Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, Xiaomi 13 ailesinin tepe üyesi Xiaomi 13 Ultra modelini duyurmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda birçok sızıntı 18 Nisan tarihine işaret ederken, cihazın fiyatı da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Xiaomi 13 Ultra fiyatı sızdırıldı

Bugün Weibo'da paylaşılan yeni bir görüntü, Xiaomi 13 Ultra'nın 8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama olmak üzere üç farklı sürüme sahip olacağını gösteriyor. Peki Xiaomi 13 Ultra ne kadar mal olacak? İşte üç model için belirtilen fiyat etiketleri:

Xiaomi 13 Ultra 8GB+256GB = 6.299 yuan (916 dolar)

= 6.299 yuan (916 dolar) Xiaomi 13 Ultra 12GB+256GB = 6.799 yuan (990 dolar)

= 6.799 yuan (990 dolar) Xiaomi 13 Ultra 12GB+256GB = 7.499 yuan (1.090 dolar)

Hatırlayacak olursak Xiaomi 13 Ultra'nın 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanına sahip olacağı iddia ediliyor. Ancak böyle bir modelin henüz listelenmediğini görüyoruz. Paylaşılan fiyatlar üzerinden hesaplama yaptığımızda ise, 16GB+1TB sürümün kabaca 7.999 yuan'a yani 1.163 dolara mal olacağını söyleyebiliriz.

Xiaomi 13 Ultra beklenen özellikler

Bildirilenlere göre Xiaomi 13 Ultra, ekran altı parmak izi okuyucu, Quad HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç E6 AMOLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen cihaz Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak.

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Kutusundan 90W hızlı şarj destekli 4.900mAh pil ve MIUI 14 tabanlı Android 13 işletim sistemi ile çıkacak Xiaomi 13 Ultra'nın kamera tarafında önemli yükseltmeler içermesi bekleniyor. Mevcut sızıntılara göre ön tarafta 32MP selfie sensörü ile donatılacak cihaza, 1 inç boyutlarında Sony IMX989 birincil ve IMX 858 yardımcı sensörler eşlik edecek.

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Xiaomi 13 Ultra fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı