Realme TV sonunda tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Realme bugün düzenlediği etkinlikte Android TV platformu ile çalışan ilk akıllı televizyonunu resmi olarak tanıttı. Realme TV, 32 ve 43 inç olmak üzere iki model olarak geliyor.

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Realme TV'nin ilk görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

Giriş seviyesi model HD çözünürlükte ekran taşıyor. Üst modelde ise FHD panel kullanılmış. Realme TV'ler Chroma Boost Picture Engine görüntü işleme teknolojisi, HDR10 desteği, maksimum 400 nit parlaklık ve 178 derecelik izleme açısı sunuyor.

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Her iki modelde de 64 bit MediaTek işlemci var. Dört çekirdekli mimariye sahip yonga seti, Cortex A53 (saat frekansı 1.1 GHz) işlemci çekirdeği ve Mali-470 GPU içeriyor. Televizyonların 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı ile geldiklerini ekleyelim.

Realme TV Fiyatı

Realme TV, toplam 24 watt gücünde ve Dolby Audio desteği sunan dört hoparlörle donatılmış durumda. Diğer özelliklerini ise Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 5.0 ve 3 × HDMI, 2 × USB, SPDIF, DVB-T2 ve Ethernet girişi olarak sıralayabiliriz.

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Akıllı televizyonun satışları 2 Haziran itibarıyla başlayacak. Realme TV'nin 32 inçlik versiyonu 170 dolara satılacak. 43 inçlik modeli ise 290 dolar fiyat etiketiyle mağazalardaki yerini alacak.

https://www.realme.com/in/realme-tv

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