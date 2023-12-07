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    Kullanıcısını avucundan tanıyan telefon Realme GT 5 Pro tanıtıldı

    Realme GT 5 Pro resmî olarak tanıtıldı. Markanın yeni amiral gemisi modeli, güçlü donanımının yanı sıra avuç izi tanıma ve el hareketleriyle kontrol özelliğiyle dikkat çekiyor.
    Realme GT 5 Pro tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme, yeni amiral gemisi telefonunu Çin’de düzenlediği etkinlikte tanıttı. Realme GT 5 Pro, içte 12.000mm2 yüzey alanına sahip en büyük ısı dağıtma ünitelerinden birine sahip. Arka panelde görüntü sensörünü barındıran geniş, dairesel bir kamera alanının yanı sıra premium görünüm katan cam panel kapak (turuncu ve beyaz vegan deriden) bulunuyor. Peki, Realme GT5 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

    Realme GT 5 Pro, 6.78 inç, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 4500 nit parlaklık sunan OLED ekrana sahip. Ekran, yan kenarlardan kavisli ve delik çentik mevcut. Qualcomm’un en yeni ve en iyi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile gelen telefonun en üst modeli 16GB RAM (LPDDR5x), 1TB depolama (UFS 4.0) alanı sunuyor. 5400 mAh batarya, 100w kablolu hızlı şarj, 50w kablosuz hızlı şarjı destekliyor.

    Realme GT5 Pro, arkada Sony’nin LYT-808 sensörünü taşıyan 50MP birincil kameraya sahip. Ana kameraya 3x optik zoom ve 120x’e kadar hibrit zoomu destekleyen 50MP Sony IMX890 periskop telefoto kamera, 8MP Sony IMX355 ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Önde 32MP kamera mevcut ancak bu kamera kullanıcının avuç içi izini tanıyor. Realme, 10.000'den fazla model kullanan makine öğrenimi sayesinde avuç içi ile kilidi açmanın yüz tanımadan daha hızlı çalıştığını söyledi. Hatta şirket, bu güvenlik özelliğinin 10 milyondan fazla saldırı içeren güvenlik sistemini aşma testini geçtiğini iddia etti.

    realme gt 5 pro gesture Tam Boyutta Gör
    Realme GT5 Pro, çeşitli el hareketlerini de destekliyor. Kıstırma hareketiyle son açık uygulamalara erişiliyor ve sola veya sağa hareketle uygulamalar arasında geçiş yapılıyor. Üç parmakla yapılan avuç içi hareketiyle ekran görüntüsü alınıyor. Avucu çevirerek ana ekrana geri dönülüyor. Baş parmağı sola hareket ettirmek geriye dönme işlevini gerçekleştiriyor. Son olarak, avuç ekrana doğru hareket ettirildiğinde ekran kapanıyor.

    VC soğutma sistemi, USB-C portu (USB 3.2), ekran içi parmak izi okuyucu, 7 milyar parametreli bir AI modelinden yararlanan yerleşik yapay zeka asistanı, telefonun diğer özellikleri arasında. Realme, GT 5 Pro için 4 yıl güvenlik güncellemesi, 3 yıl büyük Android işletim sistemi güncellemesi sunacak. Telefon, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile geliyor.

    Realme GT 5 Pro fiyatı

    Realme GT 5 Pro, siyah, beyaz ve turuncu renk seçenekleriyle geliyor. Bellek ve depolama alanına göre Realme GT5 Pro fiyatlandırması şu şekilde:

    • 12GB + 256GB: 478 dolar
    • 16GB + 256GB: 520 dolar
    • 16GB + 512GB: 563 dolar
    • 16GB + 1TB: 606 dolar

    Realme GT 5 Pro özellikleri

    Realme GT 5 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.78 inç, 1.5K, 144Hz, 4500 nit, OLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 12GB / 16GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.69 (ana) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.6 (periskop telefoto)
    • Ön kamera: 32MP f/2.4
    • Batarya: 5400 mAh, 50w kablosuz/100w kablolu hızlı şarj
    • Boyut ve ağırlık: 161.72 x 75.06 x 9.23mm, 224 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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