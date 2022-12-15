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    Tecno Phantom X2 ve Phantom X2 Pro için Android 14 müjdesi

    Tecno Phantom X2 serisi yakında Türkiye'de satışa sunulacak. Kutusundan Android 12 eşliğinde çıkacağı duyurulan bu modellerin Android 14 güncellemesi alacağı bildirildi.
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    Techno Phantom X2 Tam Boyutta Gör
    Tecno Phantom X2 serisi için üretilen akıllı telefonların kutusundan Android 12 eşliğinde çıkması birçok kullanıcıyı şimdiden hayal kırıklığına uğrattı. Bu telefonlar Android 13 ve Android 14 güncellemesi ile tazelenecek.

     

    Tecno Phantom X2 Android 15 güncellemesi alacak mı?

    Tecno bu hususta Google'ın Android 15 için yayımlayacağı final (stabil) sürümünün kalitesine göre hareket edeceğini duyurdu. Kısacası bu sorunun kesin bir cevabı henüz yok.

    Android 13 güncellemesini bu seriye ne zaman getireceğini duyurmayan Tecno'nun Phantom X2 ve X2 Pro ikilisi için en az 3 yıllık bir destek sağlayacağı belirtildi. X2 Pro'da ileri geri hareket edebilen bir portre lens var. Bu özellik dünyada bir ilk. Ayrıca kendisi için kullanılan parçalar geri dönüştürülüp tekrar kullanılabiliyor.

    Tecno Phantom X2 Pro Tam Boyutta Gör
    Bu şirket ürettiği modellerin hepsini tüm dünyada satmak istiyor. Tecno tarafından üretilen telefonlar yetmişten fazla ülkede satılıyor. Phantom X2 serisi Filipinler, Hindistan, Kenya, Kolombiya, Nijerya, Suudi Arabistan ve Türkiye topraklarına uğrayacak.

    Tecno Phantom X2 özellikleri

    • Boyutlar: 164.61 x 72.65 x 8.9 mm
    • Batarya: 5160 mAh ve 45 W hızlı şarj
    • Ekran: 6.8 inç, 120 Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ (1080×2400), kavisli Super AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
    • İşletim sistemi: Android 12
    • RAM: 8 GB | 5 GB'lık RAM genişlemesi imkanı
    • Ön kamera: 32 MP.
    • Arka kamera: 64 MP ana kamera, 13 MP geniş açılı kamera ve 2 MP sensör.

    Tecno Phantom X2 Pro özellikleri

    • Boyutlar: 164.61 x 72.65 x 8.95 mm
    • Batarya: 5160 mAh ve 45 W hızlı şarj
    • Ekran: 6.8 inç, 120 Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ (1080×2400), kavisli Super AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
    • İşletim sistemi: Android 12
    • RAM: 12 GB | 5 GB'lık RAM genişlemesi imkanı
    • Ön kamera: 32 MP.
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP portre lens ve 13 MP geniş açılı kamera.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 17 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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