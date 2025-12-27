Realme 16 Pro Plus işlemcisi tartışma yarattı: Snapdragon 7 Gen 4 ile gelebilir

Tam Boyutta Gör Realme, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada Realme 16 Pro+ modelinin Snapdragon 7 Gen 4’ten daha güçlü bir işlemciyle geleceğini iddia etmişti. Bu açıklama, cihazı orta-üst segmentte konumlandırmak isteyen marka için önemli bir mesaj niteliği taşıyordu. Ancak kısa süre sonra ortaya çıkan Geekbench kayıtları, telefonun Snapdragon 7 Gen 4 ile test edildiğini gösterdi.

İnternete sızdırılan yeni perakende kutu görselleri, Realme 16 Pro+’ın işlemci tarafındaki belirsizliği büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Kutunun üzerinde açık şekilde Snapdragon 7 Gen 4 ibaresinin yer alması, cihazın nihai sürümünde de bu yonga setinin kullanılacağını doğruluyor. Bu noktada asıl soru ise Realme’nin neden daha önce kullanmayacağını söylediği bir işlemciyi tercih ettiği ve bunu neden net bir şekilde açıklamadığı oluyor.

İşte Realme 16 Pro+ beklenen donanım özellikleri:

İşlemci tartışmasının gölgesinde kalsa da Realme 16 Pro+, teknik özellikleriyle oldukça iddialı bir cihaz profili çiziyor. Sızdırılan kutu görselleri ve TENAA veri tabanındaki bilgiler, telefonun özellikle kamera ve batarya tarafında segmentinin üstünde konumlandığını gösteriyor. Arka tarafta yer alan 200 MP ana kamera, yüksek çözünürlüklü sensörler sayesinde detaylı fotoğraf çekimleri vaat ediyor. Buna 50 MP çözünürlüğünde, 3,5x optik yakınlaştırma sunan bir telefoto lens eşlik ediyor.

Ekran tarafında ise 6,8 inç büyüklüğünde AMOLED bir panel bulunuyor. 10 bit renk derinliğine sahip bu ekran, daha geniş bir renk gamı ve daha yumuşak geçişler sunarak özellikle multimedya tüketiminde avantaj sağlıyor. Ön tarafta konumlandırılan 50 MP selfie kamerası, video görüşmeleri ve sosyal medya kullanımı için yüksek kalite vadediyor. Arka kamera kurulumunda ayrıca 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı lens yer alıyor ve bu da farklı çekim senaryolarında esneklik kazandırıyor.

Tam Boyutta Gör Realme 16 Pro+’ın öne çıkan bir diğer özelliği ise batarya kapasitesi. 7.000 mAh büyüklüğündeki batarya, uzun pil ömrü arayan kullanıcılar için önemli bir artı olarak öne çıkıyor. Bu yüksek kapasite, 80W hızlı şarj desteğiyle tamamlanıyor. Son olarak yazılım tarafında ise telefon, Android 16 işletim sistemi ve Realme UI 7 arayüzü ile çalışıyor. Realme’nin küresel pazarda bu model için üç büyük Android sürüm güncellemesi ve dört yıl boyunca güvenlik güncellemesi sunması bekleniyor.

