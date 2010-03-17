Razer, solaklar için Dünya'nın ilk oyun faresi: DeathAdder Left Hand Edition

Oyun tutkunları için performanslı klavye ve fare üreten firmalardan Razer, solak oyuncular için tasarlanmış olan Dünya'nın ilk oyun faresini üretti.

Razer'ın DeathAdder Left Hand Edition adını verdiği oyun faresi, solaklar için hazırlanmış olan Dünya'nın ilk oyun faresi olma özelliğini taşıyor. Ergonomik tasarıma sahip olan DeathAdder Left Hand Edition'ın 3500dpi çözünürlüğünde sensöre yer verilmiş. 128 x 70 x 42.5 mm ölçülere sahip olan DeathAdder Left Hand Edition'da altın kaplı USB giriş kullanılmış. 1 ms tepki süresine sahip olan fare'de programlanabilir 5 adet tuş bulunuyor.

Razer'ın sol elini kullanan oyuncular için hazırladığı DeathAdder Left Hand Edition'ın 59$'dan satışa sunulacağı bildirildi.