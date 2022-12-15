Tecno Phantom X2 ve Phantom X2 Pro için Android 14 müjdesi

Tam Boyutta Gör Tecno Phantom X2 serisi için üretilen akıllı telefonların kutusundan Android 12 eşliğinde çıkması birçok kullanıcıyı şimdiden hayal kırıklığına uğrattı. Bu telefonlar Android 13 ve Android 14 güncellemesi ile tazelenecek.

Tecno Phantom X2'nin muhtemel tasarımı ve özellikleri sızdırıldı 2 hf. önce eklendi

Tecno Phantom X2 Android 15 güncellemesi alacak mı?

Tecno bu hususta Google'ın Android 15 için yayımlayacağı final (stabil) sürümünün kalitesine göre hareket edeceğini duyurdu. Kısacası bu sorunun kesin bir cevabı henüz yok.

Android 13 güncellemesini bu seriye ne zaman getireceğini duyurmayan Tecno'nun Phantom X2 ve X2 Pro ikilisi için en az 3 yıllık bir destek sağlayacağı belirtildi. X2 Pro'da ileri geri hareket edebilen bir portre lens var. Bu özellik dünyada bir ilk. Ayrıca kendisi için kullanılan parçalar geri dönüştürülüp tekrar kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu şirket ürettiği modellerin hepsini tüm dünyada satmak istiyor. Tecno tarafından üretilen telefonlar yetmişten fazla ülkede satılıyor. Phantom X2 serisi Filipinler, Hindistan, Kenya, Kolombiya, Nijerya, Suudi Arabistan ve Türkiye topraklarına uğrayacak.

Tecno Phantom X2 özellikleri

Boyutlar: 164.61 x 72.65 x 8.9 mm

164.61 x 72.65 x 8.9 mm Batarya: 5160 mAh ve 45 W hızlı şarj

5160 mAh ve 45 W hızlı şarj Ekran: 6.8 inç, 120 Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ (1080×2400), kavisli Super AMOLED

6.8 inç, 120 Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ (1080×2400), kavisli Super AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9000

MediaTek Dimensity 9000 İşletim sistemi: Android 12

Android 12 RAM: 8 GB | 5 GB'lık RAM genişlemesi imkanı

8 GB | 5 GB'lık RAM genişlemesi imkanı Ön kamera: 32 MP.

32 MP. Arka kamera: 64 MP ana kamera, 13 MP geniş açılı kamera ve 2 MP sensör.

Tecno Phantom X2 Pro özellikleri

Boyutlar: 164.61 x 72.65 x 8.95 mm

164.61 x 72.65 x 8.95 mm Batarya: 5160 mAh ve 45 W hızlı şarj

Ekran: 6.8 inç, 120 Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ (1080×2400), kavisli Super AMOLED

6.8 inç, 120 Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ (1080×2400), kavisli Super AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9000

MediaTek Dimensity 9000 İşletim sistemi: Android 12

Android 12 RAM: 12 GB | 5 GB'lık RAM genişlemesi imkanı

12 GB | 5 GB'lık RAM genişlemesi imkanı Ön kamera: 32 MP.

32 MP. Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP portre lens ve 13 MP geniş açılı kamera.

MediaTek'in yeni mobil işlemcisi yüksek performans ile geliyor 12 ay önce eklendi

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Tecno Phantom X2 serisi Android 14 güncellemesi ile tazelenecek