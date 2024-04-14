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    Dünyanın en parlak ekranlı telefonu Realme GT Neo 6 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Realme, Neo serisine katılan yeni orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı. Çin'de uygun fiyatla satışa çıkan Realme GT Neo 6 SE, 6000 nit parlaklığa çıkabilen ekranıyla dikkat çekiyor.
    Realme GT Neo 6 SE tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme GT Neo 6 SE, söylentilerin ardından nihayet tanıtıldı. Neo serisinin yeni üyesi, etkileyici özelliklere, aynı zamadan uygun fiyat etiketine sahip. İşte Realme’nin orta segmente konumlandırdığı yeni akıllı telefonu GT Neo 6 SE hakkında her şey:

    6000 nit tepe parlaklık!

    Tasarım olarak -ucuz görünmeyen- çok şık bir telefon karşımızda. Gümüş ve yeşil renk seçeneğiyle gelen telefon, IP65 sertifikasına sahip ve 191 gr ağırlığında. 6.78 inç, 2780 x 1264 piksel çözünürlük suan esnek OLED panele bakıyoruz. Ekran, BOE’nin S1 parlağı artıran materyalinin entegrasyonu sayesinde 6000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor ancak bu parlaklık düzeyi yalnızca HDR içerikler gibi özel durumlarda kullanılıyor. Normal kullanımda ekranın maksimum parlaklığı 1600 nit. Ekran, 120Hz yenileme hızı, 2500Hz anlık dokunma örnekleme hızı, 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartmaya sahip. Ekran Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Greenfield AI ve yapay zeka oyun göz koruma teknolojileriyle Realme, -sektörde bir ilk olarak- aktif göz koruma çözümü sağlıyor.

    Snapdragon 7+ Gen 3, özel oyun modları

    Kamera tarafında, Realme GT Neo 6 SE, çift arka kamera kurulumuna sahip; Ana kamera 50MP Sony IMX882 sensörünü taşırken, 8MP ultra geniş açılı kamera Sony IMX355 sensörünü taşıyor. Önde 32MP Sony IMX615 sensörlü bir kameraya bakıyoruz. Telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci bulunuyor. Realme, işlemciyi yük altında serin tutmak için ısı dağıtma sisteminin entegre edildiğini belirtti. Ayrıca GT Mode 5.0, Geek Performance Panel 2.0 ve Burning Mode gibi mobil oyuncular için özel olarak tasarlanmış oyun modları mevcut.

    100w hızlı şarj

    Pil tarafında, telefon, 100w hızlı şarjı destekleyen 5500 mAh bataryadan güç alıyor. Realme, telefonun pilinin 12 dakikada %50’ye kadar şarj olduğunu iddia ediyor. Batarya, SUPERVOOC S güç yönetimi çipine sahip.

    Realme GT Neo 6 SE, artık çoğu akıllı telefonda görmediğimiz IR blaster’a sahip. Realme UI 5.0 yazılımıyla gelen telefonda çeviri ve arama özeti gibi farklı işlerde kullanıcıya yardımcı olabilen bir yapay zeka asistanı da bulunuyor.

    Realme GT Neo 6 SE fiyatı ve çıkış tarihi

    Realme GT Neo 6 SE fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    Realme GT Neo 6 SE, 234 dolar başlangıç fiyatıyla 17 Nisan’da Çin’de satışa sunulacak. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:
    • 8GB RAM / 256GB depolama: 234 dolar
    • 12GB RAM / 256GB depolama: 262 dolar
    • 16GB RAM / 256GB depolama: 290 dolar
    • 16GB RAM / 512GB depolama: 331 dolar

    Realme GT Neo 6 SE özellikleri

    Realme GT Neo 6 SE teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.78 inç, 1264x2780, 120Hz, 6000 nit, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3
    • Bellek ve depolama: 8GB/256GB, 12GB/256GB, 16GB/256GB, 16GB/512GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.9 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32MP f/2.5
    • Batarya: 5500 mAh, 100w hızlı şarj
    • Yazılım: Android 14, Realme UI 5.0
    • Boyut ve ağırlık: 162 x 75.1 x 8.7mm, 191 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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