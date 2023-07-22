Realme C51'in görselleri sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

İşte Realme C51'in muhtemel tasarımı ve beklenen özellikleri
Bütçe dostu olması beklenen Realme C51; Nane Yeşili ve Karbon Siyahı olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Düz çerçeve tasarımına sahip cihaz, çift tonlu bir arka panele sahip. Arka panelin kamera halkalarından oluşan üst kısmı parlak bir yüzeye sahipken geri kalan kısım tamamen mat bir tasarıma sahip.
33W hızlı şarj destekli 5000mAh bataryadan güç alacak cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı Realme UI T arayüzünü başlatacak. Son olarak bir parmak izi sensörüne ve 3,5 mm kulaklık jakına sahip olması beklenen cihazın, yakın bir zamanda Hindistan'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)