Kullanıcısını avucundan tanıyan telefon Realme GT 5 Pro tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Realme, yeni amiral gemisi telefonunu Çin’de düzenlediği etkinlikte tanıttı. Realme GT 5 Pro, içte 12.000mm2 yüzey alanına sahip en büyük ısı dağıtma ünitelerinden birine sahip. Arka panelde görüntü sensörünü barındıran geniş, dairesel bir kamera alanının yanı sıra premium görünüm katan cam panel kapak (turuncu ve beyaz vegan deriden) bulunuyor. Peki, Realme GT5 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

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Realme GT 5 Pro, 6.78 inç, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 4500 nit parlaklık sunan OLED ekrana sahip. Ekran, yan kenarlardan kavisli ve delik çentik mevcut. Qualcomm’un en yeni ve en iyi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile gelen telefonun en üst modeli 16GB RAM (LPDDR5x), 1TB depolama (UFS 4.0) alanı sunuyor. 5400 mAh batarya, 100w kablolu hızlı şarj, 50w kablosuz hızlı şarjı destekliyor.

Realme GT5 Pro, arkada Sony’nin LYT-808 sensörünü taşıyan 50MP birincil kameraya sahip. Ana kameraya 3x optik zoom ve 120x’e kadar hibrit zoomu destekleyen 50MP Sony IMX890 periskop telefoto kamera, 8MP Sony IMX355 ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Önde 32MP kamera mevcut ancak bu kamera kullanıcının avuç içi izini tanıyor. Realme, 10.000'den fazla model kullanan makine öğrenimi sayesinde avuç içi ile kilidi açmanın yüz tanımadan daha hızlı çalıştığını söyledi. Hatta şirket, bu güvenlik özelliğinin 10 milyondan fazla saldırı içeren güvenlik sistemini aşma testini geçtiğini iddia etti.

Tam Boyutta Gör Realme GT5 Pro, çeşitli el hareketlerini de destekliyor. Kıstırma hareketiyle son açık uygulamalara erişiliyor ve sola veya sağa hareketle uygulamalar arasında geçiş yapılıyor. Üç parmakla yapılan avuç içi hareketiyle ekran görüntüsü alınıyor. Avucu çevirerek ana ekrana geri dönülüyor. Baş parmağı sola hareket ettirmek geriye dönme işlevini gerçekleştiriyor. Son olarak, avuç ekrana doğru hareket ettirildiğinde ekran kapanıyor.

VC soğutma sistemi, USB-C portu (USB 3.2), ekran içi parmak izi okuyucu, 7 milyar parametreli bir AI modelinden yararlanan yerleşik yapay zeka asistanı, telefonun diğer özellikleri arasında. Realme, GT 5 Pro için 4 yıl güvenlik güncellemesi, 3 yıl büyük Android işletim sistemi güncellemesi sunacak. Telefon, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile geliyor.

Realme GT 5 Pro fiyatı

Realme GT 5 Pro, siyah, beyaz ve turuncu renk seçenekleriyle geliyor. Bellek ve depolama alanına göre Realme GT5 Pro fiyatlandırması şu şekilde:

12GB + 256GB : 478 dolar

: 478 dolar 16GB + 256GB : 520 dolar

: 520 dolar 16GB + 512GB : 563 dolar

: 563 dolar 16GB + 1TB: 606 dolar

Realme GT 5 Pro özellikleri

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Ekran : 6.78 inç, 1.5K, 144Hz, 4500 nit, OLED

: 6.78 inç, 1.5K, 144Hz, 4500 nit, OLED İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 12GB / 16GB RAM

: 12GB / 16GB RAM Depolama : 256GB / 512GB / 1TB

: 256GB / 512GB / 1TB Arka kamera : 50MP f/1.69 (ana) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.6 (periskop telefoto)

: 50MP f/1.69 (ana) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.6 (periskop telefoto) Ön kamera : 32MP f/2.4

: 32MP f/2.4 Batarya : 5400 mAh, 50w kablosuz/100w kablolu hızlı şarj

: 5400 mAh, 50w kablosuz/100w kablolu hızlı şarj Boyut ve ağırlık: 161.72 x 75.06 x 9.23mm, 224 g

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Realme GT 5 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı