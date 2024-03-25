Kelimenin tam anlamıyla göz kamaştıran ekranlı bir telefon geliyor

Etkinlik kapsamında yapılan açıklamaya göre Realme GT Neo 6 SE’nin ekranı 6000 nitlik tepe parlaklık noktasına ulaşacak. Bağlam açısından Galaxy S24 Ultra, maksimum 2600 nite çıkabiliyor. Bu ekranda aynı zamanda parlaklık, göz koruması ve dokunma hassasiyeti gibi bazı iyileştirmeler de bulunuyor.
Öte yandan günümüzün trendi yapay zeka burada da devrede olacak. Realme, kullanıcının yorgun olduğunu algılayan "Greenfield AI" göz koruma özelliği ile sistem arayüzleri ve medya içerikleri gibi çeşitli durumlarda ekranı uygun olarak ayarlayacak. Ekran ayrıca duyarlı bir oyun deneyimi için 2500Hz anlık dokunma örnekleme hızı da sunuyor.
Realme, GT Neo 6 SE'nin yeni çıkan Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti ile donatılacağını resmen doğruladı. Ayrıca çeşitli sızıntılar telefonda 100Wşarj desteğine işaret ediyor. Telefonun Nisan ayında tanıtılması planlanıyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...