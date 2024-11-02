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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Elite isim değişikliği, Realme GT 7 Pro kutusunda karışıklığa neden oldu

    Realme GT 7 Pro'nun inceleme ünitelerinde Snapdragon 8 Elite yerine Snapdragon 8 Gen 4 ismi görüldü. Qualcomm'un son dakika isim değişikliği kutularda karışıklığa yol açtı. İşte detaylar:
    Realme GT 7 Pro'nun kutusu Snapdragon 8 Gen 4 adıyla görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon dünyasının heyecanla beklenen yeni modeli Realme GT 7 Pro, Qualcomm'un son teknoloji işlemcisiyle birlikte 4 Kasım'da Çin pazarında yerini alacak. Cihaz, Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite'i taşıyan ilk yaygın kullanıma sunulacak telefon olacak. Ancak işlemci konusunda yaşanan son dakika değişiklikleri, sektörde ilginç gelişmelere konu olabilir.

    Geç bildirilen işlemci isim değişikliği, Realme'yi hazırlıksız yakaladı

    Başlangıçta Snapdragon 8 Gen 4 olarak planlanmış olan işlemcinin adı, Qualcomm tarafından Snapdragon 8 Elite olarak değiştirildi. Ancak bu değişiklik, üretici firmalarını özellikle de Realme'yi hazırlıksız yakalamış görünüyor. Çünkü yakın zamanlı bir raporda ortaya çıkan Realme GT 7 Pro'nun kutu görselinde işlemci, Snapdragon 8 Gen 4 olarak görünüyor.

    Realme GT 7 Pro'nun kutusu Snapdragon 8 Gen 4 adıyla görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Realme yetkilileri, isim değişikliğinin Snapdragon Zirvesi'nden sadece birkaç gün önce kendilerine bildirildiğini açıkladı. Bu ani değişiklik, inceleme ünitelerinin kutularında eski isimlendirmenin yer almasına neden olurken şirket, seri üretime geçildiğinde tüm kutuların güncel Snapdragon 8 Elite ismini taşıyacağını belirtti.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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