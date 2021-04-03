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    Razer, Ryzen işlemcili oyuncu dizüstüsü hazırlığında

    Oyuncu donanımı ve ekipmanları üreticisi Razer da Ryzen işlemcili oyuncu dizüstüsü ile karşımıza çıkabilir. Firma uzun süredir yalnızca Intel işlemci tercih etmesiyle biliniyordu.
    03 Nisan 2021, 20:00 (1 hf.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    3

    AMD’nin son dönemde rekabetçi ve performanslı seçenekler sunması oyuncular tarafından rağbet görmesini sağladı. Görünüşe göre firmalar da düşüncelerini değiştirmeye başlamış.

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    Razer PI411

    Son paylaşılan AMD Cezanne APU’su 3DMark’ta gün yüzüne çıktı. Bununla birlikte testi önemli kılan detay yonganın Razer PI411 test sisteminde çalışması.

    Kalbinde Hız aşırtma kilitsiz Ryzen 9 5900HX taşıyan test sisteminin GPU tarafında ise RTX 3060’a yer verilmiş. 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile desteklenen dizüstünün adından 14’’ bir model olduğu düşünülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Mobil RTX 3050 ve 3050 Ti’ın performansı sızdı"

    Test sisteminin erken mühendislik örneği olması nedeniyle raflarda karşımıza çıkamayabileceğini belirtelim. Yine de yıllardır yalnızca Intel işlemcili seçenekler geliştiren Razer’ın AMD Ryzen işlemcilere yönelmesi dikkate değer.



    https://www.techpowerup.com/280500/razer-could-introduce-companys-first-amd-powered-laptop
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    al-ozaria (özer ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    AMD Ryzen 9 5900HX
    AMD Radeon RX 6700M
    16 GB RAM, 500 GB SSD

    10000 TL

    Milletin beklediği F/P cihaz bu. Bakalım ilk kimde çıkacak.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) al-ozaria
    Hayaller gerçekçi olmalı, böyle bir donanım türkiye'de bu fiyata olamaz.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cleancoder (Faruk ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    AMD Ryzen 9 5900HX dedin beni benden aldin hocam. Suan en guclu mobil islemci bu diye biliyorum. Buyuk ihtimal Razer bunu RTX 3070, 3080'le falan da kombinleyecektir. Muthis olur muthis.
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    Adoring 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1500 dolar civari ryzen 5800h veya 5600h(var mi bilmiyorum) 17 inç 1080p 144hz 3060 ekran kartli herhangi bir markadan model gelmez mi yav?Bu arada 3080 li olan asus modeline baktim 2080 performansi veriyor eğer böyleyse ne anlami var 3080 3070 laptop almanin anlamadim.
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    acelilctl (Abdülcelil Arslan) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Adoring
    Intel ile Nvidia son seride geriye doğru gitti xD
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    ertunc23 (ertunc k) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu stok sorunları ile daha çoook beklersiniz RX6800M leri.Daha piyasada doğru düzgün ryzen 7 5800H ve RTX 3060 3070 modeli yok.Dünya çapında böyle durum
    Yanıtla +2
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    RX6800M diyelim
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    al-ozaria (özer ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    RX6700 xt'nin mobil versiyonu neyse de RX6800 RTX 3080 dengi olacağından el yakar.
    RX6700, RTX 3060'ın bir tık üstünde olacağından bence ideali. Yeter ki adam gibi soğutma kullansın firmalar.
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    al-ozaria (özer ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    AMD Ryzen 9 5900HX
    AMD Radeon RX 6700M
    16 GB RAM, 500 GB SSD

    10000 TL

    Milletin beklediği F/P cihaz bu. Bakalım ilk kimde çıkacak.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) al-ozaria
    Hayaller gerçekçi olmalı, böyle bir donanım türkiye'de bu fiyata olamaz.
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