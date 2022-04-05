Nisan ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: 7 yeni oyun

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Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.

PS Plus Nisan 2022'nin ücretsiz oyunları indirmeye sunuldu 2 sa. önce eklendi

Nisan 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

5 Nisan

Cricket 22 - (Konsol)

MLB The Show 22 - (Konsol)

7 Nisan

Chinatown Detective Agency - (Konsol, PC)

12 Nisan

Life Is Strange: True Colors - (Konsol, PC)

Panzer Corps 2 - (PC)

The Dungeon of Naheulbeuk - (PC)

14 Nisan

Lost In Random - (Konsol, PC)

Kaldırılacak Oyunlar

15 Nisan

MLB The Show 21 - (Konsol)

Rain On Your Parade - (Konsol, PC)

The Long Dark - (Konsol, PC)

Pathway - (PC)

18 Nisan

F1 2019 (Cloud, Console, and PC)

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Nisan ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar