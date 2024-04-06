Realme GT Neo 6 SE, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki hafta Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen Realme'nin yeni akıllı telefonu Realme GT Neo 6 SE, yakın bir zamanda Geekbench'te listelendi. Liste sayesinde önemli özellikleri ortaya çıkan cihazın bazı özellikleri ise şirket tarafından onaylandı.

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İşte Realme GT Neo 6 SE'nin beklenen özellikleri:

Geçtiğimiz günlerde canlı görüntüleri ortaya çıkan Realme GT Neo 6 SE, RMX3850 model numarasıyle Geekbench'te ortaya çıktı. Tek çekirdekli testlerde 1902, çok çekirdekli testlerde ise 5317 puan alan cihaz; listeye göre 2,8 GHz'de çalışan bir Arm Cortex-X4 ana çekirdeğe, 2,6 GHz'de dört performans çekirdeğine ve 1,9 GHz'de üç verimlilik çekirdeğine sahip. Bu da cihazın muhtemelen Snapdragon 7+ Gen 3'ten güç alacacağını ortaya koymakta.

Tam Boyutta Gör 120Hz yenileme hızına sahip 1,5K OLED ekrana ve bir akıllı telefonda şimdiye kadarki en yüksek seviye olan 6.000 nit maksimum parlaklığa sahip olacak cihazın beklenen diğer özelliklerine değinecek olursak ise cihaz, aynı zamanda 2160Hz PWM karartma teknolojisine sahip bir Pro-XDR ultra yüksek dinamik ekran ile donatılacak. Flowing Silver Knight renk seçeneğiyle gelecek cihaz, 191 gram ağırlığında olacak ve Android 14'te çalışacak. Ayrıca cihazın 100W hızlı şarj destekli 5.500mAh bataryadan güç alması bekleniyor.

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