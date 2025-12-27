Realme 16 Pro Plus işlemcisi tartışma yarattı: Snapdragon 7 Gen 4 ile gelebilir

İnternete sızdırılan yeni perakende kutu görselleri, Realme 16 Pro+’ın işlemci tarafındaki belirsizliği büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Kutunun üzerinde açık şekilde Snapdragon 7 Gen 4 ibaresinin yer alması, cihazın nihai sürümünde de bu yonga setinin kullanılacağını doğruluyor. Bu noktada asıl soru ise Realme’nin neden daha önce kullanmayacağını söylediği bir işlemciyi tercih ettiği ve bunu neden net bir şekilde açıklamadığı oluyor.
İşte Realme 16 Pro+ beklenen donanım özellikleri:
Ekran tarafında ise 6,8 inç büyüklüğünde AMOLED bir panel bulunuyor. 10 bit renk derinliğine sahip bu ekran, daha geniş bir renk gamı ve daha yumuşak geçişler sunarak özellikle multimedya tüketiminde avantaj sağlıyor. Ön tarafta konumlandırılan 50 MP selfie kamerası, video görüşmeleri ve sosyal medya kullanımı için yüksek kalite vadediyor. Arka kamera kurulumunda ayrıca 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı lens yer alıyor ve bu da farklı çekim senaryolarında esneklik kazandırıyor.