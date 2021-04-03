Razer, Ryzen işlemcili oyuncu dizüstüsü hazırlığında

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AMD’nin son dönemde rekabetçi ve performanslı seçenekler sunması oyuncular tarafından rağbet görmesini sağladı. Görünüşe göre firmalar da düşüncelerini değiştirmeye başlamış.

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Razer PI411

Son paylaşılan AMD Cezanne APU’su 3DMark’ta gün yüzüne çıktı. Bununla birlikte testi önemli kılan detay yonganın Razer PI411 test sisteminde çalışması.

Kalbinde Hız aşırtma kilitsiz Ryzen 9 5900HX taşıyan test sisteminin GPU tarafında ise RTX 3060’a yer verilmiş. 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile desteklenen dizüstünün adından 14’’ bir model olduğu düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Mobil RTX 3050 ve 3050 Ti’ın performansı sızdı"

Test sisteminin erken mühendislik örneği olması nedeniyle raflarda karşımıza çıkamayabileceğini belirtelim. Yine de yıllardır yalnızca Intel işlemcili seçenekler geliştiren Razer’ın AMD Ryzen işlemcilere yönelmesi dikkate değer.

https://www.techpowerup.com/280500/razer-could-introduce-companys-first-amd-powered-laptop

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