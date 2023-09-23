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    Realme GT 5 Pro'nun yeni reklam afişi paylaşıldı: İşte beklenen özellikler

    Ekim ayında Çin'de piyasaya sürülecek Realme GT 5 Pro'nun yayınlanan yeni reklam afişi, cihazın kamera özelliklerine değindi. İşte yakında küresel pazarlara da gelmesi beklenen cihazın detayları:
    Realme GT 5 Pro'nun yeni afişi paylaşıldı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Realme şimdilerde GT 5 serisini Çin'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yılın sonlarında da küresel pazarlara sunulması beklenen Realme GT 5 Pro'nun küresel varyantının kamera ayrıntıları ise şirketin Twitter hesabında paylaşılan yeni bir gönderi sayesinde ortaya çıktı. 

    İşte Realme GT 5 Pro'nun beklenen özellikleri:

    Realme Neo 6 serisinin küresel varyantları olması beklenen GT 5 ve GT 5 Pro'nun yakında küresel pazarlara sunulması bekleniyor. Şirketin Twitter hesabında paylaştığı yeni reklam afişi ise Realme GT 5 Pro'nunküresel varyantının periskop lensle donatılacağını doğrular nitelikte. Ayrıca cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC yonga setinden güç alması bekleniyor.

    Realme GT 5 Pro'nun yeni afişi paylaşıldı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    2K çözünürlüklü 144Hz yenileme hızına ve PWM DC karartmaya sahip OLED bir panelle donatılması beklenen cihazın Çin versiyonu 24GB LPDDR5X RAM ve 1TB dahili depolamaya sahip olması bekleniyor. Cihazın kamera kurulumuna değinirsek birincil bir Sony IMX 9xx serisi sensör, 3X optik yakınlaştırmalı 64 MP OV64B periskop sensör ve 13 MP ultra geniş açılı lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor.

    IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip olacak cihaz, kutudan Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çıkacak. Son olarak Realme GT 5 Pro'nun 100W kablolu hızlı şarj desteği ve 50W kablosuz şarj teknolojisine sahip 5400mAh batarya ile donatılması bekleniyor.

    Kaynakça https://twitter.com/realmeglobal/status/1704827820533522730 https://weibo.com/6048569942/NksGfEeKn
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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