Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme GT 7 Pro’nun sızdırılan özellikleri meraklılarını bir hayli heyecanlandıracak

    Realme bir süredir yeni amiral gemisi Realme GT 7 Pro modelinin üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen bu modelin sızdırılan özellikleri bir hayli iddialı.

    Realme GT 7 Pro’nun özellikleri sızdırıldı

    Realme, yeni amiral gemisi telefonu Realme GT 7 Pro üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çin ve global pazarlara yönelik olarak hazırlanan bu cihaz, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station (DCS), GT 7 Pro hakkında önemli bilgiler paylaştı ve bu cihazın lansmanında Realme'nin 300W hızlı şarj teknolojisini sergileyebileceğini belirtti. Ancak, bu teknoloji GT 7 Pro'nun kendisinde yer almayacak.

    Realme GT 7 Pro'nun özellikleri oldukça etkileyici

    Realme'nin 300W hızlı şarj teknolojisi, dikkat çeken özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu teknoloji, bataryayı 0'dan %50 seviyesine sadece üç dakikadan kısa bir sürede, tam dolumu ise beş dakikanın altında gerçekleştirebiliyor. Realme Global Pazarlama Müdürü Francis Wong, bu teknolojinin halen test aşamasında olduğunu ve lansman etkinliğinde tanıtılabileceğini belirtmişti. Ancak bu özellik, GT 7 Pro yerine muhtemelen başka bir cihazda yer alacak.

    GT 7 Pro'nun diğer dikkat çekici özellikleri arasında IP69 seviyesinde toz ve suya karşı dayanıklılık, tek noktalı ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü ve dört tarafı mikro-kavisli düz OLED ekran bulunuyor. 1.5K çözünürlük sunan bu ekran, LTPO teknolojisiyle donatılmış. Cihazın performansından sorumlu olan Snapdragon 8 Gen 4 işlemciye, 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama eşlik ediyor. Ayrıca, 6.000mAh kapasiteli bir batarya ve 100W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım vaat ediliyor.

    Kamera özellikleri de GT 7 Pro'yu öne çıkaran bir diğer alan. Cihaz, 50 megapiksel ana kamera, ultra geniş açılı lens ve Sony IMX882 periskop telefoto kamerayla donatılmış durumda. Bu kamera sistemi, 3x optik zoom, 10x hibrit zoom ve 120x dijital zoom yetenekleri sunuyor.

    Realme'nin yeni amiral gemisi GT 7 Pro, yalnızca yüksek performans ve yenilikçi özellikleriyle değil, aynı zamanda sağlam yapısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Teknoloji dünyasında merakla beklenen bu cihaz, Realme'nin mobil teknoloji alanındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serecek gibi görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR
    MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız