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    Realme GT Neo 5 SE satış rekoru kırdı: Marka tarihinde ilk

    Realme GT Neo 5 ailesinin bütçe modeli Realme GT Neo 5 SE, Çin pazarında büyük bir ilgiyle karşılandı. Kısa süre önce satışa çıkan telefon, marka tarihinde rekor kırdı. İşte detaylar.
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    Realme GT Neo 5 SE satış rekoru kırdı: Marka tarihinde ilk Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, 240W hızlı şarj destekli Realme GT Neo 5 modeli ile ses getirmeyi başardı. Kısa süre önce satışa sunulan Realme GT Neo 5 SE ise bu başarıyı sürmeye devam edecek gibi gözüküyor. Ailenin bütçe telefonu, Çin'de önemli bir satış başarısına imza attı. 

    Realme GT Neo5 SE satış rekoru kırdı

    Bugün yapılan resmi açıklamada Realme, Realme GT Neo 5 SE'nin ilk gününde 100.000 adet sattığını ve stokların tükendiğini duyurdu. Bu noktada marka tarihindeki en çok satan GT Neo modeli olmayı başaran bütçe telefonu, Çin'de 8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 512 GB depolama ve 16 GB RAM + 1 TB depolama olmak üzere dört farklı sürümde kullanıcılara sunuluyor.

    Bu sürümler ise sırasıyla 1.999 yuan (290$), 2.199 yuan (319$), 2.299 yuan (334$) ve 2.599 yuan (377$) fiyat etiketine sahip. Realme, akıllı telefonun detayları satış rakamlarını paylaşmadı. Ancak 290 dolar fiyatıyla Snapdragon 7+ Gen 2 platformuna ev sahipliği yapan GT Neo 5'in, orta seviye rekabetine iddialı bir giriş yaptığını belirtelim. 

    Realme GT Neo 5 SE özellikleri

    Realme GT Neo 5 SE, ön tarafta 1,5 çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6,72 inç OLED ekranla geliyor. Kaputun altında LPDDR5x RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 7+ Gen 2 platformundan destek alan telefona, Realme UI 4.0 tabanlı Android 13 işletim sistemi ve 100W hızlı şarj destekli 5.500mAh pil eşlik ediyor.

    Kamera bölümünde GT Neo 5 SE, 16MP ön kamera, OIS destekli 64MP birincil, 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro olmak üzere üçlü bir sensör kurulumundan güç alıyor. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında ekran altı parmak izi tarayıcı, çift stereo hoparlör ve IR blaster yer almakta.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 19 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    we happy few türkçe yama @ işareti yapamıyorum vestel televizyonun sesi kendi kendine kısılıyor hem üniversite hem bölüm değiştirme 2022 2800 kalori beslenme programı

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