Realme 12 Plus, TENAA'da ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

Realme, geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü 12 ailesine yeni bir üye katmaya hazırlanıyor ve Realme 12 Plus isimli bu cihaz, TENAA'da ortaya çıktı. İşte cihazın detayları: