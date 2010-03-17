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Razer, solaklar için Dünya'nın ilk oyun faresi: DeathAdder Left Hand Edition

Oyun tutkunları için performanslı klavye ve fare üreten firmaların başında gelen Razer, Dünya'nın solaklara özel ilk oyun faresini üretti
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,9b
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28
İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Oyun tutkunları için performanslı klavye ve fare üreten firmalardan Razer, solak oyuncular için tasarlanmış olan Dünya'nın ilk oyun faresini üretti.

Razer'ın DeathAdder Left Hand Edition adını verdiği oyun faresi, solaklar için hazırlanmış olan Dünya'nın ilk oyun faresi olma özelliğini taşıyor. Ergonomik tasarıma sahip olan DeathAdder Left Hand Edition'ın 3500dpi çözünürlüğünde sensöre yer verilmiş. 128 x 70 x 42.5 mm ölçülere sahip olan DeathAdder Left Hand Edition'da altın kaplı USB giriş kullanılmış. 1 ms tepki süresine sahip olan fare'de programlanabilir 5 adet tuş bulunuyor.

Razer'ın sol elini kullanan oyuncular için hazırladığı DeathAdder Left Hand Edition'ın 59$'dan satışa sunulacağı bildirildi.

 


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DH Misafiri 8 yıl
bende solagım ..bende en az 10 yıldır oyun oynuyorum ..ama ben nedense sağ elle mause kullanmaya alısamadım .. :) fakat sımdı bısı farkettım ..hanı dogusdan kor bırısı nesnelerın neye benzedıgını renkler gıbı ayrıntıları bılemezmıs ya ...sanırım bende hıc sag elle cıtı pıtı bır mause ıle oyun oynamdıgım ıcın zevkını bılmıyorum ..:) yanı sıkıntı yok ..zaten bılıp ulasamadıgım bır duygu degıl ..bılmedıgım bır sey ..:):):) ...
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kamalak 5 yıl
vay be! bir solağın sağ elle fare kullanabileceğini hiç düşünmezdim!
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DH Misafiri 8 yıl
ben solagım ve mouse'u da solla kullanıyorum aylardır da böyle bi mouse arıyordum netten bulursam hemn sipariş edecegim
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underdog 8 yıl
bende solağım bu mouseyi kullanıyorum gayet memnunum ama klavye hakimiyeti konusunda aynı şeyleri söyleyemicem, oturmuyo tuşlara parmaklar, ne kadar tuş ayarlarsan ayarla olmuyor işte, keşke birde solaklar için özel klavye yapsalar
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a_king 8 yıl
Solaklar için fare çıkmış ha:) bende solağım fakat fareyi sol elimle kullanamıyorum. Keşke fareyi sağ elimle kullanmaya alışmadan önce çıksaydı:)
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DH Misafiri 8 yıl
bende solağım ama sağ el mouse kullanamam. bazı arkadaşlar yazmış solağım ama sağ kullanıyorum diye. O arkadaşlar asimile olmuşlar :)
her neyse , razer deathadder zaten iyi bi mouse, bide solak insanları düşünüp çıkarttığı bu model süper olmuş daha rahat oynayacaklarını zannediyorum.
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Frozen Grenadier 8 yıl
x7 700 serisi farelerde sol el mouse u gibi duruyor uzaktan
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DH Misafiri 9 yıl
17 Senedir multimedya cihazları kullanıyorum, 13 sene civarında da mouse kullandım, 13 senedir sol elimle kullanıyorum. bu süre zarfında da ya simetrik mouse, ya da logitech mx 610 kullandım. Birisinin bizi de bu piyasaya dahil etmesi güzel oldu. Birinin arkadaşlarının sol elle fare kullanmaması, dünyada kimsenin kullanmadığı anlamına gelmez.
Simetrik mouse ların en büyük sıkıntısı oyunlarda sağlakların kullandığı ekstra tuşlardan mahrum olmaları. Deathadder bunu engelleyecek en azından...
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Bul3nt 9 yıl
solak arkadaşlarım hep sağ eli ile kullanıyor
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Headbanger. 9 yıl
Solak oyuncular için yapılan ilk mouse diyor ama =) Solakların kullandığı oyun mouselerinin hepsi sağ ele göre tasarlanmış onun için kullanmak zorundalardı
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vidanj 9 yıl
Bence Razer bu ürünle oyuncuları ne kadar düşündüğünü göstermiş oldu. Deathadder zaten harika bir fareydi, bu haliyle solak oyuncuların 1 numaralı faresi haline gelecektir.
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Creed_06 9 yıl
tammmmmm benlik :D kablosuzu çıktığı anda alırım :D
Genelde farketmiyor iki elimlede hakimim fareye ama sağ elimle temizlediğimden daha fazlasını temizliyorum sol elimle bide klavyemi senkronize edince isteyen sağlak gelsin karşıma :D:D
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pckolik13 9 yıl
Bende solağım ama fareyi sağ elimle kullanıyorum=)
Sol elimle denedim ama olmuyor kullanamıyorum=)
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Hobar 9 yıl
ayrıca ben solakların ters ellerini daha iyi kullandıklarını düşünüyorum. solaklar sağ ellerini sağlakların sol ellerini kullandığından daha iyi kullanıyorlar. kişiye göre değişir tabi ki.
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Hobar 9 yıl
tanıdığım solakların hepsi sağ elle mouse kullanıyor
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