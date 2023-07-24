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    Realme C51 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Realme, yeni bütçe dostu akıllı telefonu Realme C51'i tanıttı. İşlemci dışında güzel özelliklere sahip bir giriş seviye Android telefon karşımızda.              
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    realme c51 tanıtıldı işte özellikleri fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme, geçen hafta Hindistan’da C53 modelini tanıtmıştı. Şirket, çok geçmeden Tayvan’da Realme C51 modelini tanıttı. Realme C53’ün daha ucuz modeli, düşük fiyat etiketine rağmen dikkat çekici özelliklerle geliyor. Realme C51 özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

    Realme C51, C55 ve C53 gibi iPhone 14 Pro’nun dinamik adasına benzer çentik tasarımıyla geliyor. 3.5mm kulaklık girişi ve yanda parmak izi okuyucu bulunduran telefon, 6.7 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 560 nit parlaklık sunan IPS LCD ekrana sahip. 4GB RAM 64GB dahili depolama (microSD ile 2TB’a kadar artırılabiliyor) alanı sunan telefon, arkada derinlik sensörüyle birlikte 50MP kamera, önde 8MP kamera taşıyor. Telefon, 33w SuperVOOC hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor.

    Realme C51 fiyatı

    Yeşil ve siyah renk seçenekleriyle gelen Realme C51’in fiyatı; 127 dolar. Telefon, 25 Temmuz’da Tayvan’da satışa çıkacak ancak Türkiye’de de satılacaktır.

    Realme C51 özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, HD+, 90 Hz, 560 nit parlaklık, IPS LCD
    • İşlemci: UNISOC T612, 12nm
    • Bellek: 4 GB LPDDR4X RAM
    • Depolama: 64 GB (microSD ile 2 TB'a kadar genişletilebilir)
    • Arka kamera: 50MP, f/1.8 + derinlik sensörü
    • Ön kamera: 8MP, f/2.0
    • Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
    • Boyut ve ağırlık: 167.2×76.7×7.99 mm; 186g
    • Batarya: 5000mAh, 33W SuperVOOC hızlı şarj
    • Yazılım: Realme UI T Edition, Android 13
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    Evren7 3 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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