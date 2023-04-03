Realme GT Neo 5 SE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Şubat ayında 240W hızlı şarj desteğiyle Realme GT Neo 5 modelini kullanıcılar ile buluşturan Realme, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Marka Çinli dev, GT Neo 5 serisinin bütçe üyesi Realme GT Neo 5 SE modelini tanıttı. Peki Realme GT Neo 5 SE neler sunuyor ? İşte özellikleri ve fiyatı

Realme GT Neo 5 SE özellikleri

Realme GT Neo 5 SE, ön tarafta ortalanmış delikli 6.74 inç OLED ekrana sahip. Panel ayrıca 1240 x 2772 piksel 1,5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 2160Hz yüksek frekanslı karartma ve 1400 nit tepe parlaklık değeri ile öne çıkıyor. Bununla birlikte Realme, akıllı telefonda LPDDR5x RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 7 Plus Gen 2 yonga setine yer vermiş.

Realme GT Neo 5 SE'nin ön tarafında öz çekimler ve görüntülü aramalar yapmak için 16MP ön kamera sensörü bulunuyor. Arka panelinde ise 64MP birincil, 8MP geniş açı ve 2MP makro sensörleri eşlik ediyor. Buna ek olarak Realme GT Neo 5 SE'nin 8/16 GB RAM ve 256/ 1 TB depolama alanı seçenekleriyle geldiğini belirtelim. Ancak microSD kart yuvası yok.

Tam Boyutta Gör Realme GT Neo 5 SE'nin kutudan 100W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 yüklü şekilde çıkıyor. Bununla birlikte Realme, cihazın tek bir şarjla iki güne kadar kullanım olanağı sunacağını belirtiyor. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında ise 3.5 mm kulaklık girişi, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, USB Type-C bağlantı noktası, çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IR blaster ve çift stereo hoparlör yer alıyor.

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Final Fantasy ve Black renklerinde gelen Realme GT Neo 5, 10 Nisan'dan itibaren Çin'de ön siparişe açılacak. Akıllı telefonun küresel fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

Realme GT Neo 5 SE Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.74 inç, OLED, 1.5K (1240 x 2772 piksel), 144 Hz

6.74 inç, OLED, 1.5K (1240 x 2772 piksel), 144 Hz İşlemci: Snapdragon 7 Plus Gen 2

Snapdragon 7 Plus Gen 2 Bellek: 6/16 GB RAM

6/16 GB RAM Depolama: 256GB/1TB

256GB/1TB Pil: 5.500 mAh (100W hızlı şarj)

5.500 mAh (100W hızlı şarj) Arka Kamera: 64 MP (ana), 8 MP (geniş açı sensörü), 2MP (makro sensörü)

64 MP (ana), 8 MP (geniş açı sensörü), 2MP (makro sensörü) Ön Kamera: 16 MP

16 MP İşletim sistemi: Android 13, Realme UI 4.0

Android 13, Realme UI 4.0 Bağlantı: USB-C, Çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, IR blaster, 3,5 mm ses girişi

Realme GT Neo 5 SE Fiyatı:

8 GB + 256 GB - 2.099 Yuan (304 dolar)

(304 dolar) 12 GB + 128 GB - 2.299 Yuan (330 dolar)

(330 dolar) 16 GB + 256 GB - 2.399 Yuan (350 dolar)

(350 dolar) 16 + 1 TB - 2.599 Yuan (380 dolar)

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