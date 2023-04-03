Realme GT Neo 5 SE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

- Realme GT Neo 5 SE özellikleri
- Realme GT Neo 5 SE Teknik Özellikleri:
- Realme GT Neo 5 SE Fiyatı:
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Realme GT Neo 5 SE özellikleri
Realme GT Neo 5 SE, ön tarafta ortalanmış delikli 6.74 inç OLED ekrana sahip. Panel ayrıca 1240 x 2772 piksel 1,5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 2160Hz yüksek frekanslı karartma ve 1400 nit tepe parlaklık değeri ile öne çıkıyor. Bununla birlikte Realme, akıllı telefonda LPDDR5x RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 7 Plus Gen 2 yonga setine yer vermiş.
Realme GT Neo 5 SE'nin ön tarafında öz çekimler ve görüntülü aramalar yapmak için 16MP ön kamera sensörü bulunuyor. Arka panelinde ise 64MP birincil, 8MP geniş açı ve 2MP makro sensörleri eşlik ediyor. Buna ek olarak Realme GT Neo 5 SE'nin 8/16 GB RAM ve 256/ 1 TB depolama alanı seçenekleriyle geldiğini belirtelim. Ancak microSD kart yuvası yok.
Final Fantasy ve Black renklerinde gelen Realme GT Neo 5, 10 Nisan'dan itibaren Çin'de ön siparişe açılacak. Akıllı telefonun küresel fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.
Realme GT Neo 5 SE Teknik Özellikleri:
- Ekran: 6.74 inç, OLED, 1.5K (1240 x 2772 piksel), 144 Hz
- İşlemci: Snapdragon 7 Plus Gen 2
- Bellek: 6/16 GB RAM
- Depolama: 256GB/1TB
- Pil: 5.500 mAh (100W hızlı şarj)
- Arka Kamera: 64 MP (ana), 8 MP (geniş açı sensörü), 2MP (makro sensörü)
- Ön Kamera: 16 MP
- İşletim sistemi: Android 13, Realme UI 4.0
- Bağlantı: USB-C, Çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, IR blaster, 3,5 mm ses girişi
Realme GT Neo 5 SE Fiyatı:
- 8 GB + 256 GB - 2.099 Yuan (304 dolar)
- 12 GB + 128 GB - 2.299 Yuan (330 dolar)
- 16 GB + 256 GB - 2.399 Yuan (350 dolar)
- 16 + 1 TB - 2.599 Yuan (380 dolar)
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı