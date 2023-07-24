Tam Boyutta Gör Realme, geçen hafta Hindistan’da C53 modelini tanıtmıştı. Şirket, çok geçmeden Tayvan’da Realme C51 modelini tanıttı. Realme C53’ün daha ucuz modeli, düşük fiyat etiketine rağmen dikkat çekici özelliklerle geliyor. Realme C51 özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

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Realme C51, C55 ve C53 gibi iPhone 14 Pro’nun dinamik adasına benzer çentik tasarımıyla geliyor. 3.5mm kulaklık girişi ve yanda parmak izi okuyucu bulunduran telefon, 6.7 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 560 nit parlaklık sunan IPS LCD ekrana sahip. 4GB RAM 64GB dahili depolama (microSD ile 2TB’a kadar artırılabiliyor) alanı sunan telefon, arkada derinlik sensörüyle birlikte 50MP kamera, önde 8MP kamera taşıyor. Telefon, 33w SuperVOOC hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor.

Realme C51 fiyatı

Yeşil ve siyah renk seçenekleriyle gelen Realme C51’in fiyatı; 127 dolar. Telefon, 25 Temmuz’da Tayvan’da satışa çıkacak ancak Türkiye’de de satılacaktır.

Realme C51 özellikleri

Ekran : 6.7 inç, HD+, 90 Hz, 560 nit parlaklık, IPS LCD

: 6.7 inç, HD+, 90 Hz, 560 nit parlaklık, IPS LCD İşlemci : UNISOC T612, 12nm

: UNISOC T612, 12nm Bellek : 4 GB LPDDR4X RAM

: 4 GB LPDDR4X RAM Depolama : 64 GB (microSD ile 2 TB'a kadar genişletilebilir)

: 64 GB (microSD ile 2 TB'a kadar genişletilebilir) Arka kamera : 50MP, f/1.8 + derinlik sensörü

: 50MP, f/1.8 + derinlik sensörü Ön kamera : 8MP, f/2.0

: 8MP, f/2.0 Biyometrik : Yanda parmak izi okuyucu

: Yanda parmak izi okuyucu Boyut ve ağırlık : 167.2×76.7×7.99 mm; 186g

: 167.2×76.7×7.99 mm; 186g Batarya : 5000mAh, 33W SuperVOOC hızlı şarj

: 5000mAh, 33W SuperVOOC hızlı şarj Yazılım: Realme UI T Edition, Android 13

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Realme C51 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı