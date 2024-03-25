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    Kelimenin tam anlamıyla göz kamaştıran ekranlı bir telefon geliyor

    Akıllı telefonlarda bulunan ekranlar yakında gerçekten gözleri kamaştıracak. Realme GT Neo 6 SE modelinin 6000 nit ekrana sahip olacağı resmen açıklandı. Telefon ise nisan ayında çıkacak.
    Realme GT Neo 6 SE, ekranıyla tam anlamıyla göz kamaştıracak Tam Boyutta Gör
    Realme ve BOE, yakında piyasaya sürülecek GT Neo 6 SE üzerinde önemli bir otaklığa gitti. Bugün düzenlenen etkinlik kapsamında telefonda kullanılacak özel ekran resmen tanıtıldı. Tüm tabuları yıkan bu ekran, parlaklık konusunda çıtayı erişilmesi güç bir yere çıkaracak. Öyle ki Realme GT Neo 6 SE, sunacağı 6.000 nit ekran parlaklığı ile kelimenin tam anlamıyla göz kamaştıracak gibi görünüyor.

    Realme GT Neo 6 SE ve 6.000 nit ekran parlaklığı

    Etkinlik kapsamında yapılan açıklamaya göre Realme GT Neo 6 SE’nin ekranı 6000 nitlik tepe parlaklık noktasına ulaşacak. Bağlam açısından Galaxy S24 Ultra, maksimum 2600 nite çıkabiliyor. Bu ekranda aynı zamanda parlaklık, göz koruması ve dokunma hassasiyeti gibi bazı iyileştirmeler de bulunuyor.

    Realme GT Neo 6 SE, ekranıyla tam anlamıyla göz kamaştıracak Tam Boyutta Gör
    6000 nitlik tepe parlaklık eşiği Realme GT Neo 6 SE’de bulunan ekranı dünyanın en parlak ekranı yapıyor olsa da bu, sürekli olarak kalınan bir seviye olmayacak. Cihaz, normal koşullarda yine etkileyici olan 1.600 nitlik global maksimum parlaklık ve 1000 nitlik manuel maksimum parlaklık sunacak. Yeni ekran etkileyici ışık ve gölge efektleri de sunacak. BOE, genişletilmiş dinamik aralıklarda üstün bir oyun deneyimi için “game super HDR” özelliğini öne çıkarıyor. Maksimum parlaklık eşikleri de bu özellik aktif olduğunda devreye giriyor.

     

    Realme GT Neo 6 SE, ekranıyla tam anlamıyla göz kamaştıracak Tam Boyutta Gör
    Realme GT Neo 6 SE ayrıca 3+1 Pulse düşük frekanslı titreşim, 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartma ve donanım düzeyinde düşük mavi ışık özelliklerini destekliyor. Ek özellikler arasında uyarlanabilir ekran, uyku modu ve göz yorgunluğunu azaltan göz koruma da yer alıyor. Ancak yetenekler bunlarla da sınırlı değil; Ekran, daha yumuşak yenileme hızı geçişleri, daha düşük güç tüketimi ve daha hızlı ekran tepki süreleri için 8T LTPO teknolojisini kullanıyor. Realme, panelin yenileme hızının 0,5 ila 120Hz arasında değiştiğini söylüyor.

    Öte yandan günümüzün trendi yapay zeka burada da devrede olacak. Realme, kullanıcının yorgun olduğunu algılayan "Greenfield AI" göz koruma özelliği ile sistem arayüzleri ve medya içerikleri gibi çeşitli durumlarda ekranı uygun olarak ayarlayacak. Ekran ayrıca duyarlı bir oyun deneyimi için 2500Hz anlık dokunma örnekleme hızı da sunuyor.

    Realme, GT Neo 6 SE'nin yeni çıkan Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti ile donatılacağını resmen doğruladı. Ayrıca çeşitli sızıntılar telefonda 100W şarj desteğine işaret ediyor. Telefonun Nisan ayında tanıtılması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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