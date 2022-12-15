Tecno Phantom X2 ve Phantom X2 Pro için Android 14 müjdesi

- Tecno Phantom X2 Android 15 güncellemesi alacak mı?
- Tecno Phantom X2 özellikleri
- Tecno Phantom X2 Pro özellikleri
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Tecno Phantom X2 Android 15 güncellemesi alacak mı?
Tecno bu hususta Google'ın Android 15 için yayımlayacağı final (stabil) sürümünün kalitesine göre hareket edeceğini duyurdu. Kısacası bu sorunun kesin bir cevabı henüz yok.
Android 13 güncellemesini bu seriye ne zaman getireceğini duyurmayan Tecno'nun Phantom X2 ve X2 Pro ikilisi için en az 3 yıllık bir destek sağlayacağı belirtildi. X2 Pro'da ileri geri hareket edebilen bir portre lens var. Bu özellik dünyada bir ilk. Ayrıca kendisi için kullanılan parçalar geri dönüştürülüp tekrar kullanılabiliyor.
Tecno Phantom X2 özellikleri
- Boyutlar: 164.61 x 72.65 x 8.9 mm
- Batarya: 5160 mAh ve 45 W hızlı şarj
- Ekran: 6.8 inç, 120 Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ (1080×2400), kavisli Super AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
- İşletim sistemi: Android 12
- RAM: 8 GB | 5 GB'lık RAM genişlemesi imkanı
- Ön kamera: 32 MP.
- Arka kamera: 64 MP ana kamera, 13 MP geniş açılı kamera ve 2 MP sensör.
Tecno Phantom X2 Pro özellikleri
- Boyutlar: 164.61 x 72.65 x 8.95 mm
- Batarya: 5160 mAh ve 45 W hızlı şarj
- Ekran: 6.8 inç, 120 Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ (1080×2400), kavisli Super AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
- İşletim sistemi: Android 12
- RAM: 12 GB | 5 GB'lık RAM genişlemesi imkanı
- Ön kamera: 32 MP.
- Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP portre lens ve 13 MP geniş açılı kamera.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...