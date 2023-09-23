Realme GT 5 Pro'nun yeni reklam afişi paylaşıldı: İşte beklenen özellikler

İşte Realme GT 5 Pro'nun beklenen özellikleri:
Realme Neo 6 serisinin küresel varyantları olması beklenen GT 5 ve GT 5 Pro'nun yakında küresel pazarlara sunulması bekleniyor. Şirketin Twitter hesabında paylaştığı yeni reklam afişi ise Realme GT 5 Pro'nunküresel varyantının periskop lensle donatılacağını doğrular nitelikte. Ayrıca cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC yonga setinden güç alması bekleniyor.
IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip olacak cihaz, kutudan Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çıkacak. Son olarak Realme GT 5 Pro'nun 100W kablolu hızlı şarj desteği ve 50W kablosuz şarj teknolojisine sahip 5400mAh batarya ile donatılması bekleniyor.Kaynakça https://twitter.com/realmeglobal/status/1704827820533522730 https://weibo.com/6048569942/NksGfEeKn Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.