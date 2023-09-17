Tecno Phantom V Flip'in tüm özellikleri lansmana sayılı günler kala sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Tecno şimdilerde yeni katlanabilir cihazı Phantom V Flip'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Flip cihazlar arasında en uygun fiyatlı olması beklenen cihaz, 22 Eylül'de Singapur'da piyasaya sürülecek ve lansmana sayılı günler kala ise cihazın tüm özellikleri ortaya çıktı.

İşte Tecno Phantom V Flip'in beklenen özellikleri:

Tipster Paras Guglani, yaklaşmakta olan Phantom V Flip akıllı telefonunun tüm özelliklerini paylaştı. 172,35 x 74 x 7,05 mm boyutlarında olacak cihaz, 2640 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip birincil 6,9 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ana ve kapak ekranının ise 120Hz yenileme hızı ile donatılması bekleniyor.

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466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,32 inç AMOLED kapak ekranına sahip olması beklenen cihaz, 6 nm'lik 2,6 GHz'de dört Cortex A78 çekirdeği, 2,0 GHz'de dört Cortex A55 çekirdeği ve bir Mali-G77 GPU'ya sahip MediaTek Dimensity 1300 SoC yonga setinden güç alacak.

8 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanıyla eşleşecek cihaz, Otomatik Odaklama özelliğine sahip 64 MP birincil sensör ve ikincil 13 MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olacak. 32 MP'lik bir selfie kamerasıyla donatılacak cihaz, 4000mAh bataryaya sahip olacak ve kutudan Android 13 ile çıkacak.

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