Konsol, PC)
- Pathway - (PC)
18 Nisan
- F1 2019 (Cloud, Console, and PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa