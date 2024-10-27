OnePlus 13’ün ekranı birçok ilk ve çok önemli teknolojilerle geliyor

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OnePlus, yeni amiral gemisi modeli OnePlus 13'ü 31 Ekim'de tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazla ilgili detaylar kademeli olarak paylaşılmaya başlandı ve en çok merak edilen özelliklerden biri de ekran teknolojisi oldu. OnePlus, bu modelde ikinci nesil 2K çözünürlüklü "oriental" ekranı kullanacağını resmi olarak açıkladı. Bu ekran, eldivenle kullanım teknolojisini destekliyor ve Rain Touch 2.0 sayesinde yağmurlu havalarda bile sorunsuz bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca Lingxi dokunmatik teknolojisi, oyunlarda daha hassas bir performans sağlıyor.

Göz sağlığını korumak amacıyla OnePlus 13, Bright Eyes Eye Protection 2.0 teknolojisini içeriyor. Bu teknoloji, tam parlaklıkta DC karartma, düşük titreşim ve gelişmiş göz koruma özellikleri sunarak uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu en aza indiriyor. Cihaz ayrıca, 2K ekran kategorisinde TUV Rheinland'ın Göz Koruma 4.0 sertifikasını alan ilk telefon olma özelliğine sahip.

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OnePlus 13’ün ekranı Dolby Vision, DisplayMate A++, DR Vivid ve HDR10+ gibi pek çok uluslararası sertifikaya da sahip. Tozsuz üretim ortamı, darbe emilimi, piksel işleme ve renk doğruluğu gibi önemli detaylara odaklanan kendi üretim hattıyla cihaz, üstün bir görüntü kalitesi vadediyor.

Donanım tarafında ise cihaz, en yeni Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alıyor ve 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM ile 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleri sunuyor. OnePlus’ın geliştirdiği Tiangong Soğutma Sistemi Pro, Tidal Engine, Aurora Engine, E-Spor Bağımsız Grafik Motoru ve Yapay Zeka Hızlandırma Çözümü gibi özellikler de cihazda yer alıyor. OnePlus 13, AnTuTu performans testinden 3.094.447 puan alarak etkileyici bir performans sergilediğini gösteriyor.

Kamera tarafında ise OnePlus 13, üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor. 50 MP'lik Sony LYT-808 ana sensör, 50 MP'lik periskop telefoto sensör ve 50 MP'lik ultra geniş açılı sensör, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış. Cihaz, üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sunulacak: Beyaz Şafak, Mavi Saat ve Siyah Obsidyen.

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