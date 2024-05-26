Pixel 10 serisinde kullanılacak Tensor G5, TSMC tarafından üretilebilir

Tam Boyutta Gör Pixel 6 serisi itibari ile kendi tasarladığı yonga setlerini kullanmaya başlayan Google, bu çiplerin üretimi için Samsung ile anlaşmıştı. Bu nedenle verimlilik konusunda rakiplerinin gerisinde kalan Tensor çip ailesi, yakında daha verimli bir yarı iletken üreticisine verilebilir.

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TSMC tarafından üretilen Tensor G5 görüntülendi

Android Authority, Google’ın TSMC ile iş birliği yaptığını halka açık veri tabanlarında görüntüledi. Veri tabanlarından alınan bilgiler, Google’ın ülkeler arası mal taşıdığını gösteriyor. Ortaya çıkan görsele göre Google, yarı iletken kategorisinde bulunan bir malı Tayvan’dan Hindistan’a taşımış. Veri tabanında ortaya çıkan görsel, Tensor G5 ismini içermiyor ancak belgenin “Malların Açıklaması” sekmesinde LGA terimi kullanılıyor ve iddialara göre LGA, Google’ın Tensor G5 çip setine verdiği Laguna Beach’in bir kısaltması olarak kullanılmış. Ürünün açıklamasında görünen A0 ve NPI-OPEN ibarelerine göre Tayvan’dan çıkarılan bu mal, Tensor G5’in ilk versiyonlarından biri. Ayrıca aynı belgede bulunan 16GB SEC ibaresi, Tensor G5’in şimdilik 16GB RAM ile test edildiğini gözler önüne seriyor.

Tam Boyutta Gör Bahsi geçen açıklamalar, mart ayında Hindistan’a taşınan bu malın Tensor G5 olduğunu kanıtlar nitelikte. Belgeden anlaşılacağı üzere Google, TSMC tarafından üretilen bu ürünü Hindistan’da bulunan Tessolve Semiconductor firmasına göndermiş. Tessolve, yarı iletken ürünlerin doğrulanması ve test edilmesi konusunda uzmanlaşan bir firma. Ürünün test için ABD veya Kore yerine Hindistan’a yollanması ise maliyet tasarrufu için yapılmışa benziyor. Görünüşe göre uzun yıllardır Samsung ile iş birliği yürüten Google, 5. Nesil Tensor işlemciler için TSMC ile iş birliği yapmayı düşünüyor. 2025 yılında satışa sunulması beklenen ve Tensor G5'ten güç alması planlanan Pixel 10 serisi, görünüşe göre performans ve verimlilik konusunda daha başarılı olacak.

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Tensor G5, TSMC tarafından üretilebilir