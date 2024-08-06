Realme GT 7 Pro’nun sızdırılan özellikleri meraklılarını bir hayli heyecanlandıracak

Realme, yeni amiral gemisi telefonu Realme GT 7 Pro üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çin ve global pazarlara yönelik olarak hazırlanan bu cihaz, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station (DCS), GT 7 Pro hakkında önemli bilgiler paylaştı ve bu cihazın lansmanında Realme'nin 300W hızlı şarj teknolojisini sergileyebileceğini belirtti. Ancak, bu teknoloji GT 7 Pro'nun kendisinde yer almayacak.
Realme GT 7 Pro'nun özellikleri oldukça etkileyici
Realme'nin 300W hızlı şarj teknolojisi, dikkat çeken özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu teknoloji, bataryayı 0'dan %50 seviyesine sadece üç dakikadan kısa bir sürede, tam dolumu ise beş dakikanın altında gerçekleştirebiliyor. Realme Global Pazarlama Müdürü Francis Wong, bu teknolojinin halen test aşamasında olduğunu ve lansman etkinliğinde tanıtılabileceğini belirtmişti. Ancak bu özellik, GT 7 Pro yerine muhtemelen başka bir cihazda yer alacak.
GT 7 Pro'nun diğer dikkat çekici özellikleri arasında IP69 seviyesinde toz ve suya karşı dayanıklılık, tek noktalı ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü ve dört tarafı mikro-kavisli düz OLED ekran bulunuyor. 1.5K çözünürlük sunan bu ekran, LTPO teknolojisiyle donatılmış. Cihazın performansından sorumlu olan Snapdragon 8 Gen 4 işlemciye, 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama eşlik ediyor. Ayrıca, 6.000mAh kapasiteli bir batarya ve 100W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım vaat ediliyor.
Kamera özellikleri de GT 7 Pro'yu öne çıkaran bir diğer alan. Cihaz, 50 megapiksel ana kamera, ultra geniş açılı lens ve Sony IMX882 periskop telefoto kamerayla donatılmış durumda. Bu kamera sistemi, 3x optik zoom, 10x hibrit zoom ve 120x dijital zoom yetenekleri sunuyor.
Realme'nin yeni amiral gemisi GT 7 Pro, yalnızca yüksek performans ve yenilikçi özellikleriyle değil, aynı zamanda sağlam yapısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Teknoloji dünyasında merakla beklenen bu cihaz, Realme'nin mobil teknoloji alanındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.