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    Realme GT 7’nin hızlı şarj özellikleri ortaya çıktı

    Realme’nin merak edilen yeni akıllı telefon modeli GT 7 hakkında her gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son bilgiler bu telefonun hızlı şarj özelliklerini gösteriyor.

    Realme GT 7’nin hızlı şarj özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Realme’nin yeni akıllı telefon modeli GT 7, resmi duyurudan önce sertifikasyon süreçlerinde görüldü. Daha önce GT 7 Pro modeliyle dikkat çeken marka, şimdi de bu serinin temel modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Yeni modelin bazı özellikleri, Çin’de gerçekleştirilen bir sertifikasyon sayesinde ortaya çıktı.

    Sertifikasyon platformunda RMX5090 model numarasıyla listelenen Realme GT 7, aynı zamanda VCBOACH adlı bir şarj adaptörüyle birlikte görüldü. Bu adaptör, cihazın 11VDC 11A çıkış gücüne sahip olduğunu ve 120W hızlı şarj desteği sunacağını doğruluyor. Bu özellik, GT 7’nin yüksek hızda şarj olabilen bir telefon olarak piyasaya çıkacağını işaret ediyor.

    Ayrıca cihaz, 5G bağlantı desteğiyle listelendi. Ancak işlemci, batarya kapasitesi ve kamera gibi diğer detaylar henüz netlik kazanmış değil. Daha önceki sızıntılara göre, GT 7’nin 6.78 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bu ekran, 1.5K çözünürlüğe ve yüksek yenileme hızına sahip olabilir.

    Cihazın işlemcisinin 4.3GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir yapı sunacağı belirtiliyor. Bu da GT 7’nin, Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanan en uygun fiyatlı telefon unvanını alabileceğini düşündürüyor. Telefonun 6.310 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Kamera tarafında ise arkada 50 MP ana sensör ve 8 MP yardımcı sensör, önde ise 16 MP bir selfie kamerası yer alabilir.

    Ek özellikler arasında ekran altı parmak izi okuyucu, yüz tanıma ve kızılötesi sensör gibi detayların olması bekleniyor. Yeni bilgiler geldikçe Realme GT 7 ile ilgili daha fazla detay ortaya çıkacak gibi görünüyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 21 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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