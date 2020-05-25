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    Realme TV sonunda tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Çinli teknoloji devi Realme, uzunca bir süredir gündemi meşgul eden ilk akıllı televizyonunu resmen tanıttı. Realme TV, 32 ve 43 inç olmak üzere iki farklı boyutta geliyor.
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme TV sonunda tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Realme bugün düzenlediği etkinlikte Android TV platformu ile çalışan ilk akıllı televizyonunu resmi olarak tanıttı. Realme TV, 32 ve 43 inç olmak üzere iki model olarak geliyor.

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    Giriş seviyesi model HD çözünürlükte ekran taşıyor. Üst modelde ise FHD panel kullanılmış. Realme TV'ler Chroma Boost Picture Engine görüntü işleme teknolojisi, HDR10 desteği, maksimum 400 nit parlaklık ve 178 derecelik izleme açısı sunuyor.

    Realme TV sonunda tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Her iki modelde de 64 bit MediaTek işlemci var. Dört çekirdekli mimariye sahip yonga seti, Cortex A53 (saat frekansı 1.1 GHz) işlemci çekirdeği ve Mali-470 GPU içeriyor. Televizyonların 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı ile geldiklerini ekleyelim.

    Realme TV Fiyatı

    Realme TV, toplam 24 watt gücünde ve Dolby Audio desteği sunan dört hoparlörle donatılmış durumda. Diğer özelliklerini ise Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 5.0 ve 3 × HDMI, 2 × USB, SPDIF, DVB-T2 ve Ethernet girişi olarak sıralayabiliriz.

    Realme TV sonunda tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı televizyonun satışları 2 Haziran itibarıyla başlayacak. Realme TV'nin 32 inçlik versiyonu 170 dolara satılacak. 43 inçlik modeli ise 290 dolar fiyat etiketiyle mağazalardaki yerini alacak.



    https://www.realme.com/in/realme-tv Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kmlrzy (Kemal Uyar) 2 sa. en beğenilen
    wifi b/g/n mi? la sittirin gidin yıl olmuş 2020
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    interwap (Volkan ) 1 sa. kmlrzy
    Muhtemelen Hindistan pazarını hedefliyor bu modeller. Özellikler de bu yönde.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 21 dk.
    170 liraya burada standını bile alamazsınız boş boş konuşmayın :D
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    kmlrzy (Kemal Uyar) 2 sa. en beğenilen
    wifi b/g/n mi? la sittirin gidin yıl olmuş 2020
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 1 sa. kmlrzy
    Muhtemelen Hindistan pazarını hedefliyor bu modeller. Özellikler de bu yönde.
    Yanıtla
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