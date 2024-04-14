Dünyanın en parlak ekranlı telefonu Realme GT Neo 6 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Realme GT Neo 6 SE, söylentilerin ardından nihayet tanıtıldı. Neo serisinin yeni üyesi, etkileyici özelliklere, aynı zamadan uygun fiyat etiketine sahip. İşte Realme’nin orta segmente konumlandırdığı yeni akıllı telefonu GT Neo 6 SE hakkında her şey:

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6000 nit tepe parlaklık!

Tasarım olarak -ucuz görünmeyen- çok şık bir telefon karşımızda. Gümüş ve yeşil renk seçeneğiyle gelen telefon, IP65 sertifikasına sahip ve 191 gr ağırlığında. 6.78 inç, 2780 x 1264 piksel çözünürlük suan esnek OLED panele bakıyoruz. Ekran, BOE’nin S1 parlağı artıran materyalinin entegrasyonu sayesinde 6000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor ancak bu parlaklık düzeyi yalnızca HDR içerikler gibi özel durumlarda kullanılıyor. Normal kullanımda ekranın maksimum parlaklığı 1600 nit. Ekran, 120Hz yenileme hızı, 2500Hz anlık dokunma örnekleme hızı, 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartmaya sahip. Ekran Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Greenfield AI ve yapay zeka oyun göz koruma teknolojileriyle Realme, -sektörde bir ilk olarak- aktif göz koruma çözümü sağlıyor.

Snapdragon 7+ Gen 3, özel oyun modları

Kamera tarafında, Realme GT Neo 6 SE, çift arka kamera kurulumuna sahip; Ana kamera 50MP Sony IMX882 sensörünü taşırken, 8MP ultra geniş açılı kamera Sony IMX355 sensörünü taşıyor. Önde 32MP Sony IMX615 sensörlü bir kameraya bakıyoruz. Telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci bulunuyor. Realme, işlemciyi yük altında serin tutmak için ısı dağıtma sisteminin entegre edildiğini belirtti. Ayrıca GT Mode 5.0, Geek Performance Panel 2.0 ve Burning Mode gibi mobil oyuncular için özel olarak tasarlanmış oyun modları mevcut.

100w hızlı şarj

Pil tarafında, telefon, 100w hızlı şarjı destekleyen 5500 mAh bataryadan güç alıyor. Realme, telefonun pilinin 12 dakikada %50’ye kadar şarj olduğunu iddia ediyor. Batarya, SUPERVOOC S güç yönetimi çipine sahip.

Realme GT Neo 6 SE, artık çoğu akıllı telefonda görmediğimiz IR blaster’a sahip. Realme UI 5.0 yazılımıyla gelen telefonda çeviri ve arama özeti gibi farklı işlerde kullanıcıya yardımcı olabilen bir yapay zeka asistanı da bulunuyor.

Realme GT Neo 6 SE fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Realme GT Neo 6 SE, 234 dolar başlangıç fiyatıyla 17 Nisan’da Çin’de satışa sunulacak. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

8GB RAM / 256GB depolama: 234 dolar

12GB RAM / 256GB depolama: 262 dolar

16GB RAM / 256GB depolama: 290 dolar

16GB RAM / 512GB depolama: 331 dolar

Realme GT Neo 6 SE özellikleri

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Ekran : 6.78 inç, 1264x2780, 120Hz, 6000 nit, OLED

: 6.78 inç, 1264x2780, 120Hz, 6000 nit, OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Bellek ve depolama : 8GB/256GB, 12GB/256GB, 16GB/256GB, 16GB/512GB

: 8GB/256GB, 12GB/256GB, 16GB/256GB, 16GB/512GB Arka kamera : 50MP f/1.9 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.9 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 32MP f/2.5

: 32MP f/2.5 Batarya : 5500 mAh, 100w hızlı şarj

: 5500 mAh, 100w hızlı şarj Yazılım : Android 14, Realme UI 5.0

: Android 14, Realme UI 5.0 Boyut ve ağırlık: 162 x 75.1 x 8.7mm, 191 g

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Realme GT Neo 6 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı