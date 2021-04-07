SoftBank, Norveçli robotik firması AutoStore'un %40'ını satın aldı

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Japon telekomünikasyon şirketi SoftBank, Norveçli depo otomasyonu ve robotik firması AutoStore'un %40'ını satın aldı. SoftBank'a 2.8 milyar dolara mal olacak satın alma anlaşmasının bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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SoftBank, AutoStore'un hisselerinin%40'ını Amerikan özel sermaye grubu Thomas H Lee Partners ve İsveçli risk sermayesi şirketi EQT'den satın alacak. Böylelikle robot teknolojisi şirketinin toplam değeri 7.7 milyar dolara ulaşacak.

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SoftBank bu hamlesiyle robotik ve e-ticaret şirketlerine yatırım yapmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. Şirket yatırım kolu Vision Fund aracılığıyla, geleceğin ekonomisinde kilit roller alabilecek projelere milyarlarca dolar akıttı.

Depolama alanını maksimize eden teknoloji geliştirdi

Bundan tam 25 yıl önce Ingvar Hognaland tarafından kurulan AutoStore, robotların depolardaki depolama alanını maksimize etmesini sağlayan bir teknoloji geliştirdi. Bu konuda dev markalara verimlilik odaklı çözümler sunuyor.

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Şirket 35 ülkede faaliyet gösteren 20.000 robotunun olduğunu ve teknolojisinin müşterilerin aynı alanda dört kat daha fazla mal depolamasına izin verdiğini söylüyor. AutoStore'un müşterileri arasında Best Buy, Panasonic, Siemens ve Puma gibi firmalar bulunuyor.

https://www.marketwatch.com/story/softbank-snaps-up-2-8-billion-stake-in-norway-robotics-firm-11617701269

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