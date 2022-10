Samsung Galaxy Tab A8 Android 12 güncellemesine kavuştu

Tam Boyutta Gör

Samsung, yılın başlarında giriş seviyesi tablet pazarı için Galaxy Tab A8’i tanıtmıştı. Fiyatına göre yeterli bir performans ve şık bir tasarım sunan tablet, maalesef kutudan Android 11 ile çıkıyordu. Android 12 güncellemelerine 2021’in sonunda başlayan firma, sonunda Galaxy Tab A8’i de Android 12 güncellemesine kavuşturuyor.

One UI 4.1 desteklenmiyor

Galaxy Tab A8 için yayınlanan yeni güncelleme, birçok Avrupa ülkesinde yayınlanmaya başladı. Güncelleme, maalesef One UI 4.1 veya One UI 4.1.1’in yeniliklerini barındırmıyor ve One UI 4.0 temelli olarak geliyor. One UI 4.1.1, özellikle büyük ekranlı cihazlar için gelişmiş özellikler sunarken Samsung’un Tab A8’e neden bu özellikleri vermediğini anlamak zor.

Ancak yine de Tab A8 için gelen Android 12 tabanlı One UI 4.0, birçok yenilik barındırıyor. Material You tabanlı dinamik tema seçenekleri, gelişmiş gizlilik seçenekleri ve sanal bellek güncellemenin dikkat çeken özellikleri arasında. Güncelleme, şimdilik sınırlı sayıda ülkede yayınlanmış olsa da önümüzdeki haftalarda küresel olarak yayınlanacaktır.

