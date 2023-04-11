Realme GT Neo5 SE satış rekoru kırdı

Bugün yapılan resmi açıklamada Realme, Realme GT Neo 5 SE'nin ilk gününde 100.000 adet sattığını ve stokların tükendiğini duyurdu. Bu noktada marka tarihindeki en çok satan GT Neo modeli olmayı başaran bütçe telefonu, Çin'de 8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 512 GB depolama ve 16 GB RAM + 1 TB depolama olmak üzere dört farklı sürümde kullanıcılara sunuluyor.

Bu sürümler ise sırasıyla 1.999 yuan (290$), 2.199 yuan (319$), 2.299 yuan (334$) ve 2.599 yuan (377$) fiyat etiketine sahip. Realme, akıllı telefonun detayları satış rakamlarını paylaşmadı. Ancak 290 dolar fiyatıyla Snapdragon 7+ Gen 2 platformuna ev sahipliği yapan GT Neo 5'in, orta seviye rekabetine iddialı bir giriş yaptığını belirtelim.

Realme GT Neo 5 SE özellikleri

Realme GT Neo 5 SE, ön tarafta 1,5 çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6,72 inç OLED ekranla geliyor. Kaputun altında LPDDR5x RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 7+ Gen 2 platformundan destek alan telefona, Realme UI 4.0 tabanlı Android 13 işletim sistemi ve 100W hızlı şarj destekli 5.500mAh pil eşlik ediyor.

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Kamera bölümünde GT Neo 5 SE, 16MP ön kamera, OIS destekli 64MP birincil, 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro olmak üzere üçlü bir sensör kurulumundan güç alıyor. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında ekran altı parmak izi tarayıcı, çift stereo hoparlör ve IR blaster yer almakta.

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Realme GT Neo 5 SE satış rekoru kırdı: Marka tarihinde ilk