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    Tecno Phantom V Flip'in tüm özellikleri lansmana sayılı günler kala sızdırıldı

    22 Eylül'de Singapur'da piyasaya sürülecek Tecno'nun yeni katlanabilir cihazı Phantom V Flip'in tüm özellikleri lansmana sayılı günler kala sızdırıldı. İşte detaylar:
    Tecno Phantom V Flip'in tüm özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Tecno şimdilerde yeni katlanabilir cihazı Phantom V Flip'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Flip cihazlar arasında en uygun fiyatlı olması beklenen cihaz, 22 Eylül'de Singapur'da piyasaya sürülecek ve lansmana sayılı günler kala ise cihazın tüm özellikleri ortaya çıktı.

    İşte Tecno Phantom V Flip'in beklenen özellikleri:

    Tipster Paras Guglani, yaklaşmakta olan Phantom V Flip akıllı telefonunun tüm özelliklerini paylaştı. 172,35 x 74 x 7,05 mm boyutlarında olacak cihaz, 2640 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip birincil 6,9 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ana ve kapak ekranının ise 120Hz yenileme hızı ile donatılması bekleniyor.

    466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,32 inç AMOLED kapak ekranına sahip olması beklenen cihaz, 6 nm'lik 2,6 GHz'de dört Cortex A78 çekirdeği, 2,0 GHz'de dört Cortex A55 çekirdeği ve bir Mali-G77 GPU'ya sahip MediaTek Dimensity 1300 SoC yonga setinden güç alacak.

    8 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanıyla eşleşecek cihaz, Otomatik Odaklama özelliğine sahip 64 MP birincil sensör ve ikincil 13 MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olacak. 32 MP'lik bir selfie kamerasıyla donatılacak cihaz, 4000mAh bataryaya sahip olacak ve kutudan Android 13 ile çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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