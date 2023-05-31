Realme C53 tanıtıldı: Dinamik Ada, 6.74 inç ekran, 5.000 mAh pil ve ekonomik fiyat

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Çinli Realme markası bugün yeni bir uygun fiyatlı C serisi akıllı telefon tanıttı. Realme C53 adı altında pazara sunulan model ilk olarak Malezya'da görücüye çıktı. Önümüzdeki haftalarda diğer pazarlarda da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Akıllı telefon HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 560 nit maksimum parlaklığa sahip 6.74 inç IPS ekranla karşımıza çıktı. Yeni modelin dikkat çekici özelliklerinden biri ekrandaki çentik bölümünde Apple'ın Dinamik Ada özelliğine benzer bir deneyim sunması.

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Realme C53 sekiz çekirdekli Unisoc T612 işlemciyi temel alıyor. Cihaz 6 GB RAM ve 128 GB ile donatıldı. Hafızası microSD kart takılarak 2TB'a kadar genişletilebiliyor. Çinli şirket akıllı telefonda 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile yer vermiş.

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50 megapiksel ana kamera

Realme C53'ün arka panelinde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren çift kamera ünitesi mevcut. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise 8 megapiksel. Cihaz altın ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile sunuluyor.

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Realme C53'ün diğer özelliklerini 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C bağlantı noktası, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, Bluetooth 5.0, Wi-Fi (2.4GHz, 5GHz) ve Android 13 işletim sistemi olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefonun önerilen satış fiyatı 120 dolar.

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Realme C53 Özellikleri

Ekran: 6.74 inç, IPS, HD+, 90 Hz

6.74 inç, IPS, HD+, 90 Hz İşlemci: Unisoc T612

Unisoc T612 Bellek: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP (ana), 2 MP (derinlik)

50 MP (ana), 2 MP (derinlik) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 5.000 mAh (33W hızlı şarj)

5.000 mAh (33W hızlı şarj) Bağlantı: 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, kulaklık girişi

4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, kulaklık girişi İşletim sistemi: Android 13 (Realme UI T)

Android 13 (Realme UI T) Boyutlar: 167.3 x 76.7 x 7.49 mm

167.3 x 76.7 x 7.49 mm Ağırlık: 182 gram

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Dinamik Adaya sahip Realme C53 tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı