Realme Buds N1 Bluetooth veri tabanında görüntülendi

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Tam Boyutta Gör Uygun fiyata performans odaklı mobil teknoloji ürünleri üreten Realme, akıllı telefon dışındaki teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hindistan’da Buds Air 6 kulaklığını satışa çıkaran firma, yakında yeni bir kablosuz kulaklık tanıtabilir.

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Realme Buds N1 yakında satışa çıkabilir

Firmanın yeni kulaklığı Realme Buds N1, MySmartPrice tarafından Bluetooth Special Interest Group (SIG) ve Hindistan’ın Bluetooth sertifika veri tabanında görüntülendi. RMA2405 model numarasına sahip olması beklenen Buds N1, sertifika verilerine göre Bluetooth 5.4 bağlantı teknolojisi ile gelecek.

Tam Boyutta Gör Realme’nin yeni kulaklığı iki farklı Bluetooth veri tabanında görüntülense de cihazın teknik özellikleri gizemini koruyor. İddialara göre Realme Buds N1, 28 Mayıs’ta Realme Barzo N65 ile birlikte Hindistan’da tanıtılabilir. Realme Buds N serisini başlatması beklenen kablosuz kulaklık, iddialara göre giriş seviyesine yönelik bir ürün olacak ve oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Realme Buds N1 ortaya çıktı