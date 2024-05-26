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    Anlık Bildirim

    Pixel 10 serisinde kullanılacak Tensor G5, TSMC tarafından üretilebilir

    Pixel akıllı telefon serisinde kendi tasarladığı çipleri kullanan Google, yakında partner değişikliğine gidebilir. İddialara göre Pixel 10 serisinde kullanılacak Tensor, TSMC tarafından üretilecek.
    Google Tensor Tam Boyutta Gör
    Pixel 6 serisi itibari ile kendi tasarladığı yonga setlerini kullanmaya başlayan Google, bu çiplerin üretimi için Samsung ile anlaşmıştı. Bu nedenle verimlilik konusunda rakiplerinin gerisinde kalan Tensor çip ailesi, yakında daha verimli bir yarı iletken üreticisine verilebilir.

    TSMC tarafından üretilen Tensor G5 görüntülendi

    Android Authority, Google’ın TSMC ile iş birliği yaptığını halka açık veri tabanlarında görüntüledi. Veri tabanlarından alınan bilgiler, Google’ın ülkeler arası mal taşıdığını gösteriyor. Ortaya çıkan görsele göre Google, yarı iletken kategorisinde bulunan bir malı Tayvan’dan Hindistan’a taşımış. Veri tabanında ortaya çıkan görsel, Tensor G5 ismini içermiyor ancak belgenin “Malların Açıklaması” sekmesinde LGA terimi kullanılıyor ve iddialara göre LGA, Google’ın Tensor G5 çip setine verdiği Laguna Beach’in bir kısaltması olarak kullanılmış. Ürünün açıklamasında görünen A0 ve NPI-OPEN ibarelerine göre Tayvan’dan çıkarılan bu mal, Tensor G5’in ilk versiyonlarından biri. Ayrıca aynı belgede bulunan 16GB SEC ibaresi, Tensor G5’in şimdilik 16GB RAM ile test edildiğini gözler önüne seriyor. 

    Tensor G5 Tam Boyutta Gör
    Bahsi geçen açıklamalar, mart ayında Hindistan’a taşınan bu malın Tensor G5 olduğunu kanıtlar nitelikte. Belgeden anlaşılacağı üzere Google, TSMC tarafından üretilen bu ürünü Hindistan’da bulunan Tessolve Semiconductor firmasına göndermiş. Tessolve, yarı iletken ürünlerin doğrulanması ve test edilmesi konusunda uzmanlaşan bir firma. Ürünün test için ABD veya Kore yerine Hindistan’a yollanması ise maliyet tasarrufu için yapılmışa benziyor. Görünüşe göre uzun yıllardır Samsung ile iş birliği yürüten Google, 5. Nesil Tensor işlemciler için TSMC ile iş birliği yapmayı düşünüyor. 2025 yılında satışa sunulması beklenen ve Tensor G5'ten güç alması planlanan Pixel 10 serisi, görünüşe göre performans ve verimlilik konusunda daha başarılı olacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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