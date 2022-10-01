Samsung Galaxy Tab A8 Android 12 güncellemesine kavuştu

Samsung, yılın başlarında giriş seviyesi tablet pazarı için Galaxy Tab A8’i tanıtmıştı. Fiyatına göre yeterli bir performans ve şık bir tasarım sunan tablet, maalesef kutudan Android 11 ile çıkıyordu. Android 12 güncellemelerine 2021’in sonunda başlayan firma, sonunda Galaxy Tab A8’i de Android 12 güncellemesine kavuşturuyor.
One UI 4.1 desteklenmiyor
Galaxy Tab A8 için yayınlanan yeni güncelleme, birçok Avrupa ülkesinde yayınlanmaya başladı. Güncelleme, maalesef One UI 4.1 veya One UI 4.1.1’in yeniliklerini barındırmıyor ve One UI 4.0 temelli olarak geliyor. One UI 4.1.1, özellikle büyük ekranlı cihazlar için gelişmiş özellikler sunarken Samsung’un Tab A8’e neden bu özellikleri vermediğini anlamak zor.
Ancak yine de Tab A8 için gelen Android 12 tabanlı One UI 4.0, birçok yenilik barındırıyor. Material You tabanlı dinamik tema seçenekleri, gelişmiş gizlilik seçenekleri ve sanal bellek güncellemenin dikkat çeken özellikleri arasında. Güncelleme, şimdilik sınırlı sayıda ülkede yayınlanmış olsa da önümüzdeki haftalarda küresel olarak yayınlanacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum