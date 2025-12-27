Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme 16 Pro Plus işlemcisi tartışma yarattı: Snapdragon 7 Gen 4 ile gelebilir

    Realme 16 Pro Plus hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Snapdragon 7 Gen 4 tartışması, kamera sistemi ve batarya özellikleri netleşiyor. İşte cihazın beklenen özellikleri:

    Realme 16 Pro Plus işlemcisi tartışma yarattı: Snapdragon 7 Gen 4 Tam Boyutta Gör
    Realme, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada Realme 16 Pro+ modelinin Snapdragon 7 Gen 4’ten daha güçlü bir işlemciyle geleceğini iddia etmişti. Bu açıklama, cihazı orta-üst segmentte konumlandırmak isteyen marka için önemli bir mesaj niteliği taşıyordu. Ancak kısa süre sonra ortaya çıkan Geekbench kayıtları, telefonun Snapdragon 7 Gen 4 ile test edildiğini gösterdi. 

    İnternete sızdırılan yeni perakende kutu görselleri, Realme 16 Pro+’ın işlemci tarafındaki belirsizliği büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Kutunun üzerinde açık şekilde Snapdragon 7 Gen 4 ibaresinin yer alması, cihazın nihai sürümünde de bu yonga setinin kullanılacağını doğruluyor. Bu noktada asıl soru ise Realme’nin neden daha önce kullanmayacağını söylediği bir işlemciyi tercih ettiği ve bunu neden net bir şekilde açıklamadığı oluyor.

    İşte Realme 16 Pro+ beklenen donanım özellikleri:

    Realme 16 Pro Plus işlemcisi tartışma yarattı: Snapdragon 7 Gen 4
    İşlemci tartışmasının gölgesinde kalsa da Realme 16 Pro+, teknik özellikleriyle oldukça iddialı bir cihaz profili çiziyor. Sızdırılan kutu görselleri ve TENAA veri tabanındaki bilgiler, telefonun özellikle kamera ve batarya tarafında segmentinin üstünde konumlandığını gösteriyor. Arka tarafta yer alan 200 MP ana kamera, yüksek çözünürlüklü sensörler sayesinde detaylı fotoğraf çekimleri vaat ediyor. Buna 50 MP çözünürlüğünde, 3,5x optik yakınlaştırma sunan bir telefoto lens eşlik ediyor.

    Ekran tarafında ise 6,8 inç büyüklüğünde AMOLED bir panel bulunuyor. 10 bit renk derinliğine sahip bu ekran, daha geniş bir renk gamı ve daha yumuşak geçişler sunarak özellikle multimedya tüketiminde avantaj sağlıyor. Ön tarafta konumlandırılan 50 MP selfie kamerası, video görüşmeleri ve sosyal medya kullanımı için yüksek kalite vadediyor. Arka kamera kurulumunda ayrıca 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı lens yer alıyor ve bu da farklı çekim senaryolarında esneklik kazandırıyor.

    Realme 16 Pro Plus işlemcisi tartışma yarattı: Snapdragon 7 Gen 4 Tam Boyutta Gör
    Realme 16 Pro+’ın öne çıkan bir diğer özelliği ise batarya kapasitesi. 7.000 mAh büyüklüğündeki batarya, uzun pil ömrü arayan kullanıcılar için önemli bir artı olarak öne çıkıyor. Bu yüksek kapasite, 80W hızlı şarj desteğiyle tamamlanıyor. Son olarak yazılım tarafında ise telefon, Android 16 işletim sistemi ve Realme UI 7 arayüzü ile çalışıyor. Realme’nin küresel pazarda bu model için üç büyük Android sürüm güncellemesi ve dört yıl boyunca güvenlik güncellemesi sunması bekleniyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tofaş yaprak mikser yorumları abs ışığı sönmüyor ayak altı led elektrik nereden alınır aras bulut iynemli boyu bijon tamirini kim yapar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 5 Pro
    Tecno Pova 5 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum