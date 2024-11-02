Snapdragon 8 Elite isim değişikliği, Realme GT 7 Pro kutusunda karışıklığa neden oldu

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasının heyecanla beklenen yeni modeli Realme GT 7 Pro, Qualcomm'un son teknoloji işlemcisiyle birlikte 4 Kasım'da Çin pazarında yerini alacak. Cihaz, Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite'i taşıyan ilk yaygın kullanıma sunulacak telefon olacak. Ancak işlemci konusunda yaşanan son dakika değişiklikleri, sektörde ilginç gelişmelere konu olabilir.

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Geç bildirilen işlemci isim değişikliği, Realme'yi hazırlıksız yakaladı

Başlangıçta Snapdragon 8 Gen 4 olarak planlanmış olan işlemcinin adı, Qualcomm tarafından Snapdragon 8 Elite olarak değiştirildi. Ancak bu değişiklik, üretici firmalarını özellikle de Realme'yi hazırlıksız yakalamış görünüyor. Çünkü yakın zamanlı bir raporda ortaya çıkan Realme GT 7 Pro'nun kutu görselinde işlemci, Snapdragon 8 Gen 4 olarak görünüyor.

Tam Boyutta Gör Realme yetkilileri, isim değişikliğinin Snapdragon Zirvesi'nden sadece birkaç gün önce kendilerine bildirildiğini açıkladı. Bu ani değişiklik, inceleme ünitelerinin kutularında eski isimlendirmenin yer almasına neden olurken şirket, seri üretime geçildiğinde tüm kutuların güncel Snapdragon 8 Elite ismini taşıyacağını belirtti.

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Realme GT 7 Pro'nun kutusu Snapdragon 8 Gen 4 adıyla görüntülendi