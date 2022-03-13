Xiaomi Redmi 10C rekabete oynuyor

Tam Boyutta Gör

Xiaomi bir yandan Redmi 9 serisine yeni üyeler eklerken diğer yandan da Redmi 10 serisini büyütmeye devam ediyor. Xiaomi Redmi 10C kamera ve depolama tarafında farklılaşmaya çalışacak.

Xiaomi Redmi 10C özellikleri ve fiyatı

6.71 inçlik 720x1600 ekran

Snapdragon 680 yonga seti

4GB RAM

64GB/128GB depolama

50MP+2MP arka kamera

5000mAh batarya

18W hızlı şarj

190$ (4GB/64GB), 210$ (4GB/128GB)

Xiaomi Redmi K50 serisi Bluetooth 5.3 desteği ile geliyor 17 sa. önce eklendi

Xiaomi Redmi 10C modeli ilk olarak Nijerya’da duyuruldu ve haftaya satışa çıkacak. Bu bakımdan önce Afrika’da sonra da Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor. Oldukça mütevazi bir donanımı olan telefon kamera ve depolama açısından rekabetçi olmaya çalışıyor.

Xiaomi Redmi 10C akıllı telefon modeli ayrıca Hindistan’da Redmi 10 2022 olarak duyurulmuştu. Global Redmi 10 2022 modeli ise biraz daha farklıydı. Firma Hindistan’da daha farklı bir strateji izliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi Redmi 10C tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı