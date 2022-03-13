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    Realme GT Neo3, canlı görüntüde ortaya çıktı

    Realmenin yaklaşan akıllı telefonu ilk kez canlı görünülerde ortaya çıktı. Realme GT Neo3, bu ay içerisinde tanıtılabilir.                                       
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    Realme GT Neo3, canlı görüntüde ortaya çıktı
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    Bu ay içerisinde tanıtılması beklenen Realme GT Neo3'ün şimdiye kadar render görüntülerine sahiptik ancak Weibo'da cihazın canlı görüntüleri ortaya çıktı. Tasarım olarak bakıldığında canlı görüntü, render görüntülerle  benzer görünüyor.

    Realme GT Neo3'ün neler sunması bekleniyor?

    Akıllı telefon, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelecek. Ekranın üst orta kısmında 16 MP kamera yer alacak.

    Arkada yer alan üçlü kamera kurulumunda 50 MP Sony IMX 766 birincil lense, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör eşlik edecek.

    12GB RAM sunacak Realme GT Neo3, 2.85GHz'e kadar saat hızına sahip bir MediaTek Dimensity 8100 yonga setinden güç alacak. Ayrıca cihaz, Android 12'yi çalıştıracak.

    Telefonun iki farklı seçenekle gelmesi bekleniyor. Bunlardan ilki 80 W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil ile gelecek diğeri ise 150W hızlı şarjlı 4.500 mAh pil ile gelecek.

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