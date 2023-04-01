Realme yakında Narzo N55'i piyasaya sürecek: İşte çıkış tarihi ve ilk görüntüsü

Tam Boyutta Gör Realme orta sınıf Narzo serisi kapsamında yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 91mobiles internet sitesinine göre Narzo N55 olarak adlandırılan model 12 Nisan'da Hindistan'da duyurulacak. Bu arada cihazın ilk görüntüsü de ortaya çıktı.

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Akıllı telefon siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Temel versiyonu 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı içerecek. Aynı zamanda 4 GB + 128 GB, 6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB ve son olarak 8 GB + 128 GB gibi farklı konfigürasyonları olacak.

Mobil oyun meraklılarını hedefleyecek

Realme Narzo N55'in diğer özellikleri şimdilik bir sır olarak kalmaya devam ediyor ancak akıllı telefonun orta sınıf kategorisine dahil olması ve tıpkı önceki Narzo serisi modeller gibi mobil oyun meraklılarını hedeflemesi bekleniyor.

Bu arada Mukul Sharma yakında tanıtılacak cihazın bir görüntüsünü paylaştı. Sızdırılan görsel Realme Narzo N55'in sadece alt tarafını gösteriyor. Bu kısımda 3.5 mm kulaklık girişi, mikrofon, USB-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarasına yer verildiğini görüyoruz.

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Realme yakında Narzo N55'i piyasaya sürecek: İşte ilk görüntüsü