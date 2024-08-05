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    TikTok bir kez daha dava edildi ancak bu kez işler daha ciddi

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok için ardı arkası kesilmeyen davalara bir yenisi daha eklendi. Ancak bu defa TikTok için işler daha can sıkıcı olabilir.

    TikTok bir kez daha dava edildi ancak bu kez işler daha ciddi Tam Boyutta Gör

    TikTok ve ana şirketi ByteDance, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından, Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı (COPPA) ihlal ettikleri gerekçesiyle dava edildi. Suçlamalar, TikTok'un 13 yaş altı çocukların kişisel verilerini ebeveyn izni almadan topladığını ve ebeveynlerin çocuklarının hesaplarını silme taleplerini görmezden geldiğini iddia ediyor. Bunun yanı sıra, TikTok'un, çocukların hesap açmasına ve bu hesapların veri toplamasına bilerek izin verdiği belirtiliyor.

    TikTok, suçlamaların büyük bir kısmını reddederken, bu iddiaların eski uygulamalarla ilgili olduğunu ve çoğunun gerçeği yansıtmadığını belirtti. Şirket, 13 yaş altındaki çocuklara ait hesapları proaktif bir şekilde kaldırdığını ve 18 yaş altı kullanıcılar için varsayılan ekran süresi sınırları, Aile Eşleştirme gibi özellikler sunduğunu vurguladı. TikTok'un bu politikaları, çocukların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor ve ebeveynlerin çocuklarının hesapları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasına olanak tanıyor.

    Dava, FTC tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından açıldı ve TikTok'un COPPA'ya uygun hareket etmediği sonucuna varıldı. 2019 yılında TikTok'un öncülü olan Musical.ly, COPPA'yı ihlal ettiği için 5.7 milyon dolar ceza ödemişti. TikTok ve ByteDance, bu cezaya ek olarak COPPA'ya tam uyum sağlamayı taahhüt etmişti, ancak hükümetin iddiasına göre bu uyum sağlanmadı.

    Son davada, TikTok ve ByteDance'in çocukların kişisel verilerini ebeveyn izni olmadan topladığı ve bu verilerin Meta'nın Facebook'u ve AppsFlyer adlı bir analiz şirketiyle paylaşıldığı öne sürülüyor. Bu durum, milyonlarca çocuğun TikTok'u kullanmasına ve yetişkin içeriklere maruz kalmasına olanak sağladı. Dava, TikTok'un çocukların çevrimiçi güvenliği konusunda ciddi ihlallerde bulunduğunu iddia ediyor ve şirketin COPPA'ya uyum sağlamadığını ileri sürüyor.

    TikTok ve ByteDance'in bu suçlamalar karşısında nasıl bir savunma yapacağı ve davanın nasıl sonuçlanacağı, dijital gizlilik ve çocukların çevrimiçi güvenliği konularında büyük bir önem taşıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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