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    Realme GT Neo 5 SE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Çinli teknoloji devi Realme, GT Neo 5 serisinin yeni üyesi Realme GT Neo 5 SE modelini tanıttı. İddialı özellikleriyle dikkat çeken Realme GT Neo 5 neler sunuyor? İşte fiyatı ve özellikleri
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    Realme GT Neo 5 SE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Şubat ayında 240W hızlı şarj desteğiyle Realme GT Neo 5 modelini kullanıcılar ile buluşturan Realme, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Marka Çinli dev, GT Neo 5 serisinin bütçe üyesi Realme GT Neo 5 SE modelini tanıttı. Peki Realme GT Neo 5 SE neler sunuyor ? İşte özellikleri ve fiyatı

     Realme GT Neo 5 SE özellikleri

    Realme GT Neo 5 SE, ön tarafta ortalanmış delikli 6.74 inç OLED ekrana sahip. Panel ayrıca 1240 x 2772 piksel 1,5K çözünürlük144 Hz yenileme hızı, 2160Hz yüksek frekanslı karartma ve 1400 nit tepe parlaklık değeri ile öne çıkıyor. Bununla birlikte Realme, akıllı telefonda LPDDR5x RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 7 Plus Gen 2 yonga setine yer vermiş.

    Realme GT Neo 5 SE'nin ön tarafında öz çekimler ve görüntülü aramalar yapmak için 16MP ön kamera sensörü bulunuyor. Arka panelinde ise 64MP birincil, 8MP geniş açı ve 2MP makro sensörleri eşlik ediyor. Buna ek olarak Realme GT Neo 5 SE'nin 8/16 GB RAM ve 256/ 1 TB depolama alanı seçenekleriyle geldiğini belirtelim. Ancak microSD kart yuvası yok. 

    Realme GT Neo 5 SE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Realme GT Neo 5 SE'nin kutudan 100W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 yüklü şekilde çıkıyor. Bununla birlikte Realme, cihazın tek bir şarjla iki güne kadar kullanım olanağı sunacağını belirtiyor. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında ise 3.5 mm kulaklık girişi, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, USB Type-C bağlantı noktası, çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IR blaster ve çift stereo hoparlör yer alıyor.

    Final Fantasy ve Black renklerinde gelen Realme GT Neo 5, 10 Nisan'dan itibaren Çin'de ön siparişe açılacak. Akıllı telefonun küresel fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

    Realme GT Neo 5 SE Teknik Özellikleri:

    • Ekran: 6.74 inç, OLED, 1.5K (1240 x 2772 piksel), 144 Hz
    • İşlemci: Snapdragon 7 Plus Gen 2
    • Bellek: 6/16 GB RAM
    • Depolama: 256GB/1TB
    • Pil: 5.500 mAh (100W hızlı şarj)
    • Arka Kamera: 64 MP (ana), 8 MP (geniş açı sensörü), 2MP (makro sensörü)
    • Ön Kamera: 16 MP
    • İşletim sistemi: Android 13, Realme UI 4.0
    • Bağlantı: USB-C, Çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, IR blaster, 3,5 mm ses girişi

    Realme GT Neo 5 SE Fiyatı:

    • 8 GB + 256 GB - 2.099 Yuan (304 dolar)
    • 12 GB + 128 GB - 2.299 Yuan (330 dolar)
    • 16 GB + 256 GB - 2.399 Yuan (350 dolar)
    • 16 + 1 TB - 2.599 Yuan (380 dolar)
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 23 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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