OnePlus 13’ün ekranı birçok ilk ve çok önemli teknolojilerle geliyor

OnePlus, yeni amiral gemisi modeli OnePlus 13'ü 31 Ekim'de tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazla ilgili detaylar kademeli olarak paylaşılmaya başlandı ve en çok merak edilen özelliklerden biri de ekran teknolojisi oldu. OnePlus, bu modelde ikinci nesil 2K çözünürlüklü "oriental" ekranı kullanacağını resmi olarak açıkladı. Bu ekran, eldivenle kullanım teknolojisini destekliyor ve Rain Touch 2.0 sayesinde yağmurlu havalarda bile sorunsuz bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca Lingxi dokunmatik teknolojisi, oyunlarda daha hassas bir performans sağlıyor.
Göz sağlığını korumak amacıyla OnePlus 13, Bright Eyes Eye Protection 2.0 teknolojisini içeriyor. Bu teknoloji, tam parlaklıkta DC karartma, düşük titreşim ve gelişmiş göz koruma özellikleri sunarak uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu en aza indiriyor. Cihaz ayrıca, 2K ekran kategorisinde TUV Rheinland'ın Göz Koruma 4.0 sertifikasını alan ilk telefon olma özelliğine sahip.
OnePlus 13’ün ekranı Dolby Vision, DisplayMate A++, DR Vivid ve HDR10+ gibi pek çok uluslararası sertifikaya da sahip. Tozsuz üretim ortamı, darbe emilimi, piksel işleme ve renk doğruluğu gibi önemli detaylara odaklanan kendi üretim hattıyla cihaz, üstün bir görüntü kalitesi vadediyor.
Donanım tarafında ise cihaz, en yeni Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alıyor ve 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM ile 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleri sunuyor. OnePlus’ın geliştirdiği Tiangong Soğutma Sistemi Pro, Tidal Engine, Aurora Engine, E-Spor Bağımsız Grafik Motoru ve Yapay Zeka Hızlandırma Çözümü gibi özellikler de cihazda yer alıyor. OnePlus 13, AnTuTu performans testinden 3.094.447 puan alarak etkileyici bir performans sergilediğini gösteriyor.
Kamera tarafında ise OnePlus 13, üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor. 50 MP'lik Sony LYT-808 ana sensör, 50 MP'lik periskop telefoto sensör ve 50 MP'lik ultra geniş açılı sensör, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış. Cihaz, üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sunulacak: Beyaz Şafak, Mavi Saat ve Siyah Obsidyen.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu