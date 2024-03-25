Kelimenin tam anlamıyla göz kamaştıran ekranlı bir telefon geliyor

Tam Boyutta Gör Realme ve BOE, yakında piyasaya sürülecek GT Neo 6 SE üzerinde önemli bir otaklığa gitti. Bugün düzenlenen etkinlik kapsamında telefonda kullanılacak özel ekran resmen tanıtıldı. Tüm tabuları yıkan bu ekran, parlaklık konusunda çıtayı erişilmesi güç bir yere çıkaracak. Öyle ki Realme GT Neo 6 SE, sunacağı 6.000 nit ekran parlaklığı ile kelimenin tam anlamıyla göz kamaştıracak gibi görünüyor.

Realme GT Neo 6 SE ve 6.000 nit ekran parlaklığı

Etkinlik kapsamında yapılan açıklamaya göre Realme GT Neo 6 SE’nin ekranı 6000 nitlik tepe parlaklık noktasına ulaşacak. Bağlam açısından Galaxy S24 Ultra, maksimum 2600 nite çıkabiliyor. Bu ekranda aynı zamanda parlaklık, göz koruması ve dokunma hassasiyeti gibi bazı iyileştirmeler de bulunuyor.

Tam Boyutta Gör 6000 nitlik tepe parlaklık eşiği Realme GT Neo 6 SE’de bulunan ekranı dünyanın en parlak ekranı yapıyor olsa da bu, sürekli olarak kalınan bir seviye olmayacak. Cihaz, normal koşullarda yine etkileyici olan 1.600 nitlik global maksimum parlaklık ve 1000 nitlik manuel maksimum parlaklık sunacak. Yeni ekran etkileyici ışık ve gölge efektleri de sunacak. BOE, genişletilmiş dinamik aralıklarda üstün bir oyun deneyimi için “game super HDR” özelliğini öne çıkarıyor. Maksimum parlaklık eşikleri de bu özellik aktif olduğunda devreye giriyor.

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Tam Boyutta Gör Realme GT Neo 6 SE ayrıca 3+1 Pulse düşük frekanslı titreşim, 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartma ve donanım düzeyinde düşük mavi ışık özelliklerini destekliyor. Ek özellikler arasında uyarlanabilir ekran, uyku modu ve göz yorgunluğunu azaltan göz koruma da yer alıyor. Ancak yetenekler bunlarla da sınırlı değil; Ekran, daha yumuşak yenileme hızı geçişleri, daha düşük güç tüketimi ve daha hızlı ekran tepki süreleri için 8T LTPO teknolojisini kullanıyor. Realme, panelin yenileme hızının 0,5 ila 120Hz arasında değiştiğini söylüyor.

Öte yandan günümüzün trendi yapay zeka burada da devrede olacak. Realme, kullanıcının yorgun olduğunu algılayan "Greenfield AI" göz koruma özelliği ile sistem arayüzleri ve medya içerikleri gibi çeşitli durumlarda ekranı uygun olarak ayarlayacak. Ekran ayrıca duyarlı bir oyun deneyimi için 2500Hz anlık dokunma örnekleme hızı da sunuyor.

Realme, GT Neo 6 SE'nin yeni çıkan Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti ile donatılacağını resmen doğruladı. Ayrıca çeşitli sızıntılar telefonda 100W şarj desteğine işaret ediyor. Telefonun Nisan ayında tanıtılması planlanıyor.

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Realme GT Neo 6 SE, ekranıyla tam anlamıyla göz kamaştıracak