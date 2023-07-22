Realme C51'in görselleri sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Realme yakında yeni bir C serisi telefon piyasaya sürebilir. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket, yeni bütçe dostu akıllı telefonu olarak C51'i piyasaya sürebilir. Yeni bir sızıntı ise yaklaşan bu cihazın görsellerini ve beklenen özelliklerini ortaya çıkardı.

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İşte Realme C51'in muhtemel tasarımı ve beklenen özellikleri

Bütçe dostu olması beklenen Realme C51; Nane Yeşili ve Karbon Siyahı olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Düz çerçeve tasarımına sahip cihaz, çift tonlu bir arka panele sahip. Arka panelin kamera halkalarından oluşan üst kısmı parlak bir yüzeye sahipken geri kalan kısım tamamen mat bir tasarıma sahip.

Tam Boyutta Gör 90Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,7 inçlik uzun bir IPS LCD ekrana sahip olacak cihaz, Unisoc T612 SoC'ye sahip olacak. 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, ayrıca 4GB sanal RAM desteği de sunabilir. 50MP birincil ve 8 MP ikincil bir kameradan oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olacak cihaz, ön tarafta ise 5MP selfie kamerasına sahip olacak.

33W hızlı şarj destekli 5000mAh bataryadan güç alacak cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı Realme UI T arayüzünü başlatacak. Son olarak bir parmak izi sensörüne ve 3,5 mm kulaklık jakına sahip olması beklenen cihazın, yakın bir zamanda Hindistan'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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