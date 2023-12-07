Kullanıcısını avucundan tanıyan telefon Realme GT 5 Pro tanıtıldı

Realme GT 5 Pro, 6.78 inç, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 4500 nit parlaklık sunan OLED ekrana sahip. Ekran, yan kenarlardan kavisli ve delik çentik mevcut. Qualcomm’un en yeni ve en iyi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile gelen telefonun en üst modeli 16GB RAM (LPDDR5x), 1TB depolama (UFS 4.0) alanı sunuyor. 5400 mAh batarya, 100w kablolu hızlı şarj, 50w kablosuz hızlı şarjı destekliyor.
Realme GT5 Pro, arkada Sony’nin LYT-808 sensörünü taşıyan 50MP birincil kameraya sahip. Ana kameraya 3x optik zoom ve 120x’e kadar hibrit zoomu destekleyen 50MP Sony IMX890 periskop telefoto kamera, 8MP Sony IMX355 ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Önde 32MP kamera mevcut ancak bu kamera kullanıcının avuç içi izini tanıyor. Realme, 10.000'den fazla model kullanan makine öğrenimi sayesinde avuç içi ile kilidi açmanın yüz tanımadan daha hızlı çalıştığını söyledi. Hatta şirket, bu güvenlik özelliğinin 10 milyondan fazla saldırı içeren güvenlik sistemini aşma testini geçtiğini iddia etti.
VC soğutma sistemi, USB-C portu (USB 3.2), ekran içi parmak izi okuyucu, 7 milyar parametreli bir AI modelinden yararlanan yerleşik yapay zeka asistanı, telefonun diğer özellikleri arasında. Realme, GT 5 Pro için 4 yıl güvenlik güncellemesi, 3 yıl büyük Android işletim sistemi güncellemesi sunacak. Telefon, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile geliyor.
Realme GT 5 Pro fiyatı
Realme GT 5 Pro, siyah, beyaz ve turuncu renk seçenekleriyle geliyor. Bellek ve depolama alanına göre Realme GT5 Pro fiyatlandırması şu şekilde:
- 12GB + 256GB: 478 dolar
- 16GB + 256GB: 520 dolar
- 16GB + 512GB: 563 dolar
- 16GB + 1TB: 606 dolar
Realme GT 5 Pro özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 1.5K, 144Hz, 4500 nit, OLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12GB / 16GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.69 (ana) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.6 (periskop telefoto)
- Ön kamera: 32MP f/2.4
- Batarya: 5400 mAh, 50w kablosuz/100w kablolu hızlı şarj
- Boyut ve ağırlık: 161.72 x 75.06 x 9.23mm, 224 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.