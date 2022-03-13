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    Xiaomi Redmi 10C rekabete oynuyor

    Xiaomi Redmi 10C akıllı telefon modeli 6.71 inçlik ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 128GB depolaa, 50MP ana sensör, 5000mAh kapasiteli batarya gibi özelliklere sahip. 
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    Xiaomi Redmi 10C
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    Xiaomi bir yandan Redmi 9 serisine yeni üyeler eklerken diğer yandan da Redmi 10 serisini büyütmeye devam ediyor. Xiaomi Redmi 10C kamera ve depolama tarafında farklılaşmaya çalışacak.

    Xiaomi Redmi 10C özellikleri ve fiyatı

    • 6.71 inçlik 720x1600 ekran
    • Snapdragon 680 yonga seti
    • 4GB RAM
    • 64GB/128GB depolama
    • 50MP+2MP arka kamera
    • 5000mAh batarya
    • 18W hızlı şarj
    • 190$ (4GB/64GB), 210$ (4GB/128GB)

    Xiaomi Redmi 10C modeli ilk olarak Nijerya’da duyuruldu ve haftaya satışa çıkacak. Bu bakımdan önce Afrika’da sonra da Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor. Oldukça mütevazi bir donanımı olan telefon kamera ve depolama açısından rekabetçi olmaya çalışıyor.

    Xiaomi Redmi 10C akıllı telefon modeli ayrıca Hindistan’da Redmi 10 2022 olarak duyurulmuştu. Global Redmi 10 2022 modeli ise biraz daha farklıydı. Firma Hindistan’da daha farklı bir strateji izliyor.

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