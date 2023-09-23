Realme GT 5 Pro'nun yeni reklam afişi paylaşıldı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Realme şimdilerde GT 5 serisini Çin'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yılın sonlarında da küresel pazarlara sunulması beklenen Realme GT 5 Pro'nun küresel varyantının kamera ayrıntıları ise şirketin Twitter hesabında paylaşılan yeni bir gönderi sayesinde ortaya çıktı.

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İşte Realme GT 5 Pro'nun beklenen özellikleri:

Realme Neo 6 serisinin küresel varyantları olması beklenen GT 5 ve GT 5 Pro'nun yakında küresel pazarlara sunulması bekleniyor. Şirketin Twitter hesabında paylaştığı yeni reklam afişi ise Realme GT 5 Pro'nunküresel varyantının periskop lensle donatılacağını doğrular nitelikte. Ayrıca cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC yonga setinden güç alması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör 2K çözünürlüklü 144Hz yenileme hızına ve PWM DC karartmaya sahip OLED bir panelle donatılması beklenen cihazın Çin versiyonu 24GB LPDDR5X RAM ve 1TB dahili depolamaya sahip olması bekleniyor. Cihazın kamera kurulumuna değinirsek birincil bir Sony IMX 9xx serisi sensör, 3X optik yakınlaştırmalı 64 MP OV64B periskop sensör ve 13 MP ultra geniş açılı lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor.

IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip olacak cihaz, kutudan Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çıkacak. Son olarak Realme GT 5 Pro'nun 100W kablolu hızlı şarj desteği ve 50W kablosuz şarj teknolojisine sahip 5400mAh batarya ile donatılması bekleniyor.

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Realme GT 5 Pro'nun yeni afişi paylaşıldı: İşte beklenenler